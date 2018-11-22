7 приемов от Стива Джобса, которые помогают добиться успеха даже тем, кто не родился в семье миллионеров

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Стив Джобс — один из самых успешных предпринимателей, которого, кажется, знают все. И хотя многие из нас принимают его просто за везунчика, это совсем не так. Основатель Apple использовал много фишек, которые проложили ему путь к успеху и богатству, а миру подарили чудесные девайсы. Мы уверены: если взять на вооружение его приемы, в жизни каждого изменится очень многое.

Мы в AdMe.ru очень любим учиться у людей, у которых получилось сделать наш мир лучше, проще, красивее. Мы собрали 7 правил успеха от Стива Джобса, которые помогут вам добиваться своих целей с меньшими затратами.

1. Показывайте свои эмоции

«Он был одержим, когда говорил. Через некоторое время я начал смотреть на него, а не на компьютер, потому что был очарован его страстью». Уинтон Марсалис, американский трубач и композитор

В умении продавать, вдохновлять других людей на действия очень важны эмоции, вера в свой продукт, страсть. У Стива Джобса все это получалось отлично. Классные презентации были его визитной карточкой. Стив сам верил в свой продукт, и свое вдохновение он доносил со всей страстью до других. Это безотказно работало. Например, он мог часами разговаривать с рекламными компаниями, в подробностях передавая им свои идеи. Все это помогло Apple создать рекламные ролики, наполненные эмоциями, а самой компании стать чем-то большим, чем просто организацией, которая производит компьютеры.

2. При принятии решения руководствуйтесь скоростью

«В большинстве мест это решение заняло бы месяцы. Стив принял его за полчаса». Джони Айв, главный дизайнер Apple

Стив Джобс не затягивал с принятием решений, особенно если дело касалось создания новых продуктов. В большом бизнесе зачастую нет времени на долгие раздумья, и он это отлично понимал. Джобс дорожил временем и поэтому чаще прислушивался к своей интуиции, чем к данным маркетинговых исследований. К примеру, он сразу решил, что первые iMac будут выпущены в цветах радуги, и не прогадал: они имели успех на рынке. Конечно, порой случались и ошибки, но Стив просто брал и исправлял их.

3. Будьте честными до жесткости

«Если что-то — отстой, то я говорю об этом в лицо. Быть честным — моя работа. Я знаю, о чем говорю, и обычно оказываюсь прав. Я создал подобную культуру общения. Мы до грубости честны друг с другом. Всякий может сказать мне, что я дерьмо. Но и я отвечу так же». Стив Джобс

Людям нравились идеи Джобса, потому что он всегда говорил искренне. Чтобы уметь решать проблемы, нужно называть вещи своими именами, иначе сложно понять друг друга и добиться цели. Этим правилом пользовался основатель Apple, его честность нередко доходила до грубости. Когда Джобс вернулся в Apple, компания выпускала много продуктов, но не имела общего вектора. Стив собрал всех руководителей и поднялся на сцену. Он был одет очень просто: в кроссовки и шорты. Он спросил их, что здесь не так. Но никто не смог сказать ничего внятного. «Это наша продукция. Так что с ней не так? — настаивал Джобс. — Продукция — дерьмо! В ней больше нет страсти!» — в конце концов крикнул он.

4. Добивайтесь уважения через усердную работу

«Помнить, что я скоро умру, — великолепный инструмент, который помог мне принять все самые важные решения в жизни». Стив Джобс

Успех не приходит сам собой, за выдающимися историями всегда стоит много труда. Стив Джобс был феноменально трудолюбив. По возвращении в Apple в 1996 году ему приходилось работать с 7 утра до 9 вечера каждый день, так как при этом он еще параллельно руководил киностудией Pixar. Он постоянно мотивировал людей к созданию самой лучшей продукции, которой они могли бы гордиться, а другие люди мечтали бы ее приобрести. Скоро дело пошло в гору, и он быстро добился уважения.

5. Сделайте все возможное, чтобы добиться цели

«Джобс замалчивал и игнорировал ситуации, доставляющие ему дискомфорт». Уолтер Айзексон, американский журналист

Для Стива Джобса практически не было невозможных целей: он действовал решительно и делал все, что было в его силах. Во многих случаях он рисковал, решаясь на то, на что не решались другие. Благодаря своему упрямству Джобс получил и первую работу в компании Atari: он пришел на собеседование и сказал, что не уйдет, пока его не примут. И его взяли. Когда не получалось активно действовать, Стив просто занимал выжидательную позицию и не вмешивался. Например, после переезда его семьи в новый дом он хотел снести их старый особняк и построить там дом с фруктовым садом. Но общественность была против, так как это было историческое здание. Стив не придумал ничего лучше, как дать ветхому зданию прийти в полную негодность, и вопрос решился сам собой.

6. Ловите волну

«Стив отверг мои протесты и сказал, что нам нужны деньги, чтобы вложить половину в фильмы и пересмотреть сделку с Disney». Джон Лассетер, аниматор и режиссер студий Pixar и Walt Disney

Стив Джобс не обольщался успехом, даже находясь на пике популярности и богатства, он продолжал усердно работать. После триумфа мультфильма «История игрушек» Джобс решил вывести мультипликационную компанию Pixar на биржу. Коллеги и инвесторы убеждали его в провальности плана, уговаривали подождать выхода второго фильма компании, но Стив был непреклонен. Он был уверен, что нужно действовать, пока дела компании идут в гору. И не прогадал: дело было выиграно, компания получила независимость, ее стоимость выросла многократно.

7. Не загоняйте себя в рамки

«Для Стива просто не существует тех рамок, которыми большинство из нас регламентируют свои действия». Майк Мюррей, директор по маркетингу Apple

Многие новые, гениальные вещи просто никогда не придумали бы, если бы люди не умели выходить за рамки привычного мышления, если бы они всегда рассуждали по шаблону. Стив Джобс никого не идеализировал, не признавал ограничений. И хотя он прислушивался к дельным советам, решения всегда принимал сам, и они нередко шокировали окружающих. Все это не упрощало его жизнь, но помогало ему добиться тех целей, на которые многие даже не посягали, потому что сами себя заверили в их недостижимости. Пожалуй, это один из главных секретов его головокружительного успеха.