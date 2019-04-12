30+ парадных, которые петербуржцы ни за что не променяют на новодел

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Некоторые парадные в Петербурге действуют, словно машины времени. Заходишь — и переносишься на сотни лет назад. Причудливая лепнина, мраморные камины, наборные яркие витражи, ажурная ковка. Создавая интерьеры доходных домов, архитекторы фантазию не сдерживали. Парадной лестницей называли главный вход для хозяев и их гостей. Еще были боковые и черная лестницы. С течением времени осталось одно слово — «парадная». Многие из них постигла участь советского капремонта, и от былого убранства не осталось и следа.

Мы в AdMe.ru виртуально прогулялись по парадным Петербурга и собрали для вас самые атмосферные снимки.

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Парадные культурной столицы — неиссякаемый источник вдохновения для творцов разных мастей. «Сказки петербургских парадных» — атмосферный фотопроект Дарьян Волковой, известного фотографа и балерины в прошлом. Идея родилась спонтанно, «из любви к балету и Петербургу». Все сказочные снимки ищите в инстаграме по хештегу #HouseBalletTales.

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Неважно, турист вы или коренной житель — непарадный Петербург равнодушным не оставит никого. Экскурсии по крышам, дворам и, конечно, парадным сейчас уже не редкость. Пока эти культурные вылазки популярны по большей части среди местных. На интересные локации среди неформальных гидов открыта настоящая охота. Любители окунуться в прошлое идут на разные уловки, чтобы туда попасть. Покупают универсальные ключи для домофонов, звонят в квартиры, а иногда и просто ждут, пока кто-то выйдет, чтобы прошмыгнуть внутрь. Жильцы от такого внимания к своим пенатам устают и часто настроены негативно. В знаменитой парадной «Ракушка» есть даже надпись на стене: «Экскурсии — пошли вон», а некоторые квартиры огорожены сигнальной лентой.

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Есть петербуржцы, которым повезло видеть такую красоту каждый день. Не так часто, но встречается бережное отношение к памятникам архитектуры: на лестничных пролетах восстанавливают все так, как это было задумано.

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Есть в городе на Неве настоящие благотворители, которые реставрируют общую собственность за свой счет. Самый известный из них — Кирилл Юданов. Он отремонтировал парадную в доходном доме Прасковьи Курицыной на Лиговском проспекте. Но не всем зданиям так везет, и культурное наследие постепенно исчезает.

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Бонус: явки и пароли

Чтобы увидеть то, что спрятано за величественными фасадами, надо знать места. По секрету всему свету делимся адресами самых популярных и, что важно, открытых для всех парадных.

Особняк В.С. Каншина: Кузнечный пер., 6

Особняк В.А. Слепцова: Большая Конюшенная ул., 9

Дом Генриха Блокка: Невский пр., 65

Доходный дом И.Е. Кузнецова: Загородный пр., 27

Доходный дом страхового общества «Россия»: Большая Морская ул., 35