40+ звезд, реальный рост которых стал для нас полной неожиданностью

Наблюдая за популярными людьми, мы порой даже не предполагаем, какого они роста и комплекции на самом деле. В одних случаях кумиры кажутся нам слишком высокими, в других — миниатюрными. Ведь у нас есть только фотографии и видеоматериалы, а ракурс и угол обзора, как известно, творят настоящие чудеса.