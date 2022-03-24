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40+ звезд, реальный рост которых стал для нас полной неожиданностью

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Наблюдая за популярными людьми, мы порой даже не предполагаем, какого они роста и комплекции на самом деле. В одних случаях кумиры кажутся нам слишком высокими, в других — миниатюрными. Ведь у нас есть только фотографии и видеоматериалы, а ракурс и угол обзора, как известно, творят настоящие чудеса.

Мы в AdMe.ru решили выяснить реальные параметры знаменитостей. Обратившись к помощи сайта CelebHeights.com, мы для наглядности сравнили фотографии обитателей звездного олимпа одинакового роста.

Долли Партон и Мэйси Уильямс: 152 см

Вайнона Райдер и Ребел Уилсон: 159 см

Лили-Роуз Депп, Джо Пеши и Дита фон Тиз: 160 см

Кристен Стюарт и Джессика Честейн: 162 см

Хлоя Грейс Морец и Элизабет Олсен: 163 см

Алисия Сильверстоун и Памела Андерсон: 165 см

Кейт Хадсон и Маколей Калкин: 168 см

Джейн Фонда и Бен Стиллер: 168 см

Эмили Блант и Аня Тейлор-Джой: 169 см

Кэмерон Диас и Хоакин Феникс: 173 см

Анжелика Хьюстон и Жан-Клод Ван Дамм: 174 см

Серена Уильямс и Кэти Холмс: 175 см

Шарлиз Терон и Адам Сэндлер: 177 см

Карен Гиллан и Ален Делон: 178 см

Николь Кидман и Джейми Дорнан: 179 см

Мэттью Макконахи и Тим Бертон: 180 см

Ума Турман и Хавьер Бардем: 181 см

Эллисон Дженни и Эдвард Нортон: 183 см

Джош Хартнетт и Дейв Батиста: 190 см

Пол Беттани и Снуп Догг: 192 см

С кем из героев подборки вы оказались одного роста?

Фото на превью Invision / Invision / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News
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AdMe/Культура/40+ звезд, реальный рост которых стал для нас полной неожиданностью
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