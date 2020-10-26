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27 звездных пар, которые появились на красной дорожке Каннского фестиваля и вошли в его историю

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Каннский кинофестиваль — старейший в мире. Он впервые состоялся в 1946 году. Сначала шоу было не таким, каким мы знаем его теперь. Например, «Золотая пальмовая ветвь» не вручалась до 1955 года, а красная ковровая дорожка впервые была расстелена перед известными гостями только в конце 80-х.

В этом году фестиваль перенесли на осень. Мероприятие пройдет с 27 по 29 октября в измененном формате, то есть призы в основной категории вручаться не будут.

Мы в AdMe.ru соскучились по фото с красных дорожек и решили вспомнить, как выглядели самые эффектные пары в истории Каннского кинофестиваля.

Принц Чарльз и принцесса Диана (1987)

© AP/EAST NEWS, © AP/EAST NEWS

Николь Кидман и Том Круз (1992)

© ASSOCIATED PRESS/East News, © AFP/EAST NEWS

Элизабет Херли и Хью Грант (1995)

© AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News

Брюс Уиллис и Деми Мур (1997)

© Featureflash Photo Agency / Shutterstock, © AF Archive/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News

Кейт Мосс и Джонни Депп (1998)

© Pool BENAINOUS/DUCLOS/Gamma-Rapho / Getty Images

Джон Траволта и Келли Престон (1998)

© Thierry Carpico/Everett Collection / East News

Итан Хоук и Ума Турман (2001)

© EAST NEWS

Венсан Кассель и Моника Беллуччи (2002)

© East News, © East News

Райан Гослинг и Сандра Буллок (2002)

© Denis Makarenko / Shutterstock, © Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images

Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер (2003)

© Allstar/Cinetext/Mark Liley/Mary Evans Picture Library/East News, © Allstar/Cinetext/Mark Liley/Mary Evans Picture Library/East News

Брэд Питт и Дженнифер Энистон (2004)

Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон (2006)

© face to face/Reporter / East News

Тим Бертон и Хелена Бонэм Картер (2006)

© FRANCOIS GUILLOT/AFP / Getty Images

Брэд Питт и Анджелина Джоли (2008)

© face to face /Reporter/Reporter / East News, © A. Berti/Marka/AdMedia/Newscom/S/East News

Дженни Маккарти и Джим Керри (2009)

© AFP/EAST NEWS, © NJO/starmaxinc.com / East News

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино (2010)

© AFP/EAST NEWS, © Phil Loftus/Capital Pictures/EAST NEWS

Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл (2010)

© Marc Larkin/LFI/EAST NEWS

Мелани Гриффит и Антонио Бандерас (2011)

© face to face/Reporter / East News, © Polaris/East News

Рэйчел Макадамс и Майкл Шин (2011)

© AFP/EAST NEWS, © Featureflash Photo Agency / Shutterstock

Алек Болдуин и Хилари Томас (2012)

© East News, © East News

Камила Алвес и Мэттью Макконахи (2012)

© AFP/EAST NEWS, © AFP/EAST NEWS

Кит Урбан и Николь Кидман (2013)

© Photoshot/REPORTER / East News, © Photoshot/REPORTER / East News

Натали Портман и Бенджамин Мильпье (2015)

© Briquet-Hahn/ABACA/EAST NEWS, © AFP/EAST NEWS

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин (2016)

© AFP/EAST NEWS, © AFP/EAST NEWS

Лара Лието и Эдриен Броуди (2017)

© Allstar/FD/Mary Evans Picture Library/East News

Том Каулитц и Хайди Клум (2018)

© imago/Future Image/EAST NEWS

Квентин Тарантино и Даниэла Пик (2019)

© Darren Brade / eyevine/Eyevine/East News, © AFPS/MEGA/Mega Agency/East News

Какую из этих пар вы считаете самой красивой и элегантной?

Фото на превью EAST NEWS, FRANCOIS GUILLOT/AFP / Getty Images
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