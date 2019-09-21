8 популярных вещей, истинный смысл которых известен только единицам

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Сегодня люди по всему миру вольны носить какую угодно одежду и стрижку, красить ногти в любой цвет и делать татуировки там, где им хочется. Когда-то наши предки придавали всем этим вещам особый смысл, зачастую совершенно противоположный современному. Взять, например, красную помаду и модный принт в полоску: всего пару столетий назад они маркировали женщин с определенным социальным статусом.

AdMe.ru изучил несколько книг и научных статей на эту тему и спешит рассказать вам о своих находках.

1. Мужской или женский андеркат раньше был воплощением священной мести

Когда-то жители Маркизских островов (Полинезия) полностью выбривали себе голову, оставляя на макушке одну длинную прядь, которую часто завязывали в узел. Такую прическу носили лишь в тех случаях, когда давали торжественную клятву, например отомстить за гибель близкого человека. Волосы не срезали до тех пор, пока обещание не оказывалось выполненным.

2. Несколько тысяч лет назад наши предки лечили болезни татуировками

В 1991 году ученые обнаружили мумию возрастом более 5 тыс. лет и назвали ее Эци. Это самая древняя мумия во всем мире. Генетический анализ Эци показал, что при жизни бедняга страдал огромным количеством болячек, начиная от артрита и заканчивая язвой желудка. Кроме того, выяснилось, что все его тело было покрыто татуировками — насчитали 61 рисунок. Ученые проанализировали татуированные места и пришли к выводу, что татуировки сделаны не с художественной, а с медицинской целью, потому что рисунки размещены исключительно на тех местах, которые были подвержены болезням. Таким образом, можно говорить о существовании в прошлом своеобразной тату-акупунктуры.

3. Дреды нужны были для того, чтобы напугать врагов и обратить их в бегство

Дреды были неотъемлемым атрибутом древних индейцев, амазонок и афроамериканцев. Предполагается, что одной из функций сплетенных волос было отпугивание врагов и обращение их в бегство. Хотя есть и более поэтичная версия. Немногочисленные жители Ямайки, Эфиопии и Индии, жившие высоко в горах, верили, что божество по имени Джа при наступлении апокалипсиса будет вытаскивать праведных людей в другой мир за волосы. Поэтому сторонники этой теории отращивали длинную шевелюру и заплетали дреды, чтобы богу было удобнее схватить их.

4. Вещи в полоску раньше носили дамы низшего происхождения или легкого поведения

Модная полоска во времена Средневековья была маркером маргинальности. Закон обязывал проституток, еретиков, шутов, палачей и прокаженных надевать на себя любой полосатый предмет одежды: платье, шарф или камзол. С точки зрения общества, это было идеальное решение: довольно агрессивный принт был виден издалека. Прохожие сразу понимали, что перед ними совсем не приличные граждане. Подобным образом клеймили не только изгоев, но и жен, которые изменяли мужьям и были пойманы, а также бастардов. Только в эпоху Возрождения отношение к полоске изменилось: теперь она стала символом свободомыслия и оригинальности своего носителя.

5. Китайские палочки для волос когда-то были орудием ниндзя

Японские женщины закрепляли заколки и палочки в волосах, чтобы воспользоваться ими как оружием в экстремальных ситуациях. Изготовляли боевые аксессуары из дерева, кости или металла, а использовали в качестве колющего орудия. Чтобы уметь правильно пользоваться ими, девушки тренировались долгие годы под руководством опытного учителя. Более изощренные дамы обрабатывали кончики заколок сильнодействующим ядом, чтобы любая царапина, даже крохотная, оказалась для противника смертельной. В историю эти красавицы вошли как куноити — женщины-ниндзя. Иногда их называли «смертоносными цветами», потому что именно цветок был наиболее частым украшением самой заколки.

6. По лентам в прическе можно было судить о семейном положении молодой женщины

В славянских племенах среди девушек была строгая иерархия, которая выражалась в том числе посредством прически. Одним из наиболее популярных аксессуаров была лента, которую вплетали в косу: Отсутствие ленты означало, что девица находится в активном поиске и можно посылать к ней сватов.

Одна лента говорила о том, что девушка уже нашла себе жениха и ожидает от него сватов.

Две ленты сигнализировали о том, что жених найден, сваты присланы, а родители обеих сторон одобрили брак.

7. Цвет ногтей обозначал социальный статус мужчин и женщин

По цвету ногтей в Древнем Египте можно было определить сословное положение человека: жрецы и знать красили ногти в яркий красный цвет, а простолюдинам разрешалось использовать любые бледные тона. В Вавилоне господствовали другие оттенки: черный предпочитали аристократы, а зеленый — бедняки. Интересно, что ногти красили не только женщины, но и мужчины. В обоих государствах хороший маникюр считался доказательством благородного происхождения, поэтому в богатых домах часто содержали целый штат прислуги, которая отвечала за состояние ногтей хозяина дома и его семьи.

8. Из-за красной помады в Америке муж мог развестись с женой

В Средние века на красную помаду взъелись служители церкви, считая этот цвет дьявольским. В Великобритании, например, накрасить губы этим тоном означало публичное признание в колдовстве. А в Америке XVI века мужчина мог законно аннулировать брак, если жена без его ведома красила губы красным. Другая ситуация сложилась в Древней Греции: там принуждали красить губы красной помадой куртизанок, чтобы каждый прохожий мог без усилий определить их профессиональный статус. А вот жители Древнего Рима (обоих полов), наоборот, активно использовали красный цвет, чтобы показать окружающим свое состояние. Чем больше было у человека денег, тем ярче становился цвет его помады.