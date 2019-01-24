6 фактов о том, что группа крови влияет на вас больше, чем вы думаете (Спойлер: это из-за нее нам так сложно похудеть)

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Кровь всех людей делится на 4 группы. Этот факт играет довольно большую роль в нашей жизни: по крови определяют, может ли человек быть донором и какая группа понадобится ему при операции. Но оказалось, что наша кровь определяет и другие особенности — например, сможем ли мы добиться успеха в конкретном виде спорта и часто ли будем срываться на работе. А в Японии группа крови настолько важна, что по ней проверяют совместимость с романтическими партнерами и делают вывод, стоит ли принимать человека на конкретную должность.

Мы в AdMe.ru любим свежие теории и исследования о здоровье. В этот раз мы нашли неочевидные функции организма, на которые влияет группа крови. Наверняка вы удивитесь, как много на самом деле она определяет в нашей жизни.

1. У людей с разной группой крови разные потребности в питании

Известно, что группа крови влияет на способность организма переваривать и усваивать пищу. У носителей разных типов процесс пищеварения может несколько различаться: 1-я группа крови: сложности с перевариванием вредных белков, которые содержатся в зерновых и бобовых продуктах, яйцах, молоке и морепродуктах

2-я и 4-я группы: в организме меньше ферментов, расщепляющих жирные кислоты, чем у других типов. Обладатели этих групп могут чувствовать себя хуже после употребления жирной пищи

3-я группа: у ее обладателей сильные иммунная и пищеварительная системы, поэтому у них реже бывают аллергии и непереносимость отдельных продуктов На сегодняшний день нет доказательств того, что готовые диеты по группе крови эффективны. Однако, зная о некоторых особенностях организма, вам будет легче самостоятельно подобрать для себя подходящий рацион.

2. Обладатели 1-й и 2-й групп крови хуже справляются со стрессом

Кортизон — это гормон, генерируемый надпочечниками. Он выбрасывается в кровь, когда мы сталкиваемся с внешними угрозами или попадаем в стрессовые ситуации. Однако в жизни мы довольно редко имеем дело с реальными опасностями. Зато часто испытываем стресс: на работе, дома, да и просто в пробке. Но организм реагирует на угрозы и стресс одинаково, выбрасывая кортизон. У обладателей 1-й и 2-й групп в кровь его попадает больше, поэтому они часто менее терпеливые и сдержанные, чем люди с другими группами крови.

3. По группе крови можно узнать предрасположенность к болезням

Оказывается, риск развития того или иного заболевания, в частности рака, зависит не только от наследственности или образа жизни, но и от группы крови: 1-я группа: риск развития рака кожи

2-я группа: риск развития язвы и рака желудка

3-я группа: риск развития рака поджелудочной железы, пищевода и желчевыводящих протоков

4-я группа: риск развития рака поджелудочной железы Кроме того, у людей со 2-й и 3-й группами крови выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: у них чаще диагностируют инфаркт миокарда, инсульт и тромбоз.

4. Людям со 2-й группой крови сложнее похудеть

Организм людей со 2-й группой крови хуже справляется с перевариванием жирной пищи, у них чаще бывает изжога и синдром раздраженного кишечника. Кроме того, считается, что из-за большей восприимчивости к стрессу обладатели этой группы особенно склонны к перееданию. Возможно, это и не про вас, но в любом случае физические нагрузки и правильное питание не будут лишними. Врачи советуют людям с этим типом крови есть меньше мяса и больше овощей, фруктов, орехов и бобовых, богатых белком.

5. Группа крови влияет на физические возможности

Спорт полезен всем. Но оказывается, что наши способности к разным его видам зависят от группы крови: 1-я группа: среди ее носителей больше всего профессиональных спортсменов. Подходящие виды спорта — легкая атлетика и борьба. Считается, что представители этой группы самые выносливые и предрасположены к большим нагрузкам

2-я группа: у обладателей этой группы крови выносливость ниже, но зато она чаще встречается у спортсменов, занятых технически сложными видами спорта. Если у вас 2-я группа, вам подойдут гимнастика, фехтование, хоккей и т. д.

3-я группа: спортсмены с этой группой крови, как правило, показывают быстрый прогресс в тренировках. Им подходят виды спорта, где требуется скорость и высокая координация движений: бокс, дзюдо, карате и другие единоборства

4-я группа: эти люди считаются самыми сильными, поэтому любят занятия в зале и часто выбирают виды спорта, связанные с поднятием тяжестей. Например, можно попробовать пауэрлифтинг и силовую атлетику Конечно, на физические показатели влияет не только группа крови, но и множество других особенностей организма, а также реальные усилия спортсменов. Поэтому, если вам нравится вид спорта, не стоит от него отказываться только из-за «несоответствия» группе крови.

6. Группа крови может влиять на темперамент человека

В Японии по группе крови человека определяют темперамент, личностные качества, совместимость с окружающими и даже работоспособность. Вот так, по мнению некоторых ученых, группа крови влияет на нашу личность: 1-я группа (О) — спокойные, но упрямые люди

2-я группа (А) — люди с чувствительной нервной системой

3-я группа (В) — оптимистичные, уравновешенные люди

4-я группа (АВ) — люди, склонные к импульсивным поступкам Не стоит относиться к этой классификации слишком серьезно. На самом деле доказательств того, что от группы крови зависят конкретные черты характера, нет. Однако, если вы, например, от природы хуже справляетесь со стрессом и более выносливы, это, безусловно, повлияет на темперамент и развитие вашей личности.

А вы верите, что группа крови влияет на здоровье и характер человека? Поделитесь своими мыслями в комментариях!