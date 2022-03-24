40+ звезд, реальный рост которых стал для нас полной неожиданностью
Наблюдая за популярными людьми, мы порой даже не предполагаем, какого они роста и комплекции на самом деле. В одних случаях кумиры кажутся нам слишком высокими, в других — миниатюрными. Ведь у нас есть только фотографии и видеоматериалы, а ракурс и угол обзора, как известно, творят настоящие чудеса.
Мы в AdMe.ru решили выяснить реальные параметры знаменитостей. Обратившись к помощи сайта CelebHeights.com, мы для наглядности сравнили фотографии обитателей звездного олимпа одинакового роста.
Долли Партон и Мэйси Уильямс: 152 см
Вайнона Райдер и Ребел Уилсон: 159 см
Лили-Роуз Депп, Джо Пеши и Дита фон Тиз: 160 см
Кристен Стюарт и Джессика Честейн: 162 см
Хлоя Грейс Морец и Элизабет Олсен: 163 см
Алисия Сильверстоун и Памела Андерсон: 165 см
Кейт Хадсон и Маколей Калкин: 168 см
Джейн Фонда и Бен Стиллер: 168 см
Эмили Блант и Аня Тейлор-Джой: 169 см
Кэмерон Диас и Хоакин Феникс: 173 см
Анжелика Хьюстон и Жан-Клод Ван Дамм: 174 см
Серена Уильямс и Кэти Холмс: 175 см
Шарлиз Терон и Адам Сэндлер: 177 см
Карен Гиллан и Ален Делон: 178 см
Николь Кидман и Джейми Дорнан: 179 см
Мэттью Макконахи и Тим Бертон: 180 см
Ума Турман и Хавьер Бардем: 181 см
Эллисон Дженни и Эдвард Нортон: 183 см
Джош Хартнетт и Дейв Батиста: 190 см
Пол Беттани и Снуп Догг: 192 см
С кем из героев подборки вы оказались одного роста?
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