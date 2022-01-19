5 секретов стиля от принцессы Дианы, о которых вы, вероятно, не слышали

Было много всего сказано и написано о стиле принцессы Дианы, но она до сих пор не перестает нас удивлять. Оказывается, у нее было множество секретных приемов, о которых знало совсем немного людей, и некоторые из них можно назвать нетрадиционными. Например, Диана использовала особую технику ношения тиар, чтобы они хорошо смотрелись на волосах, у нее была коллекция «сумочек для декольте», которые помогали защитить ее репутацию, и она редко носила перчатки (на то была причина).

Мы в AdMe.ru внимательно изучили фотоархив принцессы Дианы и нашли 5 интересных модных приемов, которые сделали ее стиль уникальным и нестандартным для королевской особы того времени.

Ее тиары естественно сливались с волосами

Будучи членом королевской семьи, принцесса Диана должна была довольно часто надевать тиары. Она придумала интересное решение, благодаря которому тиары более естественно выглядели на ее голове. Она использовала ленту одного цвета со своими волосами, чтобы обмотать ею основание тиары. На фото сверху вы можете увидеть, как это работает.

С помощью колготок она придавала изюминку своему королевскому образу

Вместо того чтобы выбирать колготки натуральных оттенков, Диана обычно надевала те, которые сочетались с ее нарядом, и это, безусловно, делало ее образ более привлекательным. Также Диана любила смелый дизайн. Например, иногда на ней можно было видеть колготки с тонкими вертикальными черными линиями сзади, которые заканчивались маленькими игривыми бантиками прямо над туфлями.

Она использовала клатчи, чтобы прикрывать декольте от папарацци

Если вы повнимательнее посмотрите на фотографии принцессы Дианы с различных мероприятий, вы сможете заметить, что она обычно прижимает к груди свой клатч, когда выходит из машины. Будучи одной из самых часто фотографируемых персон в мире, принцесса Уэльская не хотела, чтобы неприглядные кадры попали в прессу. Она использовала маленькие сумочки, чтобы прикрыть декольте, когда надевала открытые платья. Их так и называли — «сумочки для декольте».

Она почти никогда не надевала перчатки

Принцесса Уэльская обычно использовала свой гардероб, чтобы донести до людей важный месседж и повлиять на то, как ее воспринимают окружающие. Например, она нарушила королевский протокол, когда отказалась надевать перчатки, чтобы приветствовать народ. Она любила обмениваться теплом и энергией с людьми, которым пожимала руки, так что она не носила перчатки, чтобы быть к ним ближе.

Она была настоящей законодательницей моды на ювелирные украшения

Принцесса Диана была эталоном во многих аспектах, в том числе и в моде. Например, на верхней фотографии на ее мизинце можно заметить кольцо задолго до того, как это стало трендом.

Диана пошла на риск, когда выбрала для кинопремьеры бархатное платье с открытой спиной и объемными рукавами. Но самой пикантной частью этого образа была длинная нить жемчуга, спускающаяся по ее голой спине. С тех пор многие знаменитости и любители моды повторяли этот трюк.

Мир начал сходить с ума по «персональным» кулонам после того, как мы увидели Кэрри Брэдшоу в колье с подвеской «Кэрри». Но Диана начала эту тенденцию задолго до Кэрри, когда надела кулон с буквой D. Это маленькое украшение на шее принцессы смотрелось весело и игриво.