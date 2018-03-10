25 ситуаций, знакомых каждому, кто пытался вести здоровый образ жизни

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Быть стройным, спортивным и здоровым, при этом ни в чем себе не отказывая, — согласитесь, об этом мечтает практически каждый из нас. Но в действительности, к сожалению, путь к идеальному телу тернист и суров, а на каждом повороте поджидают новые искушения и соблазны. Только чувство юмора и спасает.

AdMe.ru собрал для вас 25 ситуаций, которые поймет каждый, кто хоть раз садился на диету.

Я только одну ложечку

«Кажется, мое фитнес-приложение только что со мной рассталось»

«Хмм. Кажется, эти напоминания бесполезны. Мы их отключаем».

Когда вспомнил, что уже весна, и решил посмотреть на свой пресс

Ох уж эти внутренние диалоги во время утренней пробежки

Тарелка для худеющих

Поставить перед собой цель — уже половина успеха

«Этому толстому дураку, застрявшему в мусорном баке во время поисков еды, понадобилась помощь ветеринарной службы, чтобы выбраться»

Когда диета наконец-то дала свои плоды

Объявление около женского спортивного центра

«Сделайте так, чтобы дорожные рабочие свистели при виде вас, ну а потом побейте их».

«Пришел сегодня к другу в спортзал и вот что увидел за стойкой регистрации»

«Мой кот на диете, и я купил ему кормушку с таймером. Вот как он теперь проводит все свои дни»

Диетологи рекомендуют есть побольше зелени

Где можно найти этот чудодейственный диван?

Бесплатный бонус к каждому комплекту спортивного белья

Салат без углеводов, без глютена

Пекари-искусители

«Как только вы слижите крем с пирожного, оно превратится в маффин... А маффины полезны (не благодарите)».

В душе каждого худеющего живет такая Труди

«Совет по здоровому питанию от Труди. Сожгите с легкостью немного калорий, в приступе ярости бросив торт в стену, потому что он манил вас всю ночь, и уже 3 часа ночи, и вы знаете, что не стоит его есть, но не можете сопротивляться, и ох, ну отлично, теперь ты ешь его прямо с пола, ЧТО С ТОБОЙ НЕ ТАК, ТРУДИ, ИМЕЙ ХОТЬ КАПЛЮ САМОКОНТРОЛЯ».

Главное, что начало уже положено

Когда на работе окружают сплошные соблазны

Сбалансированное питание — наше все

Я на диете и я, когда меня покормят:

Иногда ты настолько голоден, что случайно попадаешь на доску почета ресторана как рекордсмен по скорости поедания бургера

«Даниэль, также известный как Тек. 7 мин. 45 сек. Он не пытался побить чей-либо рекорд. Он просто был голоден».

«Только что видела самую толстую белку в своей жизни, укравшую из нашей мусорки авокадо». Может, решила наконец начать питаться правильно?

Простой и эффективный способ полюбить походы в спортзал

Когда понимаешь, что уже все равно не успеешь похудеть к лету

А вам легко удается вести здоровый образ жизни?