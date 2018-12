8 особенностей русского языка, которые могут вызвать у иностранцев приступ мигрени

1. «Русский текст выглядит как Матрица» (Джастин Хаммонд, американец)

2. «Безударные гласные — это очень сложно» (Стив Кауфман, полиглот из Канады)

3. Самое первое изучаемое слово — «бомба из согласных звуков» (Патрик Сьюэл, англичанин)

4. «Писать „курсивом“ на русском — это просто ад!» (Аян Синх, американец)

5. «Самая страшная буква русского алфавита — „ж“. Она напоминает медведя» (Джастин Хаммонд, американец)

6. «Много, слишком много приставок» (Кунга Минь, кореянка)

7. «Еще одна запутанная вещь — это огромное количество слов, выражающих движение или его отсутствие» (Катерина Никэзи, гречанка)

Иностранцы часто жалуются на то, что в их языках для обозначения движения используется какой-то один глагол, тогда как в русском их десятки.

«Если я скажу „я хожу в Лондон“ (как I go по-английски), на меня посмотрят как на сумасшедшего. Я должен говорить „я лечу, я еду, я плыву“. Почему я сразу должен решить, как я туда двинусь? I go — и все. I go to London, I go to shop — какая разница, как ты туда добираешься?» — недоумевает румынский футболист Рэзван Рац.

В этом контексте представляется вполне правдоподобным гуляющий по просторам интернета диалог иностранной студентки Натали Шэрс с ее преподавателем по русскому языку: «Я, помнится, спросила у своего учителя, как перевести на русский to go. А он мне говорит: „Поверь, ты к этому еще не готова!“».