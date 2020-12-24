30+ особенностей жизни в Канаде, которые выводят понятие доброты на новый, космический уровень

Канада известна на весь мир своими холодными зимами, дикой природой (что неудивительно, ведь леса здесь занимают 38 % территории) и страстью к хоккею. Казалось бы, настоящие канадцы должны быть суровыми персонажами, которые отважно штурмуют сугробы с клюшками наперевес. Но в реальности они могут быть очень милыми и душевными людьми.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили посты пользователей интернета, которые родились в Канаде или переехали туда. Многие истории здесь будто сошли со страниц новогодних сказок.

Доброта

Канадцы славятся своей вежливостью и дружелюбием. Они готовы прийти на помощь незнакомцу и порадовать окружающих маленькими добрыми делами. Так, одному молодому человеку не в чем было идти на собеседование в компанию. Отчаявшись, он решил украсть вещи в ближайшем магазине. Когда полицейский, который задержал парня, узнал его историю, то купил для него всю необходимую одежду. Еще пример из жизни. Чтобы помочь бездомным, плотник решил делать деревянные укрытия совершенно бесплатно. Начал кампанию по сбору средств. Рассчитывал получить около $ 20 тыс., а получил уже $ 75 тыс., и средства продолжают поступать. Честно, однажды я видел, как мужчина сказал спасибо банкомату, когда забирал деньги. © Sam Arora / Quora

«Вам холодно? Возьмите одну. Можете помочь? Оставьте одну».

Специальные службы

Полицейские Канады — обаятельные персоны. Они могут помочь водителю сменить колесо или просто так сыграть с детворой в снежки и хоккей на траве. Почтовые службы Канады в случае повреждения посылки или письма прикладывают записку с извинениями. Там же указана и специальная горячая линия, по который недовольный клиент может связаться с почтой и получить компенсацию. В пожарных службах Канады 85 % работников — это волонтеры. Чаще всего они служат в небольших общинах или городах. Работать в таких условиях сложнее — чаще всего пожарные знают пострадавших. Волонтеры ответственно подходят к своему делу. Они встречаются каждую неделю для проверки оборудования и тренировок. Почтальон расчистил мое крыльцо от снега, прежде чем оставить посылку, чтобы она не промокла. © machoyd / Reddit

Безопасность

Канада — достаточно безопасная страна. В небольших городах жители редко запирают дома даже на ночь. Уровень преступности низкий, и никто даже не думает, что кто-то может пробраться в жилище с дурными целями. У многих канадцев есть дачные домики, расположенные в лесной глуши. Отдыхают там обычно летом. Разжиться приятелями, у которых есть подобная фазенда, — большая удача. Пару уик-эндов такой счастливчик точно проведет на свежем воздухе. В городке Черчилл, который находится на севере, так часто встречаются белые медведи, что существует закон, по которому автомобилисты не имеют права закрывать машину. Чтобы любой, кто спасается бегством от мишки, мог воспользоваться первым подходящим укрытием. Я живу в городе и поэтому запираю двери. Но когда мои дети учились в школе, а я работала, поставила кодовый замок, чтобы они не мерзли на улице, если потеряют ключи. Понятно, что все друзья моих детей знали код. Один их приятель даже как-то пересидел у нас дома в наше отсутствие, когда посеял ключи от собственного жилища. © Elizabeth Ludford / Quora

Природа

Дикая природа в Канаде может быть жестока. Поэтому люди привыкли относиться к ней с уважением. На нефтяном месторождении за полярным кругом по всей территории стоят клетки с телефонами внутри. Если человек окажется снаружи и увидит белого медведя, то надо спрятаться в ближайшую клетку и вызвать по телефону сотрудников. До двери он может просто не добежать. Чтобы предотвратить столкновения автомобилей и диких животных, которые могут привести к весьма печальным последствиям, над скоростными трассами строят специальные мосты, предназначенные для живности. Это не значит, что канадцы опасаются любых зверушек. Во время похода на каноэ Джастин увидел тонущего в реке щенка койота. Он спас малыша и взял его с собой. Когда путешественник смог связаться с властями, он передал койота в специальную службу по защите диких животных. У нас есть летний домик в лесу. Мы всегда закрываем двери на зиму, чтобы они случайно не распахнулись от ветра. На окнах же специально не ставили запоры. Потому что, если кто-нибудь зимой случайно окажется неподалеку, его застигнет снежная буря или другая неприятность, он может открыть окно и забраться внутрь. Так что мы всегда оставляем на зиму кипу теплых одеял и запас необходимых продуктов. © Stephanie Burke / Quora

Общественный транспорт

«Извините».

Даже общественный транспорт в Канаде — образец вежливости. Когда автобус переполнен и не может взять на борт пассажиров, на электронном табло появляется надпись «Извините». Очередь на автобусной остановке — привычное дело. Те, кто раньше пришел, могут первыми войти в автобус и занять свободные места. Компания Duracell установила в Канаде особые отапливаемые остановки. Чтобы включить обогрев, пассажиры должны объединить усилия, так как это можно сделать, только прикоснувшись одновременно к боковым стенкам, а один человек этого сделать не в состоянии. Людям нужно взяться за руки и стать в цепочку. Это помогает им познакомиться и подружиться в ожидании транспорта. Я забыл бумажник с деньгами, банковскими карточками и проездным в автобусе. Пропажа нашлась в бюро находок компании. Добраться туда не мог: вся наличность осталась в кошельке. И что вы думаете — работник компании привез мне кошелек домой. © Dhruv Desai / Quora

Быт

«Велосипедная дорожка. Пожалуйста, используйте велосипедную дорожку для подъема и спуска велосипедов по лестнице».

Для удобства жителей остановки общественного транспорта стараются разместить так, чтобы они находились неподалеку от важных городских объектов. Рядом обычно расположена велосипедная парковка. Там, где есть подземные и наземные переходы, их оснащают рейлингами для спуска и подъема велосипедов. В магазинах выделены специальные часы для чувствительных покупателей. В этот промежуток времени в торговом зале приглушают свет, выключают музыку и объявления по громкой связи. Кассовые аппараты и сканеры настраивают так, чтобы они производили меньше шума. Персонал тоже говорит тише и не собирает тележки по залу, чтобы не производить громких звуков. Медицина для граждан Канады бесплатна. Правда, простая страховка не включает в себя стоматологические услуги и визиты к окулисту. Cтраховку обычно оплачивает работодатель. Другая проблема — очереди к специалистам. Приема порой приходится ждать месяцами. В ресторанах клиентов редко просят расплатиться у стойки. Официант подходит к столику с банковским терминалом, и каждый может заплатить за себя карточкой. В счет можно сразу включить чаевые.

Национальные символы

Канада ассоциируется у всего остального мира с хоккеем и кленовым сиропом. Что неудивительно: например, хоккей — это всепоглощающая страсть. Но клюшка может быть не только грозным орудием на ледовом поле. Канадцы приспосабливают этот инвентарь и для вполне мирных целей. Например, делают из них ручки для дверей, подставки для растений или специальные держатели для банковского терминала. Кленовый сироп — национальная гордость. Неудивительно, что он встречается повсюду. Здесь можно найти не только колу с подобным вкусом, но и лекарство для кошек с добавлением кленового сиропа.

Дом

Страна славится своим суровым климатом. Температура зимой в некоторых районах часто опускается ниже —30 °C. Чтобы студентам не приходилось мерзнуть, перебегая из одного корпуса университета в другой, в Манитобе под учебным комплексом проложена сеть туннелей. Дома строят с учетом погодных условий. Обычно в жилище будет подвал, так как температуры сильно меняются в зависимости от времени года и земля промерзает на приличную глубину. Чтобы конструкция была стабильной, фундамент должен уходить ниже точки замерзания почвы. На цокольном этаже часто находятся не только хозяйственные помещения — прачечная и бойлерная, но и гостиная или спальня. Там обычно тусуются младшие члены семьи с друзьями. Многие семьи предпочитают снимать или покупать жилье с несколькими спальнями. И не потому, что подобные квартиры или дома здесь стоят дешево. Просто если в семье больше 2 детей и они разного пола, то по закону после 5 лет у них должны быть разные спальни. А у ребенка своя комната должна быть с рождения.

Все для людей

Канадские нормы строительства ограничивают использование в новых многоквартирных домах круглых дверных ручек. Дело в том, что людям с ограниченными возможностями сложнее ими пользоваться. Да и с пакетами в руках подобную дверь сложно открыть. Поэтому в современных домах устанавливают ручки-рычаги. В стране есть список районов, специально спроектированных для удобства «возрастных» жителей. Все здания здесь оборудованы автоматическими дверьми и лифтами. Для пожилых жителей открыто множество курсов. У канадцев даже есть программа по поддержке престарелых за границей. Каждый желающий может взять под опеку дедушку или бабушку из другой страны, чтобы помогать материально. Группа канадских школьников организовала специальную горячую линию. Любой пожилой человек, который вынужден оставаться дома, может позвонить, и ребята с удовольствием с ним побеседуют.

Взаимопомощь

Здесь принято помогать друг другу на дорогах. После сильного снегопада владельцы снегоходов отправятся на ближайшую трассу, чтобы подсобить автомобилистам. Никто не проедет мимо автомобиля, стоящего на обочине в сугробе. Потому что зимой, если машина сломалась, а телефон вышел из строя, водитель и пассажиры могут серьезно пострадать. В северных провинциях часто можно увидеть автомобили, подключенные проводом к розетке. Это вынужденная мера, иначе машина с утра просто не заведется. Забрать или повредить такой провод — это настоящее преступление. Ни один канадец так не сделает. У меня прямо поcреди дороги сел аккумулятор. Незнакомец сначала пытался помочь нам завестись. Когда не получилось, сходил домой и принес батарею из своего Porshe. И еще извинился, что это заняло столько времени. Аккумулятор мы, конечно, потом вернули. © Fernando Ortega / Quora

Дорога была покрыта льдом и было очень скользко. В результате я въехала на своей Toyota в Mercedes. Моя машина тут же заглохла, видно, что-то сломалось. Из Mercedes выходит девушка. Я уже ожидала скандал, а она мне говорит: «Ой, мне так жаль, что ваша машина сломалась. Вас куда-нибудь подвезти?» И в результате она дождалась со мной команду эвакуатора, которая забрала мой автомобиль. А потом подбросила меня до дома. © Sanjeev Anand / Quora

В Канаде, когда ты спрашиваешь дорогу, тебе не просто выдадут инструкцию, но еще и проводят. © Ro Sha / Quora

В Канаде запрещено разговаривать по телефону за рулем. Так что, когда мне позвонили, пришлось припарковаться. И каждый водитель, проезжая мимо, останавливался, чтобы спросить, все ли у меня в порядке. © Sanjeev Anand / Quora

Мой приятель приехал в Канаду для учебы и никак не мог найти подходящее жилье — все отели стоили слишком дорого. Спросил совета у незнакомой пожилой дамы в магазине. В результате она настолько прониклась его проблемой, что 4 часа возила по городу и искала с ним подходящую квартиру. В итоге жилье они нашли, и друг до сих пор там счастливо обитает. © Owais H. Pillai / Quora

Туалеты

В некоторых канадских общественных туалетах нет разделения на «мальчиков» и «девочек». Чтобы избежать всяческих признаков дискриминации по полу, были созданы специальные «безгендерные» туалеты. Для тех, кого нужда застигла вдали от дома, существует мобильное приложение, которое помогает обнаружить ближайший общественный туалет. Чтобы люди зимой не мерзли, переносные туалеты укутывают в специальный кожух.

А какие интересные факты о Канаде знаете вы?