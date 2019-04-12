3 магазина, которые готовы пожертвовать прибылью ради того, чтобы сделать этот мир лучше

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Иногда даже у тех людей, которые четко осознали свою личную ответственность за чистоту и безопасность нашего общего дома — планеты Земля, — просто опускаются руки. Кажется, что отказ от пластика в одной конкретной семье ничего не решает, а на одного человека, добросовестно сортирующего мусор, приходится как минимум несколько тех, кто этого не делают. И хочется сдаться. Главное в такие моменты — осознавать, что на самом деле вы не одиноки. Более того, организовать потребление и производство рационально призывает и бизнес.

Мы в AdMe.ru считаем, что такие инициативы очень важны и полезны. И многие из них стоило бы внедрить и у нас.

Магазины, в которых товары продаются без упаковки

Бороться с лишними отходами на бытовом уровне непросто хотя бы потому, что все, что мы обычно покупаем в супермаркете, уже упаковано в пластик, бумагу, пленку или фольгу. От всего этого приходится избавляться, и единственное, что мы можем сделать, — исправно продолжать сортировать мусор.

Но сейчас в Америке и Европе набирают популярность магазины, в которых на развес продаются привычные нам продукты: макароны, крупы, конфеты, печенье. И все это без упаковок. Один из таких магазинов — Original Unverpackt. Его открыли в Берлине две подруги: Милена Глимбовски и Сара Вольф.

Реализовать идею девушки смогли благодаря успешной краудфандинговой кампании. Уже в первые ее дни стало понятно, что многим людям такой формат интересен и они не против пожертвовать на это свои средства. За 40 дней Сара и Милена смогли собрать гораздо больше денег, чем было необходимо.

Original Unverpackt стал первым на территории Германии безотходным супермаркетом. Правда, внешне он больше напоминает небольшую уютную лавочку: в нем нет бесконечных рядов полок с яркими упаковками и холодильников с замороженным мясом или рыбой. Зато здесь есть более 300 видов экопродуктов.

Все продукты упакованы в стеклянные емкости, из которых покупатели сами могут взять столько, сколько им нужно. В магазин нужно приходить со своими банками или контейнерами, но если вы забыли взять их с собой — не беда. Многоразовые упаковки здесь тоже продаются.

В ассортименте супермаркета, кроме круп и макарон, представлены специи, орехи, овощи и фрукты. Здесь есть и товары для дома, экологичная бытовая химия вроде стирального порошка, косметические средства. Можно купить, например, инновационную зубную пасту в таблетках по цене 390 евро за килограмм. Правда, этого запаса одному человеку хватит на всю жизнь.

Original Unverpackt — не единственный в своем роде магазин. Похожие есть практически во всей Северной Америке и Европе. Потихоньку такие супермаркеты становятся популярными и в Восточной Европе.

Магазины, которые превращают просроченные продукты в электроэнергию

В британском городе Уэст-Мидлендс популярна торговая сеть Sainsbury’s. Ей доверяют потому, что в ней нашли целых четыре способа реализовать товары, срок годности которых уже истекает.

Первый способ — снижение цен, когда срок реализации уже подходит. Второй способ — передача продуктов в благотворительные организации. Третий — производство из них кормов для животных. И четвертый способ — получить из них электроэнергию.

Инженеры компании Biffa, занимающейся переработкой и утилизацией отходов, разработали новую технологию получения электричества из продуктов питания. На промышленной площадке расположены специальные резервуары, в которых еду с истекшим сроком годности перерабатывают в биогаз. Его затем и подают в электрогенератор.

Благодаря этой технологии торговая сеть Sainsbury’s полностью обеспечивает электроэнергией 2500 домов и свой собственный супермаркет.

Магазин, в котором товары можно взять бесплатно

Простой парень Степан Вашкевич переехал из Беларуси в чешский город Оломоуц, чтобы учиться в Университете Палацкого. Однажды возле мусорных контейнеров рядом с общежитием он увидел вполне хорошие вещи, которые еще можно было использовать. Так у молодого человека родилась идея открыть не вполне обычный магазин, расплатиться за вещи в котором можно было бы, просто сказав «спасибо».

В университет города Оломоуца молодежь приезжает учиться в том числе и по обмену. Студенты относительно недолго живут на территории кампуса, но успевают обзавестись огромным количеством вещей, которые не планируют забирать с собой при отъезде. И в конце концов все ненужные вещи оказываются на свалке. Но многие из них в хорошем состоянии и использовать их можно и дальше.

Степан Вашкевич и несколько его соратников обратились в управление студенческих общежитий, и ребятам выделили помещение бывшей мастерской. В нем молодые люди сделали ремонт, и вскоре там появился фри-шоп.

Открытый ребятами магазин работает всего несколько часов в сутки, 3–4 дня в неделю. Сюда можно прийти со своими вещами, которые еще могут послужить, но уже не нужны, и обменять их на то, что в данный момент действительно необходимо.

Принесенные в магазин вещи сразу же сортируются. Те, которые уже не могут выполнять свои функции, не принимаются и возвращаются человеку обратно. Ими уже не сможет воспользоваться кто-то другой, значит, их место на свалке.

Иногда фри-шоп работает целый день, и тогда товары выставляются не только в зале бывшей мастерской, но и на улице. В такие дни здесь можно, как и всегда, оставить старые вещи и взять что-то для себя. Но еще сюда приходят послушать хорошую музыку и просто пообщаться. Иногда ребята устраивают воркшопы и обучают других вести экодружественный образ жизни. Они рассказывают, например, как можно красиво и экологично упаковать подарки, и показывают, как сделать из соды и мыла стиральный порошок.

Что можно «купить» в студенческом магазине? Одежду, книги, предметы быта, косметику и непортящиеся продукты. Есть здесь и довольно странные вещи вроде укулеле. А швейную машинку или набор инструментов можно просто взять на время, воспользоваться, а потом вернуть.

Степан рассказывает, что людей, которые брали бы все, что им попадается на глаза, еще не встречал. А потом парень признается, что, даже если бы такие и были, никто не был бы против, ведь вещей во фри-шопе действительно много. Степан рад, что в этом его проекте все работает так, как и было задумано. Люди могут наносить природе меньше вреда, если будут осознанно подходить к приобретению вещей и передавать их друг другу по мере необходимости, а не просто бездумно выбрасывать.

Что ж, мы в AdMe.ru думаем, что эти инициативы помогают выработать действительно ответственный подход к потреблению. А как вам кажется, есть ли у таких проектов потенциал на территории нашей страны?