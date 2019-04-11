8 особенностей тела, исправлять которые возьмется не каждый хирург

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В 2019 году нас уже сложно удивить пластическими операциями. Кажется, что с помощью бьюти-процедур можно добиться совершенства и при большом желании кардинально изменить внешность и исправить то, что не нравится. Но на самом деле у многих из нас есть генетические особенности, которые не в силах изменить ни один хирург. Если вы до сих пор верите, что есть шампуни, увеличивающие густоту волос, тогда эта статья для вас.

AdMe.ru разобрался, перед чем пластическая хирургия до сих пор бессильна.

1. Талия

Наличие талии и ее ширина определяются шириной ребер и тазовых костей, а также расстоянием между ними, строением тела и эпигастральным углом. Поэтому, если у девушки по природе тип фигуры «прямоугольник», ни жесткая диета, ни убийственные тренировки не помогут обрести осиную талию. В погоне за фигурой типа «песочные часы» некоторые идут на очень сложную операцию по удалению ребер, однако после нее возможны осложнения, такие как опущение почек, бронхит и пиелонефрит. Поэтому лучший способ — полюбить себя и научиться подбирать гардероб, подчеркивающий достоинства фигуры.

2. Тургор кожи

Состояние кожи тоже зависит от генетики. Уровень увлажненности, количество и выработка коллагена и гиалуроновой кислоты — все, что делает кожу ровной, сияющей и упругой, передается по наследству. Именно поэтому у одних девушек появляются растяжки, а других нет и намека. Всем известно, что необходимо ухаживать за кожей, правильно питаться и пить достаточно воды. При этом косметологи так и не придумали волшебных антивозрастных кремов и средств, избавляющих от растяжек. Но в стриях нет ничего плохого, они есть у 8 из 10 женщин и мужчин.

3. Группа крови

Группа крови передается от родителей и не изменяется в течение всей жизни. У носителей разных типов крови свои особенности. Японские ученые определили, предрасположенность к каким заболеваниям есть у обладателей разных групп крови. Так, у представителей 1-й группы низкая свертываемость крови. Люди со 2-й менее склонны к простудным заболеваниям. Носители 3-й группы крови устойчивы к различным вирусам, однако подвержены отиту и циститу. Обладатели самой редкой группы — 4-й (всего 3 % населения Земли) — могут часто болеть из-за ослабленного иммунитета. Нередки проблемы при переливании крови: несмотря на жесткие правила, иногда во время процедуры возникают врачебные ошибки. Поэтому американские ученые начали разрабатывать метод по смене типа крови и объявили о первых результатах в 2018 году. Однако до широкого применения метода еще очень далеко.

4. Веснушки

Появление веснушек связано с геном, отвечающим за цвет волос и кожи. Они появляются не при рождении, а чуть позже, под воздействием солнца. Многие обладатели не ценят свою особенность и мечтают от нее избавиться раз и навсегда. Однако современная косметология не в силах полностью вывести веснушки, только слегка осветлить. Пока носители «солнечных брызг» ищут методы устранения, некоторые девушки рисуют себе пятнышки хной и даже делают татуировки.

5. Форма головы

Ученые Имперского колледжа в Лондоне определили черты лица, больше всего зависящие от генов. В число первых попали форма, охват головы и кончик носа. В последние годы набирает популярность краниопластика, позволяющая с помощью имплантов «нарастить» лоб или затылок. Поменять полностью форму черепа или изменить размер головы все еще невозможно. Данная пластическая операция является достаточно сложной, и после нее появляются осложнения в виде головных болей, головокружения и судорог.

6. Текстура волос

Пышность шевелюры зависит от наследственности и диаметра волосяной луковицы. Каждый человек при рождении имеет определенное число волосяных фолликулов, и изменить количество с помощью препаратов и шампуней никак нельзя. Косметические продукты, обещающие изменение структуры волос, на самом деле помогают добиться лишь визуального эффекта объема.

7. Симметрия лица

Спешим вас обрадовать: в природе не существует ни мужчин, ни женщин с абсолютной симметрией лица. Благодаря этому каждый из нас уникален. Современная хирургия позволяет исправить небольшие огрехи во внешности, такие как неправильный прикус или нависание века, но изменить расстояние между глазами или их расположение еще не научилась.

8. Продолжительность жизни