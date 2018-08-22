6 правил королевской семьи, которые принцесса Диана изменила навсегда

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Представительница аристократического рода Диана Спенсер отлично подходила на роль принцессы. Очень быстро ей удалось затмить своими поступками и поведением всех остальных членов королевской семьи. Образ принцессы перестал быть чем-то возвышенным и неземным, она показала людям, что не является звездой из другой галактики — она такой же человек, как и все остальные.

AdMe.ru рассказывает, как леди Ди нарушала королевский протокол и как это повлияло на королевскую семью Великобритании.

1. Она сама выбирала помолвочное кольцо

Обычно в королевских парах помолвочные кольца заказываются у именитых ювелиров, к тому же в качестве основных камней часто используются семейные реликвии. Так, обручальное кольцо для Елизаветы II выполнено с использованием чистейшего бриллианта, который взяли из тиары принцессы Алисы, матери принца Филиппа, супруга королевы. Принцесса Диана отошла от традиции и выбрала понравившееся кольцо по каталогу. Конечно, при этом украшение ничуть не уступало по великолепию другим королевским драгоценностям. Правда, Диана как-то отметила, что это было далеко не самое дорогое кольцо. Украшение перешло по наследству и сейчас также в качестве помолвочного кольца его носит герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма.

2. Она стала первой женщиной в королевской семье, родившей вне стен дворца

Долгие годы королевские особы Британии рожали детей дома, где были созданы все условия для появления малышей на свет, так поступала и королева Елизавета II. Принцесса Диана предпочла рожать обоих детей в клинике, тем самым нарушив традицию. Герцогиня Кэтрин последовала примеру свекрови и всех своих троих малышей также рожала в клинике, причем в той же самой, что и принцесса Диана. Кстати, уже 2 раза Кэтрин выходила из роддома в платьях, которые очень похожи на платья Дианы в день выписки: вот такая милая отсылка получилась.

3. У Дианы был свой взгляд на воспитание детей

Раньше в королевской семье было не принято слишком много времени проводить с детьми и уж тем более брать их в заграничные поездки. К примеру, когда принцу Чарльзу было 2 года, его оставили на попечение бабушек и дедушек, а его родители королева Елизавета II и принц Филипп отправились на Мальту. Королева много путешествовала по миру и редко брала детей с собой, не приняты были и выражение чувств к детям на публике. Принцесса Диана отвергала формальности и воспитывала своих детей несколько иначе. Она не приветствовала разделение семьи, поэтому маленькие Уильям и Гарри путешествовали вместе с родителями, когда те исполняли свои королевские обязанности в других странах. При разговоре с малышами леди Ди обычно приседала, чтобы видеть их глаза. Она не боялась проявить теплые материнские чувства на публике и лишний раз потискать или приобнять своих детей, несмотря на то что такое поведение не было принято в королевской семье. Еще один любопытный момент: раньше наследники престола получали домашнее образование перед обучением в школе. Так, с принцем Чарльзом с 5 до 8 лет занималась гувернантка. Диана и здесь сделала все по-своему: Уильям и Гарри стали первыми наследниками престола, которые пошли в детский сад. Принцесса Диана старалась сделать детство своих детей совершенно обыкновенным: каталась вместе с ними на аттракционах, разрешала носить джинсы и майки, ездила с ними в общественном транспорте. Когда мальчики подросли, она брала их с собой в приюты для животных и госпитали, чтобы показать, какой является жизнь вне стен дворца. И дети отвечали ей взаимной любовью: говорят, что отношения принцев с мамой были куда лучше, чем отношения с отцом, принцем Чарльзом.

Все эти новшества в воспитании детей перенял и принц Уильям: несмотря на занятость и разъезды, он много времени проводит с детьми, а малыши часто путешествуют вместе с родителями. Его дети также посещают детский сад, и он сам частенько отводит их на занятия. Кстати, раньше общение венценосных внуков с бабушками и дедушками некоролевского происхождения не слишком допускалось: Уильям изменил эту традицию и только приветствует общение малышей с родителями своей жены, герцогини Кэтрин.

4. Диана была не по-королевски открыта с людьми

Имя принцессы Дианы отчетливо ассоциируется с благотворительностью. В королевской семье не только она посещала госпитали и занималась гуманитарной работой, однако именно «королева людских сердец», как прозвали ее люди, делала это с особой открытостью и искренностью. Она обнимала ВИЧ-инфицированных, когда вокруг еще было множество страхов относительно безопасности такого поступка, навещала больных в лепрозории, боролась за запрет противопехотных мин и выезжала на заминированные поля, помогала бездомным и престарелым. Диана быстро затмила принца Чарльза, люди обожали ее, она стала настоящим символом поколения, иконой. Безусловно, она обладала настоящим даром к состраданию: никогда еще королевские особы не были столь близки, столь понятны простым смертным. Кстати, что касается объятий: согласно протоколу, членов королевской семьи касаться нельзя. Принцесса Диана много раз нарушала это правило и, к примеру, часто обнимала детей и больных людей. Принц Уильям и принц Чарльз не только продолжают дело своей мамы и огромное количество времени уделяют благотворительности, но и также частенько нарушают это правило королевского протокола: и Кэтрин, и Уильям, и Гарри то и дело обнимаются с малышами и пациентами клиник, а то и вовсе соглашаются на селфи.

5. Она не боялась показывать свои чувства

Пресса буквально преследовала принцессу Диану: папарацци снимали каждый ее шаг, каждый жест. Несмотря на это, леди Ди всегда была очень искренна с журналистами, иногда даже чересчур: в 1995 году она втайне дала интервью, где призналась в проблемах с мужем. Вскоре после этого они развелись: увы, счастливым этот союз назвать было нельзя. Принцесса Диана не стеснялась говорить о своих проблемах или же, наоборот, поделиться радостью и эмоциями, что раньше было совершенно не свойственно членам королевских семей. Возможно, именно за эту открытость и искренность ее так полюбили простые люди. К счастью, семейная жизнь сыновей принцессы Дианы складывается счастливее. Однако принцы, как и их мама, стараются быть такими же искренними и с удовольствием рассказывают о событиях в своей жизни: Уильям и Кэтрин публикуют фотографии своих детей в официальный Instagram, дают интервью. А Меган Маркл, будучи еще невестой, стала первой возлюбленной принца, которая поделилась деталями своего романа с прессой раньше, чем это подтвердил Кенсингтонский дворец. Пожалуй, в нашу цифровую эпоху иначе и быть не может, но кто знает, прижилась ли бы такая искренность, не будь принцессы Дианы?

6. Диана экспериментировала с образами

Несмотря на довольно строгий дресс-код, действующий для официальных мероприятий (который она то и дело нарушала), принцессе всегда удавалось выглядеть и элегантно, и модно, и просто красиво. Она не боялась экспериментировать: к примеру, однажды она надела ожерелье в качестве тиары. Леди Ди стала первой женщиной в королевской семье, надевшей брюки на мероприятие (ее примеру сейчас следует Меган Маркл, которая обожает брючные костюмы). Диана любила черный цвет и частенько выбирала наряды в этой цветовой гамме, несмотря на то что королевская семья облачается в черное только на похоронах и в траур. Одним словом, принцесса Диана стала настоящим модным революционером во дворце, и не зря: помимо королевского, она по праву носила и титул иконы стиля. Кстати, Меган Маркл не ограничивается одними лишь брючными костюмами: кажется, к ее гардеробу требования не столь строгие, как к образу Кэтрин, являющейся матерью наследников престола. Так, на недавнем официальном мероприятии Меган появилась в платье с открытыми плечами, в то время как протокол рекомендует скрывать их рукавами. Интересно, удастся ли ей стать новой иконой стиля? А вы как думаете?

Как эти поступки в конечном счете повлияли на монархию?