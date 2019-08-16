30+ колких цитат Коко Шанель, которые актуальны во все времена
С момента явления миру звезды по имени Коко Шанель прошло 135 лет. Когда-то она сказала: «Мне наплевать, что вы обо мне думаете, я о вас не думаю вообще» — и полностью изменила моду XX века, совершив не одну революцию в понимании того, как должна выглядеть настоящая женщина. Она повлияла на вкусы своего поколения больше, чем кто бы то ни был. 19 августа — день рождения легендарной иконы стиля.
Мы в AdMe.ru отмечаем памятную дату и решили вспомнить высказывания великой мадемуазель, которые отражают всю правду жизни.
О женщинах
- Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые.
- В 20 лет женщина имеет лицо, которое дала ей природа, в 30 — которое она сделала себе сама, в 40 — то, которое она заслуживает.
- Не всякая женщина рождается красивой, но если она не стала такой к 30 годам — она просто глупа.
- Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе.
- Я не понимаю, как женщина может выйти из дома, не приведя себя в порядок — хотя бы из вежливости. И потом, вы никогда не знаете, может быть, в этот день вы встретите свою судьбу. Так лучше быть идеальной настолько, насколько это возможно для встречи судьбы.
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Женщину, одетую в светлое, трудно привести в дурное настроение.
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Руки — визитная карточка девушки, шея — ее паспорт, грудь — загранпаспорт.
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Красота нужна нам, чтобы нас любили мужчины, а глупость — чтобы мы любили мужчин.
- Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть.
- Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно, — вот что такое идеальная женщина.
- Главное для женщины — постоянно работать. Только работа дает бодрость духа, а дух, в свою очередь, заботится об участи тела.
О мужчинах
- Мужчина, способный на поступки, обречен быть любимым.
- Мужчинам нравятся женщины, которые одеты хорошо, но не слишком бросаются в глаза.
- Не выходите замуж за мужчин с кошельком для мелочи.
- Как ни крути, женщина в жизни мужчины бывает только одна, все остальные — ее тени.
- Красивых мужчин быть не должно, а некрасивых не бывает. Бывает только мало цветов и теплое шампанское.
- Парадокс заключается в том, что чем глупее и бездарнее мужчина, тем больше у него претензий к женщине.
- Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. Мужчина не беспокоится о будущем, пока не женится.
- Дефицит настоящих мужчин не повод цепляться за уродов.
- Не знаю, почему женщины требуют всего того, что есть у мужчин. Ведь у женщин среди прочего есть мужчины.
- Если в платье, которое висит в твоем шкафу, нельзя пойти в театр, то почему оно до сих пор там? Про мужчин аналогично: если ты не чувствуешь себя рядом с мужчиной прекрасной и желанной девушкой, окруженной любовью и заботой, то почему ты до сих пор с ним?
О моде и безвкусице
- Безвкусица имеет пределы, только хороший вкус бесконечен.
- Роскошь — это не вызов бедности, это вызов вульгарности.
- Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним.
- Мода — это то, что выходит из моды.
- Остерегайтесь оригинальности — в женской моде оригинальность может привести к маскараду.
- Изобретать собственную моду могут позволить себе только молодые женщины. Зрелые и стареющие женщины должны следовать господствующей моде.
- Кружево — самая прекрасная имитация фантазии природы. А жемчуг всегда прав.
- Духи — это невидимый, но зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла.
- Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, — значит, она была одета идеально.
- Хорошо выкроенное платье идет любой женщине. Точка!
Наверняка вы встречали какие-то из этих цитат. Знали ли вы о том, что они принадлежат Коко Шанель?
Фото на превью AFP / East News