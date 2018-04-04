7 знаменитостей, которые сделали недостатки фигуры своей фишкой

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Отсутствие выраженной талии, короткие ноги или лишний вес... Ничто из этого не может помешать одним из самых ярких звезд современности добиваться успеха как в карьере, так и в личной жизни. А самые выдающиеся из них сделали недостатки частью своего фирменного стиля.

AdMe.ru собрал 7 потрясающих женщин, для которых несовершенства тела — это всего лишь часть их неповторимого образа.

7. Эмилия Кларк

Рост звезды «Игры престолов» составляет всего 157 см. А еще Эмилия Кларк не склонна ограничивать себя в желании вкусно поесть. Но ее совсем не заботит, что она не соответствует общепринятым стандартам худобы. И хотя актрису часто упрекают за излишне полные руки и плечи, эта маленькая особенность не делает жизнерадостную девушку менее привлекательной.

6. Жизель Бюндхен

Длинные ноги, стройная фигура и харизма сделали Жизель одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. Однако бывший ангел Victoria’s Secret не может похвастаться наличием талии, что для «бельевой» модели считается одним из важнейших качеств. Получается, что и в этом правиле есть свои яркие исключения. А вот в удачно подобранных нарядах этот небольшой недостаток пропадает совсем.

5. Хлоя Грейс Морец

Недоброжелатели сравнивают фигуру повзрослевшей Хлои с Губкой Бобом. Все дело в тяжелых плечах и короткой шее актрисы. Но справедливости ради надо отметить, что зачастую подобного «квадратного» эффекта Морец добивается неправильным подбором нарядов. Уверены, что хороший стилист — это то, что нужно девушке Бруклина Бекхэма.

4. Ким Кардашьян

Ким — одна из тех девушек, которые сумели превратить свой главный недостаток в главное достоинство. Тяжелые бедра и внушительные ягодицы супруги Канье Уэста уже давно стали ее визитной карточкой.

3. Ума Турман

Ума Турман может похвастаться не только актерским талантом, но и довольно высоким ростом (183 см), а также внушительным размером ноги (42). Однако это не мешает знаменитости выбирать для себя обувь на плоской подошве как в обычной жизни, так и на красную дорожку. И действительно, кого волнуют такие мелочи, когда твоими ступнями восхищается один из ключевых режиссеров современности Квентин Тарантино.

2. Лейтон Мистер

Красавица Лейтон Мистер была одной из самых ярких звезд нашумевшего сериала «Сплетница». Но, в отличие от ее коллеги Блейк Лайвли, ноги Лейтон далеки от идеала. Однако актрису это нисколько не беспокоит и не влияет на ее выбор нарядов. Именно этим она показывает отличный пример принятия себя и своего тела.

1. Ребел Уилсон

Актриса, сценарист и продюсер Ребел Уилсон каждый день доказывает, что нестандартная внешность не может помешать успеху по-настоящему талантливого человека. А когда ты возглавила рейтинг самых перспективных актрис в Голливуде до 30 лет по версии Forbes, то какая разница, какой размер одежды ты носишь?