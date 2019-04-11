25 цитат Харуки Мураками, которые помогут лучше понять себя и других

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С момента выхода первой книги японского писателя прошло 40 лет, но автор продолжает радовать своих поклонников новыми произведениями. Его творчество вечно, и несколько поколений читателей находят в нем что-то для себя и о себе.

AdMe.ru подготовил для вас 25 всегда актуальных цитат из книг Харуки Мураками.

1. Часто случается, что именно с пустяка начинаются самые важные в мире вещи.

2. Я считаю, у тебя есть право жить так, как ты хочешь. А сколько лет человеку, 15 или 51, не важно.

3. Спросить не стыдно, стыд на всю жизнь — не спросить.

4. Каким бы ни был человек богатым, время все равно не купишь.

5. Вещь, несущая в себе определенное несовершенство, привлекает именно своим несовершенством.

6. Я считаю, что спасение в религии ищут по большей части те, кому тяжело в одиночку.

7. Сейчас все больше и больше забивают голову знаниями. Что приводит к небрежному отношению к познанию жизненной мудрости.

8. Будешь читать то же, что и остальные, — начнешь думать как все.

9. Ни одно издательство, ни единый канал в эфире просто не могут существовать без рекламы. Все равно что аквариум без воды. До 95 % всей информации, которую воспринимают твои глаза и уши каждый день, заранее отобрано по чьей-то воле и оплачено из чьего-то кармана!

10. Даже если на самом деле ничего не меняется, все равно нельзя позволять себе так думать. Позволишь себе так думать — и уже никогда не сдвинешься с места.

11. Как заметил один русский писатель, это только характер может меняться с возрастом; ограниченность же человека не меняется до самой смерти.

12. У каждого в этом мире есть хотя бы одна-две вещи, которые он не захочет терять ни за что.

13. Любой замысел кажется проще простого, когда он уже раскрыт.

14. В большей степени или в меньшей, но каждый из нас запускается в жизнь по определенной схеме. Когда чья-то схема слишком отличается от моей, я злюсь. Когда слишком похожа — расстраиваюсь.

15. Счастье — это теплая компания.

16. На белом свете существует огромное, а точнее бесконечное, число возможностей.

17. Не рассчитывай на многое — не будешь разочарован.

18. Что бы тебе ни рассказывали другие, оно так и останется чужими рассказами. Лишь то, чему ты выучишься сам, станет частью тебя.

19. Лучше уж ходить с пустой головой, чем барахтаться в каше из недодуманных мыслей.

20. Настоящий гений — человек, живущий в том мире, который он сам придумал и построил.

21. Все пройдет. Даже если очень плохо, это когда-нибудь кончится. Ничто на свете не вечно.

22. Память оставляет следы. Примерно как отпечатки ног на снегу. И если захотеть, то можно проследить, куда они ведут.

23. Коты живут своей, кошачьей жизнью и притом весьма неглупы. Если кот пропал, значит, решил куда-то наведаться. Устанет, есть захочет и вернется домой.

24. Ничто так не изматывает человека, как бессмысленные и бесполезные усилия.

25. Детские души податливы, их легко можно согнуть. Но раз согнувшись, они застывают, и распрямить их очень трудно. Часто даже невозможно.