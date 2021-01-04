7 веских причин посмотреть сериал «Корона» и понять, почему в него влюблены миллионы зрителей

Сериал «Корона» — классический пример того, как легко можно вызвать интерес к реальным людям, в частности королевской семье, просто показав всю их подноготную на экране. Но и это не самое привлекательное в этой кинокартине, потому что за раскрытием реальных фактов скрывается нечто большее, чем просто документальное повествование.

Мы в AdMe.ru уже определились с тем, почему этот сериал заслуживает внимания, и спешим поделиться нашими наблюдениями с вами.

Крутой актерский состав

Актерский состав «Короны» уникален тем, что в нем есть как именитые звезды, так и незатертые лица, раскрывшие весь свой потенциал благодаря сериалу. Поэтому у нас появляется возможность не только снова поаплодировать игре знаменитостей, но и поразиться таланту новичков, которым проект помог прославиться на весь Голливуд. В первых двух сезонах мы можем увидеть еще только набирающих популярность Клэр Фой в роли королевы Елизаветы II и Ванессу Кирби в роли ее младшей сестры — принцессы Маргарет. Вместе с ними здесь снялся и Мэтт Смит, сыгравший Одиннадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто». Актер предстал в образе мужа королевы — герцога Эдинбургского.

С 3-го сезона их сменяют Оливия Колман, Хелена Бонэм Картер и Тобайас Мензис соответственно. Также в сериале играют Чарльз Дэнс, запомнившийся нам ролью Тайвина Ланнистера в «Игре престолов», и даже дочь Чарли Чаплина Джеральдина. В 4-м сезоне на экране мы увидим Джиллиан Андерсон, которую знаем как агента Скалли из «Секретных материалов». На сей раз она примеряет на себя образ Маргарет Тэтчер. Здесь тоже рядом с прославившимися актерами появятся и новички: Эмма Коррин сыграет принцессу Диану, а Джош О’Коннор — Чарльза, принца Уэльского.

Тщательно проработанный сценарий

В сценарии действительно есть много фактов из жизни Елизаветы II и ее семьи. Но также в сериале присутствует и художественный вымысел, так как это не документальный фильм. Это масштабная драма, которая подразумевает вкрапление придуманных фрагментов в реальные события. Создатель «Короны» Питер Морган не скрывает, что этот проект — результат работы воображения. В нем постоянно чередуются подлинные эпизоды из жизни королевской семьи и драматические отступления. Такой сценарный ход создает целостную картину и сохраняет интригу до самого конца. Это формирует и наши представления о настоящих монарших особах. Морган стремится показать в сериале не только публичную, но и личную жизнь монарха, при этом раскрывая и отличия королевских особ от нас, обыкновенных людей, и их схожесть в определенных жизненных ситуациях.

«Я продолжаю утверждать, что как семья они одновременно являются такими же, как и мы, и совершенно от нас отличаются. Именно так это ощущается, когда я пишу о них». Питер Морган

Кстати, недавно создателей сериала обвинили в том, что они не предупреждают о вымышленных сценах своих зрителей. Но нужно ли это? Ведь «Корона» с самого начала позиционировала себя как драма, что уже подразумевает наличие придуманных моментов и доработанных событий. Да, за основу взята реальная жизнь королевской семьи, но ведь мы смотрим сериал, а не очередную документалку.

Большой бюджет

Каждая серия 1-го сезона обошлась в £ 5 млн. А общий бюджет сезона составил £ 100 млн. На создание последующих сезонов тратятся примерно такие же суммы. Поэтому «Корона» заслуженно была названа самым дорогостоящим проектом Netflix и Left Bank Pictures. Неудивительно, что такой огромный бюджет сериала позволил создать роскошные декорации и костюмы, которые в точности повторяют их реальные прототипы. Именно это максимально приближает визуальную часть сериальных сцен к реальности и вызывает у нас ощущение того, что мы глубже погружаемся в саму историю и верим происходящему на экране.

Культовые костюмы и прически

Дизайнеры потратили огромное количество времени на просмотр архивных фотографий королевской семьи, чтобы воссоздать культовые наряды и сделать актерам такие же прически. Но иногда роль играет не столько их точность и полное соответствие временной эпохе, сколько передача необходимых эмоций персонажей.

«Так смешиваются необходимость быть точными в отношении показанных событий и выглядеть при этом сногсшибательно». Эми Робертс

В 4-м сезоне с помощью одежды, как утверждает дизайнер костюмов Эми Робертс, старались передать сложные взаимоотношения королевской семьи с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и любимицей публики принцессой Дианой. Именно в одежде последних отражены особенности, которые позволяют отчетливее прочувствовать непонимание между героями сериала.

Особые маркетинговые ходы

Главным маркетинговым ходом сериала можно считать частую смену актерского состава. Прежде всего это нужно, чтобы удержать постоянную аудиторию, которая, как правило, начинает остывать к проекту с течением времени и желает увидеть что-то новое. Особенно эта проблема актуальна для сериала. Он ведь рассказывает об известных событиях, которые уже случились в реальной жизни. И тут сложно отойти от биографического повествования. Поэтому создатели подошли к решению этой проблемы именно со стороны кастинга.

Смена актеров позволяет привлечь не только постоянных, но и новых зрителей и дает им повод оценить другой подход к раскрытию персонажей и к самой актерской игре. Кроме того, это еще и выводит сериал в информационную повестку: его снова начинают обсуждать, тем самым увеличивая его популярность. Еще это необходимо для сюжетной линии и соответствия временному отрезку, которому посвящен тот или иной сезон сериала. Так, например, молодую королеву Елизавету II играет Клэр Фой в первых двух сезонах, а когда королева достигает средних лет, то ее заменяют на Оливию Колман. Это логичный ход, который помогает следовать за течением лет в реальной жизни.

Кроме того, в сериале снимаются исключительно британские актеры. Такой выбор сделали, чтобы передать особую атмосферу конкретной страны и правдоподобно изобразить ее правителей. Этот принцип был нарушен лишь раз: в первых двух сезонах Уинстона Черчилля сыграл американец Джон Литгоу.

Признание со стороны кинокритиков

Сериал «Корона» был высоко оценен кинокритиками и получил огромное количество номинаций и премий. В 2017 году проект удостоился «Золотого глобуса» как лучший драматический телесериал, а также премий BAFTA за лучший дизайн костюмов и лучшие спецэффекты. Кроме того, «Корона» получила несколько «Эмми», награды Гильдии киноактеров США и другие. Клэр Фой за блистательное перевоплощение в Елизавету II была удостоена «Золотого глобуса», премии «Эмми» и двух наград Гильдии киноактеров США. Оливия Колман за ту же роль наградили «Золотым глобусом». Джон Литгоу получил «Эмми», награды Гильдии актеров США. А на церемонии вручения «Эмми» в этом году отметили дизайнеров по костюмам, включая Эми Робертс, Сидонье Робертс и Сару Мур. Они были признаны лучшими в создании нарядов, отражающих конкретную временную эпоху.

Возможность заглянуть за кулисы королевской жизни

Кто из нас не хотел заглянуть в Букингемский дворец и увидеть своими глазами, как устроена жизнь самой известной королевской семьи? В сериале, несмотря на логичные вплетения неточностей и художественных переделок, мы все равно можем попасть за кулисы жизни королевы Елизаветы II, ее родственников и других представителей власти Великобритании различных эпох. «Корона» открывает нам различные правительственные разногласия и личные конфликты между героями. И даже при понятном драматическом дополнении биографических фактов мы все равно лучше начинаем понимать мотивы реальных людей и разбираться в сущности тех или иных судьбоносных для всей страны событий.

К тому же просмотр сериала — отличный способ вовлечься в исторический процесс, понять его знаковые фигуры, а также просто насладиться картинкой, игрой персонажей и отлично прописанным сюжетом, который оставляет возможность самим домыслить определенные моменты или найти их в биографических справках.