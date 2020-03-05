8 знаменитых женщин, которые решились на незаурядные изменения внешности и вызвали бум в сети

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Чтобы чувствовать себя привлекательными и укрепить уверенность в себе, большинство знаменитостей готовы идти на любые жертвы: изнурять себя тренировками в спортзале, сидеть на жестких диетах и даже прибегать к помощи пластических хирургов. А еще в погоне за идеалом звезды часто отваживаются на очень незаурядные перемены, которые многие простые люди сочли бы весьма экзотичными и даже странными.

Мы в AdMe.ru пришли в изумление от того, на что идут знаменитые женщины, чтобы нравиться себе и любимым поклонникам. Поэтому предлагаем взглянуть на 8 звезд, которые решились поколдовать над своей внешностью весьма эксцентричным образом.

1. Мэри-Кейт Олсен

Было время, когда отличить красавиц-близняшек Эшли и Мэри-Кейт Олсен могли только самые преданные фанаты. В 2000-е миловидные лица с большими глазами и точеные фигуры девушек почти всех приводили в дикий восторг. Но сейчас сестры уже не так похожи друг на друга, как раньше. Взгляд Мэри-Кейт явно стал менее распахнутым, а лицо лишилось очаровательной припухлости. Сама звезда не комментирует слухи о пластических вмешательствах. Возможно, ее образ стал более строгим в том числе из-за того, что в последние годы она всерьез увлеклась дизайном.

2. Деми Мур

Деми Мур, в отличие от многих звезд Голливуда, никогда не отрицала, что ее красота не только заслуга природы, но и результат усердной работы опытных мастеров пластической хирургии. Всего на процедуры актриса потратила порядка £ 250 000. Кроме того, однажды она решилась на очень необычную операцию — липомоделирование коленей, благодаря которому кожа на этом участке ног стала более натянутой.

3. Ники Минаж

Фанаты обожают Ники Минаж не только за ее зажигательные треки, но и за то, что певица не стремится худеть и любит свои аппетитные формы. Если взглянуть на более поздние фото звезды, можно заметить, что она немного похудела, в связи с чем ее ноги стали очень стройными и в сети появились версии, что звезда прибегла к их липосакции. Ники не любит говорить о пластике. В одном из интервью она сказала: «У меня никогда не было операций на лице. Боже, это макияж, люди!» Вне зависимости от того, была звезда в кабинете пластического хирурга или нет, поклонники любят ее за яркую энергетику и динамичную музыку, слушая которую, сложно устоять на месте.

4. Ариана Гранде

Ариана Гранде уже завоевала почетное место на мировой музыкальной сцене. Из улыбчивой девочки-подростка певица превратилась в роскошную девушку и кумира миллионов тинейджеров. Сейчас у Арианы манящий взгляд олененка Бэмби, которого не было в юном возрасте. Сама знаменитость эти изменения не комментирует, однако заявляет, что не делала пластику носа и бюста. А вы как считаете: действительно с веками артистки произошли некие метаморфозы или это всего лишь заслуга хорошего визажиста?

5. Дита фон Тиз

Дита фон Тиз — обладательница тончайшей талии в 42 см. Королева бурлеска не скрывает, что путь к осиной талии пролегал через кабинет пластического хирурга, где красавице удалили пару нижних ребер.

6. Хайди Монтаг

Американская телеведущая, певица и дизайнер Хайди Монтаг открыто говорит общественности о своих пластических операциях. В частности, она решилась на очень необычную процедуру — липосакцию шеи — и осталась очень довольна результатом.

7. Эммануэль Беар

Французская актриса Эммануэль Беар была эталоном красоты несколько десятилетий назад: благодаря миловидной внешности зрители влюблялись в нее в первую же секунду. Но сама девушка не считала себя совершенством и задумалась об увеличении губ. Врачи допустили ошибку и вместо специального биополимера ввели технический силикон, который деформировал верхнюю губу актрисы и изменил форму ее рта. После этого случая Беар активно выступает против пластической хирургии.

8. Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор стала одной из немногих звезд, которая еще в далеких 1990-х перенесла операцию по уменьшению груди. Тогда она сменила желанный многими женщинами 3-й размер на 1-й. В 1998 году актриса сказала New York Daily News: «Я действительно люблю свое тело таким, какое оно сейчас. Есть что-то очень неуклюжее в женщинах и их груди, потому что мужчины много смотрят именно на эту часть тела. А еще постоянно болит спина. Ты обнаруживаешь: что бы ты ни носил, выглядишь тяжелым. Это неудобно».