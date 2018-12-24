8 особенностей русского языка, которые могут вызвать у иностранцев приступ мигрени

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Будучи носителями русского языка, мы не воспринимаем его как сложный или странный. Однако, судя по впечатлениям тех иностранцев, которые взяли на себя смелость заняться его изучением, наш язык умеет удивить неподготовленного человека. Оказывается, самые простые слова и даже отдельные буквы способны ввести чужеземцев в состояние ступора.

AdMe.ru подслушал, как иностранцы оценивают некоторые особенности русской речи. Как оказалось, взгляд на родной язык через призму их восприятия помогает заново оценить его необычную красоту.

1. «Русский текст выглядит как Матрица» (Джастин Хаммонд, американец)

Первое, что замечают многие иностранцы, просто глядя на фрагмент русского текста, — это обилие в нем знаков, похожих на арабские цифры: з=3, б=6, ч=4, о=0, в=8. Неудивительно, что русскоязычный текст частенько напоминает им набор цифр из заставки к фильму «Матрица».

2. «Безударные гласные — это очень сложно» (Стив Кауфман, полиглот из Канады)

Пишем «Торонто», а говорим [Таронта]? Действительно, иностранцам сложно привыкнуть к тому, что в русском языке одна буква может читаться как какая-то другая в зависимости от того, ударная она или нет. К тому же еще и ударение в русском языке нефиксированное — двойная проблема.

3. Самое первое изучаемое слово — «бомба из согласных звуков» (Патрик Сьюэл, англичанин)

Все иностранцы хором жалуются на нечитабельные нагромождения согласных в русском языке. Например, произнести слово «Псков» для многих из них практически нереально — они невольно «разбавляют» его начало гласными: «Песков», «Писков». И с этими трудностями им приходится сталкиваться уже в начале обучения. Обычно в первую очередь изучают слова приветствия: Hello! (англ.), Salve! (ит.), Hallo! (нем.), Bonjour! (фр.). Какое слово учат на первом уроке русского языка иностранцы? Правильно: «Здравствуйте!». Нет, «Добрый день» для них произнести ничуть не легче.

4. «Писать „курсивом“ на русском — это просто ад!» (Аян Синх, американец)

Большинство иностранцев привыкли даже на родном языке писать печатными буквами, поэтому рукописные тексты, столь распространенные в российской реальности, выглядят для них пугающе и предельно непонятно.

5. «Самая страшная буква русского алфавита — „ж“. Она напоминает медведя» (Джастин Хаммонд, американец)

Особые сложности вызывает буква «ж»: «Письменная буква „ж“ — как лабиринт в магазине IKEA. Как ее правильно писать?!» — недоумевают иностранцы.

6. «Много, слишком много приставок» (Кунга Минь, кореянка)

Русский язык славится богатством смыслов и обилием слов, способных передать малейшие нюансы действительности, но для иностранных студентов необходимость их изучения превращается в каторгу. Им не понять, почему, к примеру, нам не хватило глагола «говорить» и мы придумали «выговорить», «договорить», «наговорить», «проговорить», «заговорить», «переговорить», «разговаривать», «уговаривать». А ведь еще почти ко всем из них можно добавить «-ся» и получить совершенно новое значение! Взрыв мозга!

7. «Еще одна запутанная вещь — это огромное количество слов, выражающих движение или его отсутствие» (Катерина Никэзи, гречанка)

Иностранцы часто жалуются на то, что в их языках для обозначения движения используется какой-то один глагол, тогда как в русском их десятки. «Если я скажу „я хожу в Лондон“ (как I go по-английски), на меня посмотрят как на сумасшедшего. Я должен говорить „я лечу, я еду, я плыву“. Почему я сразу должен решить, как я туда двинусь? I go — и все. I go to London, I go to shop — какая разница, как ты туда добираешься?» — недоумевает румынский футболист Рэзван Рац. В этом контексте представляется вполне правдоподобным гуляющий по просторам интернета диалог иностранной студентки Натали Шэрс с ее преподавателем по русскому языку: «Я, помнится, спросила у своего учителя, как перевести на русский to go. А он мне говорит: „Поверь, ты к этому еще не готова!“».

8. «Самое сложное — падежи: сколько лет ни учи, не выучишь!» (Судзуки Кинихиро, японец)

Большинство иностранцев сетуют на наличие в русском языке системы склонений и считают ее едва ли не самой существенной сложностью в его изучении. «Я вообще не понимаю, как смог разобраться с ними!» — жалуется американец Аян Синх. «Я перестал понимать, кто я. Потому что по-испански я Джонатан, а по-русски — Джонатана, Джонатану, Джонатаном. Поначалу мне было очень непривычно, что мое имя все время меняется», — вторит ему эквадорец Джонатан Каррено. И в самом деле для иностранцев склонения в русском языке — это не просто 6 падежей, а (с учетом 3 родов, 4 вариантов основ и наличия специальных форм для множественного числа) полторы сотни вариантов окончаний, в которых просто невозможно не запутаться.

Бонус: когда иностранное толкование привычного слова вводит в ступор

И тем не менее, несмотря на очевидные сложности, все эти иностранцы влюблены в русский язык, восхищены его красотой и богатством и нацелены на его дальнейшее изучение. А еще они все немного завидуют нам, ведь то, что они познают с таким трудом, мы освоили еще в раннем детстве.

А что, на ваш взгляд, составляет самую большую сложность в изучении русского языка иностранцами?