8 примеров скрытой рекламы в советском кинематографе, которую вы не заметили

Рекламная интеграция в кино — уже давно привычное для нас дело. Главные герои голливудских блокбастеров часто пьют кофе из популярной сети кофеен, едят в известных закусочных и совершают важные телефонные звонки с помощью «яблочной» техники. Наш отечественный кинематограф не исключение в этом правиле и тоже не прочь разместить рекламу в кадре. Так, например, в «О чем говорят мужчины. Продолжение» из 5 370 секунд продолжительности самого фильма 487 секунд занимает реклама.

AdMe.ru внимательно пересмотрел старое кино и нашел примеры того, как интегрировали в него рекламу в советское время. А в конце статьи вас ждет бонус — упоминание популярного бренда в старом мультфильме.

1. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — «Аэрофлот»

Популяризацию гражданской авиации СССР «Аэрофлот» можно увидеть в фильме культового режиссера Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Для того чтобы познакомить главного героя с фольклором, администратор отеля, в котором остается Шурик, заводит его в отдельную комнату, увешанную рекламными плакатами отечественных авиалиний.

2. «Невероятные приключения итальянцев в России» — «Аэрофлот»

Еще одно восхваление российских авиалиний «Аэрофлот» можно увидеть в фильме 1973 года «Невероятные приключения итальянцев в России». В финальной сцене главная героиня Ольга решает в последний момент сойти с самолета, летящего в Рим, и вернуться к Андрею. Влюбленные обнимаются и целуются прямо на трапе, на котором красуется надпись с названием авиалиний.

3. «Любовь и голуби» — газета «Известия»

На курорте, прогуливаясь по набережной, Василий Кузякин и Раиса Захаровна останавливаются возле билборда с наклеенной советской ежедневной газетой «Известия». Несколько секунд крупным планом в кадре Раиса Захаровна молча изучает последние новости.

4. «Любовь и голуби» — зубная паста «Поморин»

Скорее всего, вы и не заметили этот момент, но в фильме «Любовь и голуби» рекламируется зубная паста «Поморин». Товар производится болгарской компанией «Ален мак» вот уже более 60 лет — пасту до сих пор можно купить в аптеках и супермаркетах.

5. «Приключения Электроника» — LADA

В фильме «Приключения Электроника» есть момент, когда Электроник, который ходит в школу вместо Сыроежкина, встречается со своими одноклассниками. На плече у парня можно заметить коричневый портфель с белой надписью марки автомобилей LADA.

6. «Приключения Электроника» — мопед «Верховина-4»

В «Приключениях Электроника» рекламировали еще два средства передвижения: чешский мотоцикл «Ява», на котором гонял лучший гангстер в банде Стампа Урри, и мопед «Верховина», доставшийся самому пионеру-школьнику Сергею Сыроежкину.

7. «Здравствуй и прощай» — стиральный порошок «Тайд»

В советском художественном фильме «Здравствуй и прощай», вышедшем на большие экраны в 1972 году, тяжело не заметить, как недвусмысленно демонстрируется стиральный порошок «Тайд». В эпизоде, когда главный герой Митька разговаривает с девочкой, его жена Шура ставит на передний план кадра яркую упаковку с порошком.

8. «Спортлото-82» — напиток «Байкал»

В начале фильма «Спортлото-82», когда герои едут в купе поезда, Костя Луков ставит на стол две бутылки газированного напитка «Байкал» и говорит такую фразу: «Я хотел взять Pepsi, но „Байкал“, по-моему, лучше!», тем самым популяризируя отечественный бренд. Еще один интересный момент: положительный герой фильма Костя пьет в фильме воду «Байкал», а вот отрицательный герой Павел пьет Pepsi.

Бонус: «Ух ты, говорящая рыба!» — Adidas

В мультфильме 1983 года «Ух ты, говорящая рыба!», который является сюжетной вариацией классической сказки про золотую рыбку, перед стариком появляется чудовище в спортивном костюме. Если присмотреться к желтой куртке, на груди у создания можно увидеть логотип спортивной фирмы Adidas.