30+ колких цитат Коко Шанель, которые актуальны во все времена

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С момента явления миру звезды по имени Коко Шанель прошло 135 лет. Когда-то она сказала: «Мне наплевать, что вы обо мне думаете, я о вас не думаю вообще» — и полностью изменила моду XX века, совершив не одну революцию в понимании того, как должна выглядеть настоящая женщина. Она повлияла на вкусы своего поколения больше, чем кто бы то ни был. 19 августа — день рождения легендарной иконы стиля.