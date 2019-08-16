30+ колких цитат Коко Шанель, которые актуальны во все времена

9
11
12
3k

С момента явления миру звезды по имени Коко Шанель прошло 135 лет. Когда-то она сказала: «Мне наплевать, что вы обо мне думаете, я о вас не думаю вообще» — и полностью изменила моду XX века, совершив не одну революцию в понимании того, как должна выглядеть настоящая женщина. Она повлияла на вкусы своего поколения больше, чем кто бы то ни был. 19 августа — день рождения легендарной иконы стиля.

Мы в AdMe.ru отмечаем памятную дату и решили вспомнить высказывания великой мадемуазель, которые отражают всю правду жизни.

О женщинах

  • Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые.
  • В 20 лет женщина имеет лицо, которое дала ей природа, в 30 — которое она сделала себе сама, в 40 — то, которое она заслуживает.
  • Не всякая женщина рождается красивой, но если она не стала такой к 30 годам — она просто глупа.
  • Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе.
  • Я не понимаю, как женщина может выйти из дома, не приведя себя в порядок — хотя бы из вежливости. И потом, вы никогда не знаете, может быть, в этот день вы встретите свою судьбу. Так лучше быть идеальной настолько, насколько это возможно для встречи судьбы.

  • Женщину, одетую в светлое, трудно привести в дурное настроение.

  • Руки — визитная карточка девушки, шея — ее паспорт, грудь — загранпаспорт.

  • Красота нужна нам, чтобы нас любили мужчины, а глупость — чтобы мы любили мужчин.

  • Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть.
  • Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно, — вот что такое идеальная женщина.
  • Главное для женщины — постоянно работать. Только работа дает бодрость духа, а дух, в свою очередь, заботится об участи тела.

О мужчинах

  • Мужчина, способный на поступки, обречен быть любимым.
  • Мужчинам нравятся женщины, которые одеты хорошо, но не слишком бросаются в глаза.
  • Не выходите замуж за мужчин с кошельком для мелочи.
  • Как ни крути, женщина в жизни мужчины бывает только одна, все остальные — ее тени.
  • Красивых мужчин быть не должно, а некрасивых не бывает. Бывает только мало цветов и теплое шампанское.
  • Парадокс заключается в том, что чем глупее и бездарнее мужчина, тем больше у него претензий к женщине.
  • Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. Мужчина не беспокоится о будущем, пока не женится.
  • Дефицит настоящих мужчин не повод цепляться за уродов.
  • Не знаю, почему женщины требуют всего того, что есть у мужчин. Ведь у женщин среди прочего есть мужчины.
  • Если в платье, которое висит в твоем шкафу, нельзя пойти в театр, то почему оно до сих пор там? Про мужчин аналогично: если ты не чувствуешь себя рядом с мужчиной прекрасной и желанной девушкой, окруженной любовью и заботой, то почему ты до сих пор с ним?

О моде и безвкусице

  • Безвкусица имеет пределы, только хороший вкус бесконечен.
  • Роскошь — это не вызов бедности, это вызов вульгарности.
  • Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним.
  • Мода — это то, что выходит из моды.
  • Остерегайтесь оригинальности — в женской моде оригинальность может привести к маскараду.
  • Изобретать собственную моду могут позволить себе только молодые женщины. Зрелые и стареющие женщины должны следовать господствующей моде.
  • Кружево — самая прекрасная имитация фантазии природы. А жемчуг всегда прав.
  • Духи — это невидимый, но зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла.
  • Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, — значит, она была одета идеально.
  • Хорошо выкроенное платье идет любой женщине. Точка!

Наверняка вы встречали какие-то из этих цитат. Знали ли вы о том, что они принадлежат Коко Шанель?

Фото на превью AFP / East News

9
11
12
3k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться