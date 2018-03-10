25 ситуаций, знакомых каждому, кто пытался вести здоровый образ жизни
Быть стройным, спортивным и здоровым, при этом ни в чем себе не отказывая, — согласитесь, об этом мечтает практически каждый из нас. Но в действительности, к сожалению, путь к идеальному телу тернист и суров, а на каждом повороте поджидают новые искушения и соблазны. Только чувство юмора и спасает.
AdMe.ru собрал для вас 25 ситуаций, которые поймет каждый, кто хоть раз садился на диету.
Я только одну ложечку
«Кажется, мое фитнес-приложение только что со мной рассталось»
«Хмм. Кажется, эти напоминания бесполезны. Мы их отключаем».
Когда вспомнил, что уже весна, и решил посмотреть на свой пресс
Ох уж эти внутренние диалоги во время утренней пробежки
Тарелка для худеющих
Поставить перед собой цель — уже половина успеха
«Этому толстому дураку, застрявшему в мусорном баке во время поисков еды, понадобилась помощь ветеринарной службы, чтобы выбраться»
Когда диета наконец-то дала свои плоды
Объявление около женского спортивного центра
«Сделайте так, чтобы дорожные рабочие свистели при виде вас, ну а потом побейте их».
«Пришел сегодня к другу в спортзал и вот что увидел за стойкой регистрации»
«Мой кот на диете, и я купил ему кормушку с таймером. Вот как он теперь проводит все свои дни»
Диетологи рекомендуют есть побольше зелени
Где можно найти этот чудодейственный диван?
Бесплатный бонус к каждому комплекту спортивного белья
Салат без углеводов, без глютена
Пекари-искусители
«Как только вы слижите крем с пирожного, оно превратится в маффин... А маффины полезны (не благодарите)».
В душе каждого худеющего живет такая Труди
«Совет по здоровому питанию от Труди. Сожгите с легкостью немного калорий, в приступе ярости бросив торт в стену, потому что он манил вас всю ночь, и уже 3 часа ночи, и вы знаете, что не стоит его есть, но не можете сопротивляться, и ох, ну отлично, теперь ты ешь его прямо с пола, ЧТО С ТОБОЙ НЕ ТАК, ТРУДИ, ИМЕЙ ХОТЬ КАПЛЮ САМОКОНТРОЛЯ».
Главное, что начало уже положено
Когда на работе окружают сплошные соблазны
Сбалансированное питание — наше все
Я на диете и я, когда меня покормят:
Иногда ты настолько голоден, что случайно попадаешь на доску почета ресторана как рекордсмен по скорости поедания бургера
«Даниэль, также известный как Тек. 7 мин. 45 сек. Он не пытался побить чей-либо рекорд. Он просто был голоден».
«Только что видела самую толстую белку в своей жизни, укравшую из нашей мусорки авокадо». Может, решила наконец начать питаться правильно?
Простой и эффективный способ полюбить походы в спортзал
Когда понимаешь, что уже все равно не успеешь похудеть к лету
А вам легко удается вести здоровый образ жизни?
Фото на превью fottal/pikabu