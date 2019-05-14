35 бесплатных подкастов, которые прокачают ваш мозг не хуже университетских преподавателей
Подкасты — это прогрессивный и крайне удобный способ получения новых знаний, не требующий при этом каких-либо серьезных затрат с вашей стороны. Вы можете учить английский по песням, познакомиться с миром Анны Ахматовой или узнать об устройстве черных дыр, и все это — по пути с работы домой, во время пеших прогулок или в тренажерном зале. Полчаса в день — и вы гарантированно расширите свой кругозор и сможете поддержать любой разговор.
AdMe.ru собрал 35 подкастов, которые помогут вам в два счета повысить свою эрудированность.
- Книжный базар — каждую неделю литературный критик «Медузы» Галина Юзефович и главный редактор книжного сервиса Storytel Анастасия Завозова говорят о книгах и дают советы, что почитать.
- Arzamas — одноименный подкаст просветительского проекта, посвященного гуманитарному знанию. Интересные лекции о литературе, искусстве, истории и о многом другом.
- Английский по песням — ведущая радио Unistar Катя Самсонова помогает слушателям учить английский язык по хитам, которые звучат на радио.
- Лекториум — ответы на самые сложные вопросы: от причин разделения людей на сов и жаворонков до феномена очереди.
- Искусство для пацанчиков — культуролог Анастасия Четверикова объясняет шедевры мирового искусства на пальцах, по-пацански.
- Читатель — главный редактор Bookmate Павел Грозный разговаривает об интересных книгах с интересными людьми.
- BeardyCast — подкаст сайта BeardyCast.com о технологиях и медиакультуре.
- Учим английский с Don’t Speak — программа о том, как выучить английский язык быстро и без лишних усилий.
- Неизвестное об известном — лекции искусствоведов и историков.
- Как это по-русски — подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным?
- The Big Beard Theory — подкаст о космосе и науке.
- Открытая библиотека — публичные дискуссии на самые актуальные темы с участием лучших русскоязычных спикеров.
- ПостНаука — аудиолекции одноименного портала на широкий спектр тем.
- Литературный Нобель — увлекательный подкаст радиостанции «Маяк», в котором рассказывается о нобелевских лауреатах в области литературы.
- Завтракаст — самый популярный подкаст про игры, медиа и технологии в России.
- Толковый словарь — полиглот Дмитрий Петров читает лекции о языках мира.
- Полка — редакторы и гости проекта разговаривают о книгах, о жизни, о том, как они связаны, о приключениях идей, странностях истории и тщете всего сущего.
- КиноПоиск — подкаст-канал крупнейшего русскоязычного сервиса о кино.
- Физики — подкаст радиостанции «Маяк», на котором говорят о путешествии во времени, отличиях мужского мозга от женского и о многом другом.
- Ликвидация безграмотности — доктор филологических наук Галина Якушева помогает слушателям побороть безграмотность.
- ЯсноПонятно — нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать: ответы на эти и другие сложные вопросы.
- В предыдущих сериях — главный редактор «КиноПоиска» Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают главные сериальные новинки и новости.
- Чтение — с понедельника по четверг Евгений Стаховский в прямом эфире радиостанции «Маяк» читает рассказы и повести известных и не очень известных авторов.
- Два по цене одного — каждую неделю Илья Красильщик и Александр Поливанов обсуждают как мы (неправильно) тратим деньги. Брать кредиты или занимать у друзей? Жить в съемной квартире или в ипотечной? Планировать путешествия или отдыхать по вдохновению? Покупать машину или пользоваться такси?
- Один процент — источник интересной и практичной информации обо всех элементах роста и улучшения личности и здоровья человека.
- Экспонат — истории о людях, вещах и событиях. Создатели проекта ходят в музеи, разговаривают с экспертами, ищут неожиданные факты и каждую неделю рассказывают об этом.
- Naked Science — новости науки, а также ответы на интересные вопросы с точки зрения науки.
- Говорим правильно — раз в неделю в студию радиостанции «Маяк» приходят специалисты и рассказывают о том, как грамотно излагать свои мысли.
- Newочем — создатели проекта занимаются профессиональным авторским переводом самых занимательных иностранных статей на русский язык. Тематика аудиозаписей обширна: научные открытия, путешествия, культура, история, космос, здоровье и многое другое.
- Много букв — любимые тексты главных персон современности из первых уст.
- Брендятина — истории компаний от главного разоблачителя брендов Рустама Вахидова.
- Не занесли — подкаст про видеоигры, кино, комиксы и то, что творится вокруг.
- Истории.doc — подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.
- Философия — проект Евгения Стаховского, всецело посвященный философии.
- Чтение для детей — лучшие детские произведения в исполнении ведущих радиостанции «Маяк».
А какие подкасты слушаете вы? Есть ли у вас любимая программа и что бы вы порекомендовали послушать?
Фото на превью depositphotos