7 неочевидных ошибок, которые уродуют нашу речь

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Около 40 % миллионеров пишут с ошибками — к такому выводу пришли британские ученые. Однако безграмотность богатых людей вовсе не связана с недостатком знаний, вероятнее всего, у них дисграфия — нарушение способности к овладению навыком письма. Говорят, грамматика хромала даже у гениального Альберта Эйнштейна.

Среди русскоязычных жителей планеты, к сожалению, тоже часто встречаются те, кто нарушает правила орфографии, пунктуации и стилистики, и это далеко не всегда связано с дисграфией. Мы в AdMe.ru понимаем, что русский — один из самых сложных языков в мире, поэтому относимся с пониманием к ошибающимся. Однако и у нас есть свой список лингвистических издевательств, от которых нас просто потряхивает.

Канцеляризмы

Канцеляризмы ужасают не только своей громоздкостью, но и живучестью. Из официальных бумаг и нудных релизов органов власти они перекочевали в повседневный язык. Ну кто из нас не использовал в устной и письменной речи слово «данный»? Кем данный? Кому данный? И главное, зачем данный, если есть прекрасное местоимение «этот»? Не менее ужасный канцеляризм — «на сегодняшний день». Тут еще и скрытая тавтология, ведь оба слова однокоренные. И вообще, почему нельзя сказать просто «сегодня»? На худой конец — «на сегодня»? Это выражение, к сожалению, употребляли даже великие, например Виктор Цой в песне «Пачка сигарет». Но ему мы простим, а вам — нет. «Денежные средства» — ужасающее словосочетание, проникшее из пресс-релизов официальных ведомств в СМИ, а затем в разговорную речь. Зачем оно вообще? Почему нельзя обойтись просто словом «деньги»? От количества слов их больше не станет.

Новояз

Помните роман Оруэлла «1984»? Там обществу навязали новый язык, один из принципов которого — обилие аббревиатур и сложносокращенных слов. Маткапитал, Совфед, Кабмин — ничего не напоминает? Кажется, мы проходили это в 20–30-е годы прошлого века, когда в моде были слова-монстры типа ГОЭЛРО, ликбеза и вторчермета.

Научные термины

Возможно, кому-то кажется, что употребление научных терминов в повседневной речи — это очень круто. Ну, например, красиво же звучит «этот проект мы осуществили в коллаборации с немецкими специалистами»? В коллаборации с немецкими специалистами свой проект осуществлял генерал Власов в 40-е годы, в прочих ситуациях уместнее использовать слово «вместе». И гораздо проще.

Устаревшие слова

Мы уважаем архаизмы, особенно там, где они уместны: в старых книгах или текстах, умело стилизованных под старину. Но когда 18-летний парень в своем бложеке сыплет словами «ибо» и «дабы», описывая поход в ночной клуб, это выглядит глуповато. Как у режиссера Якина, который «зело на самолет опаздывает». Хотя нет, у Якина это звучит смешно, а в бложеке — неуместно. Кстати, слово «котэ» мы тоже считаем архаизмом.

Дурацкие ошибки

Грамматические и стилистические ошибки грамотных людей бесят сильно. «Одеть» и «надеть» путают уже даже телевизионщики, но ведь можно же запомнить, когда пишется суффикс «-тся», а когда «-ться»? И что люди приезжают из деревни. Обычно «авторы» ошибок парируют: «Я не на экзамене по русскому, чтобы стараться писать правильно». Интересно, что бы они ответили фармацевту, который, изготавливая для них лекарство, сказал бы: «Я не на уроке химии, чтобы считать правильные пропорции»?

«Мимимишные» слова

У большинства здравомыслящих людей вся эта приторность вызывает здоровое раздражение. Возможно, это связано с тем, что речь, наполненная словами с уменьшительно-ласкательными суффиксами, — это один из признаков шизофрении.

Искаженные слова

Мы не имеем ничего против Чайковского, если речь идет о великом композиторе, а не о чае. Котовский, хоть и несколько неоднозначная историческая личность, но тоже заслуживает уважения, и, возможно, обиделся бы, если бы узнал, что его фамилией называют котов. Употребляющие подобные «креативные» слова считают свою речь богатой и интересной, но это не так. Это скорее раздражает, чем вызывает восхищение.

Бонус

Если хотите, чтобы вас воспринимали серьезно, проверяйте себя.