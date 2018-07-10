23 факта обо всем на свете, которые сделают из вас настоящего эрудита

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Бритая голова — это идеал женской красоты, панда на самом деле енот, а не медведь, а кошка наделена особыми уникальными правами в одной из религий. И это еще далеко не все, что мы приготовили для вас сегодня, ведь в мире столько всего интересного и необычного, что узнавать что-то новое можно буквально каждый день.

AdMe.ru дарит вам новую подборку интересностей обо всем на свете, которые поразят вас в самое темечко.

В 1500 году до н. э. бритая голова считалась идеалом женской красоты

Египетские красавицы удаляли все волосы с головы специальным золотым пинцетом и полировали кожу до блеска салфетками. Потом поверх головы надевали парик из овечьей шерсти или растений. А иногда для создания большего объема надевали один парик на другой.

С каждым днем Земля тяжелеет на 60 тонн

По подсчетам ученых, вес космической пыли и других тел, которые попадают на Землю каждый день, составляет от 0,4 до 110 тонн. В среднем это 60 тонн.

Первый будильник мог звонить только в 4:00

Первый будильник был изобретен Леви Хатчинсом в 1787 году. Но сконструировал он его только для себя и таким образом, чтобы устройство будило его на работу ровно в 4:00 утра.

Самая денежная работа в Голливуде — адаптация сценариев, а вовсе не актер

За пару недель работы над сценарием можно заработать $ 500 тыс. Если вы всегда мечтали попасть в Голливуд, но не в качестве актера, то стоит поучиться сценаристике.

Слово «верблюд» произошло от слова «красота»

В арабском языке слова «верблюд» (джа́маль) и «красота» (джама́ль) имеют одинаковый корень.

Всего за 79 дней британец проехал весь мир на велосипеде

Британский велосипедист Марк Бомонт объехал вокруг света на велосипеде за 79 дней. Для этого ему приходилось ежедневно проезжать в среднем по 386 км за 16 часов. А спать — 5 часов в сутки.

31 января 1865 года — день рождения русской водки

Конечно, этот алкогольный напиток появился гораздо раньше, но официальным днем рождения считается 31 января 1865 года. Именно в этот день Дмитрий Иванович Менделеев защитил в Петербурге свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою».

Лошади могут спать стоя, но не могут видеть сны, пока не лягут

Впрочем, то же самое касается коров, жирафов, верблюдов, зебр и многих других подобных животных. Стоя они не спят, а просто дремлют, поэтому сны не появляются. Для глубокого сна все-таки придется прилечь.

Эйнштейн не носил носков

Сам Эйнштейн дал 2 ответа по поводу ношения носков: «Когда я был маленький, я заметил, что большой палец на ноге всегда заканчивается дыркой в носке. Поэтому я перестал носить их». «Зачем носить носки и туфли, если что-то одно выглядит вполне неплохо».

Сумма точек на противоположных гранях игрального кубика всегда равна 7

Все потому что раньше семерка считалась магическим числом, а бросание кубика приравнивалось к некоему магическому ритуалу, позволяющему узнать судьбу.

Панда — это не медведь, а енот

С одной стороны, панды внешне похожи на медведей. С другой, их окраска, тип жизни и то, что панды не впадают в спячку круглый год, говорит о том, что это вид енотовых. Ученые до сих пор спорят, кто же такие панды, большинство склоняются ко второй версии, но по классификации панду все еще относят к медвежьим.

Девушки за всю жизнь тратят около 10 лет на нанесение макияжа

А мужчины тратят столько же на ожидание того, когда девушка закончит краситься.

Алкоголь защищает от радиации

Это звучит как начало анекдота, но в ходе эксперимента японские ученые доказали, что пиво и другие алкогольные напитки могут защитить от радиации. 0,5 литра светлого пива вполне достаточно, чтобы снизить повреждения, вызванные радиацией, на 34 %.

В Новой Зеландии существуют хищные попугаи кеа, которые охотятся на овец

Это очень умные, любопытные и игривые птицы, которые привыкли к человеку. Они любят кувыркаться в снегу и принимать ванны в лужах. Но не спешите умиляться. Эти птицы питаются падалью и нападают на живых овец. Кеа садится на землю около жертвы, а затем неожиданно запрыгивает ей на спину и выклевывает кусочки подкожного жира. Чаще всего исход такой атаки для овцы крайне печален.

Аромат бананов помогает похудеть

Так говорят ученые-диетологи. К запахам, помогающим худеть, также относится аромат персиков и яблок. Готовиться к лету еще не поздно. Срочно нюхаем бананы.

Если бы у Барби был рост как у человека, то ее параметры были бы 91-45-84

Длина ее ног составляла бы больше половины длины всего тела, а шея была бы в 2 раза длиннее обычной человеческой шеи. Слишком уж неестественно выглядел бы такой человек.

39-й президент США Джимми Картер однажды отправил в химчистку свой пиджак, оставив в кармане записку с кодами запуска ядерных ракет

К счастью для всех, ее удалось отыскать в недрах стиральной машины. Но седых волос у всех прибавилось.

€ 30 тыс. стоит ночь с самой дорогой девушкой по вызову

Ее имя Мишель Браун, и она руководит самым престижным агентством девушек по вызову, услугами которого пользуются многие знаменитые люди.

За $ 22 500 была продана печенька с корабля «Титаник»

Такие крекеры входили в паек, выдаваемый спасенным в шлюпках «Титаника». Сегодня это 106-летнее печенье считается самым дорогим в мире.

Анатидаефобия — это навязчивый страх, что где-то в мире есть утка, следящая за вами

Люди, страдающие анатидаефобией, уверены, что уток стоит опасаться, так как одна из них определенно наблюдает за ними. Что бы они ни делали, где бы ни находились — утка смотрит.

В нашем теле содержится до 0,2 мг золота

В организме взрослого человека в среднем можно найти 0,2 мг золота, половина этого количества содержится в костях, а другая половина — в крови и внутренних органах. При повышенном содержании золота в теле, оно аккумулируется в печени, почках, селезенке, гипоталамусе. По качеству такое золото соответствует 550° пробе. То есть чтобы собрать 1 кг золота, потребуется примерно 5 млн человек. Теперь вам с этим жить.

На западе Китая в чай кладут соль

Например, в Тибете в чай добавляют масло яка и соль, потом все взбивают и пьют. Получается тонизирующий напиток, который предохраняет организм от обезвоживания и способен мгновенно восстанавливать силы. Правда, западному человеку его вкус покажется отвратительным.

Кошка — единственное животное, которое может находиться в мечети

Согласно легенде, пророк Мухаммед любил свою кошку настолько, что никогда не смел ее будить, а воду, которую она пила, использовал для омовения перед молитвой. Также она любила спать на его коленях во время проповедей. Однажды кошка уснула на рукаве халата для утренней молитвы. Недолго думая, Мухаммед отрезал рукав, чтобы не тревожить кошку, и оделся.