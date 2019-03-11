6 странных правил королевской семьи, непонятных нам с вами

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Весь мир следит за жизнью Елизаветы II и ее семьи. Они диктуют модные тренды и то, как правильно вести себя в обществе. Казалось бы, британские монархи и шагу ступить не могут, чтобы об этом не написали в прессе. Однако некоторые аспекты все еще не вполне понятны нам, простым смертным.

AdMe.ru отвечает на самые распространенные вопросы о королевской семье Великобритании, которыми время от времени задавался каждый из нас.

1. Почему Кейт и Уильям не держатся за руки?

Формально не существует правила, запрещающего держаться за руки. Тем не менее британская семья воспитывается по строгому допустимому этикету, согласно которому публичное проявление чувств является неподобающим. Поэтому Кейт и Уильям не держатся за руки, не обнимаются и не целуются при всем честном народе. Именно они являются наиболее приближенными к престолу людьми и должны вести себя соответственно, чтобы не опозорить честь действующей королевы Елизаветы II. Что же касается герцогини Сассекской Меган и принца Гарри, то их, наоборот, нередко можно застать за милыми объятиями или держащимися за руки. Правила короны на них также распространяются, однако, несмотря на все титулы, Меган и Гарри являются лишь шестыми по счету претендентами на престол, в связи с чем их публичное поведение не является столь значимым.

2. Почему королева всегда так ярко одевается?

Королева Елизавета II всегда отличается своими яркими монохромными нарядами, и дело тут вовсе не в ее любви к красочным цветам. По правилам британской семьи, королеву всегда должно быть видно в толпе, чтобы люди могли спокойно разглядеть ее и сказать: «Я видел королеву!» В гардеробе Ее Величества также присутствует черный цвет, однако он используется исключительно на траурных церемониях.

3. Почему членов королевской семьи называют только по имени?

На сегодняшний день королевская семья настолько известна во всем мире, что не нуждается в фамилии для идентификации. Поэтому все британские монархи традиционно обходятся лишь именами и титулами. Хотя формально фамилия у них, конечно же, существует: Маунтбаттен-Виндзор.

4. Почему королевские особы постоянно носят клатчи?

Королевский дресс-код диктует принцессам Кейт и Меган правила не только по поводу одежды, но и аксессуаров. Молодые женщины должны ходить с маленькой сумочкой, которая соответствует наряду и позволяет своей обладательнице в любой момент пожать руку другому человеку или же, наоборот, красиво избежать этого (клатч держится спереди двумя руками). Кроме того, клатч используется, дабы не попасть в неловкую ситуацию. Например, при выходе из машины им прикрывают декольте.

5. Почему королева не отдаст власть кому-то помоложе?

Согласно королевским правилам, власть передается другому члену семьи в случае смерти действующего монарха либо же если он отрекается от престола. По указу королевы, если в возрасте 95 лет она будет жива, то власть получит ее сын Чарльз. И хотя многие считают, что Елизавете II уже давно пора передать свои полномочия, 92-летняя королева чувствует себя в полном здравии и посещает все необходимые мероприятия.

6. Почему принц Джордж носит только шорты?

У британских монархов существует традиция, согласно которой шорты считаются неотъемлемым элементом одежды маленьких мальчиков. Поэтому, вне зависимости от времени года, принц Джордж обязан носить шорты. Штаны же начинают носить в более взрослом возрасте, а точнее с 8 лет.

Бонус: почему Гарри так быстро женился на Меган?

До Меган у принца Гарри были отношения с Челси Дейви, которые длились аж 7 лет. Однако британский монарх почему-то вовсе не торопился узаконить с ней отношения. Каково же было удивление публики, когда Гарри поспешно делает предложение Меган — и уже через полгода они стоят под венцом! Этому поступку существует ряд объяснений. Во-первых, считается, что свадьбу торопили из-за плохого состояния здоровья принца Филиппа. Все переживали, чтобы дедушка успел побывать на свадьбе у внука. Второй причиной называют то, что королевские свадьбы обычно празднуют весной, так как в июне свой день рождения празднует Ее Величество, а с августа по октябрь королева чаще всего находится в Шотландии. Однако AdMe.ru придерживается третьей теории, что виной всему настоящая любовь.