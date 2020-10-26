27 звездных пар, которые появились на красной дорожке Каннского фестиваля и вошли в его историю
Каннский кинофестиваль — старейший в мире. Он впервые состоялся в 1946 году. Сначала шоу было не таким, каким мы знаем его теперь. Например, «Золотая пальмовая ветвь» не вручалась до 1955 года, а красная ковровая дорожка впервые была расстелена перед известными гостями только в конце 80-х.
В этом году фестиваль перенесли на осень. Мероприятие пройдет с 27 по 29 октября в измененном формате, то есть призы в основной категории вручаться не будут.
Мы в AdMe.ru соскучились по фото с красных дорожек и решили вспомнить, как выглядели самые эффектные пары в истории Каннского кинофестиваля.
Принц Чарльз и принцесса Диана (1987)
Николь Кидман и Том Круз (1992)
Элизабет Херли и Хью Грант (1995)
Брюс Уиллис и Деми Мур (1997)
Кейт Мосс и Джонни Депп (1998)
Джон Траволта и Келли Престон (1998)
Итан Хоук и Ума Турман (2001)
Венсан Кассель и Моника Беллуччи (2002)
Райан Гослинг и Сандра Буллок (2002)
Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер (2003)
Брэд Питт и Дженнифер Энистон (2004)
Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон (2006)
Тим Бертон и Хелена Бонэм Картер (2006)
Брэд Питт и Анджелина Джоли (2008)
Дженни Маккарти и Джим Керри (2009)
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино (2010)
Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл (2010)
Мелани Гриффит и Антонио Бандерас (2011)
Рэйчел Макадамс и Майкл Шин (2011)
Алек Болдуин и Хилари Томас (2012)
Камила Алвес и Мэттью Макконахи (2012)
Кит Урбан и Николь Кидман (2013)
Натали Портман и Бенджамин Мильпье (2015)
Джордж Клуни и Амаль Аламуддин (2016)
Лара Лието и Эдриен Броуди (2017)
Том Каулитц и Хайди Клум (2018)
Квентин Тарантино и Даниэла Пик (2019)
Какую из этих пар вы считаете самой красивой и элегантной?
Фото на превью EAST NEWS, FRANCOIS GUILLOT/AFP / Getty Images