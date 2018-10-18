3 загадки, которые под силу только тем, кто с логикой на ты

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Хорошие загадки развивают наблюдательность и дедукцию, а еще отлично тренируют извилины. Поэтому, если ваш мозг сегодня упорно отказывается просыпаться и работать, предлагаем вам показать ему эти занимательные задачки.

Мы в AdMe.ru уверены, что вы справитесь со всеми заданиями, а ответы на них мы просто оставим в конце статьи. Так, на всякий случай.

1.

Ну как, справились? Давайте разгадывать следующую.

2.

Инспектор вошел в ресторан и сразу же стал свидетелем жаркого спора. — Вы ведь еще заказывали жареное мясо, — обращалась сердитая официантка к подвыпившему клиенту. — Да не заказывал я никакого мяса! — возмущался клиент. — Зашел себе на пару часов в ресторан, стараюсь экономить, и на тебе! — Вы пьяны и уже не помните, что заказывали за эти два часа, — продолжала сердиться официантка. — Но зато вы хорошо знаете, что он не мог заказать это блюдо, — вмешался в разговор инспектор. — Прошу вас немедленно пройти со мной в полицейский участок! Как инспектор догадался, что официантка обманывала клиента?

Если вам удалось разгадать и эту загадку, переходим к последней.

3.

— Я только что приехал в этот город, и тут же какой-то мужчина, угрожая пистолетом, украл у меня часы! — рассказывал турист в полицейском участке. — Выглядел он так: у него были усы, синие штаны...

— Можете не продолжать, — перебил его начальник полиции. — Мы уже все знаем, ведь повсюду в городе установлены камеры наблюдения. Вот, взгляните на фото.

— Думаю, что преступление совершил один из пяти близнецов-мошенников: Лу, Ло, Ла, Ли или Ле, — сказал начальник полиции. — Мы уже доставили их сюда. Посмотрите на них и назовите преступника.

Ответы

1. Официант. Левше удобнее нести поднос в правой руке, а расставлять еду и напитки левой, так как ведущая рука работает, а другая просто зафиксирована. 2. По часам на стене в углу можно определить время — 18:15. Объявление над стойкой гласит, что горячие блюда отпускаются до 15:00. Поэтому посетитель, пробывший в ресторане «пару часов», уже не мог заказать горячее блюдо. 3. Виновен Ле. У Лу на шляпе ленточка с зигзагообразными, а не прямыми полосками. Ло не мог держать пистолет из-за крюка. У Ла усы опущены вниз, а у Ли забинтована рука (не зубами же он отнимал часы).

Какая загадка показалась вам самой сложной и на какую из них у вас ушло больше всего времени?