30+ фото, наглядно демонстрирующих, как изменились представители разных профессий за последние 100 лет

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Почти 100 лет назад Амелия Эрхарт стала первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантику. Сейчас девушка за штурвалом трансатлантического лайнера никого не удивит. За последние полтора века мир изменился до неузнаваемости, и в первую очередь это коснулось людей и их профессий.

Мы в AdMe.ru нашли этому 16 доказательств. А в конце вас ждет сразу 2 бонуса, из которых вы узнаете, как выглядели победительницы конкурса красоты 100 лет назад и сейчас и как раньше делали селфи.

Амелия Эрхарт — первая женщина-пилот, пересекшая Атлантический океан, и пилот авиакомпании Lufthansa в наши дни

Знаменитый журналист Джон Рид в 1920 году и его современный коллега

Пожарный в конце XIX века и в наши дни

Гонщик Луис Мейер в 30-е годы прошлого века и его современный коллега Даниил Квят

Силач в начале ХХ века и сейчас

Официанты в 1913-м и 2011-м

Стюардесса в 1930-м и 2015-м

Первой в мире стюардессой была Эллен Черч. Свой первый рейс в качестве бортпроводницы она совершила 15 мая 1930 года.

Парикмахер в 1920 году и барбер в 2014-м

Медсестра в начале XX века и сейчас

Актеры на вручении «Оскара» в 1942 году и на церемонии 2021 года

Балерина в 1898 году и в 2019-м

Футболист в 1935 году и в 2020-м

Рабочий в 1930-е годы и сейчас

Теннисистка в 1920 году и в 2018-м

Модель Натали Палей в начале XX века и ее коллега Наташа Поли в 2020 году

Один из самых красивых мужчин 20-х годов прошлого века актер Рудольф Валентино и признанный красавчик 20-х годов нашего века актер Тимоти Шаламе

Бонус № 1: первая в мире королева красоты в 1921 году и ее «коллега» в 2020-м

Первым регулярным конкурсом красоты стал конкурс «Мисс Америка». Его впервые провели в 1921 году. Победительницей стала 16-летняя Маргарет Горман.

Бонус № 2: селфи в зеркале в 1900 году и сейчас