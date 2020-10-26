27 звездных пар, которые появились на красной дорожке Каннского фестиваля и вошли в его историю

Каннский кинофестиваль — старейший в мире. Он впервые состоялся в 1946 году. Сначала шоу было не таким, каким мы знаем его теперь. Например, «Золотая пальмовая ветвь» не вручалась до 1955 года, а красная ковровая дорожка впервые была расстелена перед известными гостями только в конце 80-х.

В этом году фестиваль перенесли на осень. Мероприятие пройдет с 27 по 29 октября в измененном формате, то есть призы в основной категории вручаться не будут.