35 бесплатных подкастов, которые прокачают ваш мозг не хуже университетских преподавателей

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Подкасты — это прогрессивный и крайне удобный способ получения новых знаний, не требующий при этом каких-либо серьезных затрат с вашей стороны. Вы можете учить английский по песням, познакомиться с миром Анны Ахматовой или узнать об устройстве черных дыр, и все это — по пути с работы домой, во время пеших прогулок или в тренажерном зале. Полчаса в день — и вы гарантированно расширите свой кругозор и сможете поддержать любой разговор.