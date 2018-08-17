20+ знаменитостей, чья реакция на папарацци определенно заслуживает «Оскара»

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Казалось бы, практически каждый второй мечтает стать знаменитым и узнаваемым. Но у известности есть и обратная сторона — снующие всюду фотографы. Звезды идут на всяческие ухищрения, чтобы не попасть в камеру. Иногда эти методы настолько изысканны, что те, кто их придумал, легко могли бы быть получить главный приз в соответствующей номинации.

AdMe.ru подготовил фото, которые покажут, как знаменитости, проявляя смекалку и актерское мастерство, пытаются спрятаться, а если это не удается, то хотя бы потроллить папарацци.

1. Леонардо Ди Каприо со знанием дела подходит к выбору инструментов для укрытия от навязчивых фотографов

2. Райана Гослинга застали за обедом

3. Бритни Спирс любит обливать папарацци колой

4. Марк Уолберг привлекает друзей к борьбе с охотниками за сенсацией

5. Дастин Хоффман проявляет чудеса изобретательности в борьбе с фотографами-преследователями

6. Эмма Стоун и Эндрю Гарфильд решили использовать внимание фотографов и направить его на полезное дело

«Доброе утро! Мы обедали и увидели ребят с фотоаппаратами снаружи. Мы подумали использовать этот прием снова. Нам не нужно внимание, но этим чудесным организациям оно необходимо: www.youthmentoring.org, www.autismspeaks.org и не забудьте www.wwo.org, www.gildasclubnyc.org. Здесь стоящие вещи. Хорошего дня!»

7. Настроение Канье Уэста резко меняется, когда он видит объективы фотокамер

8. Софи Тернер и Джо Джонас решили, что, если они будут сидеть неподвижно, папарацци от них отстанут

9. Киану Ривз использует радикальный подход: он выкрал камеру у фотографа

10. Девушка думает, что фотографируют ее: она еще не поняла, что прямо за ней — супермодель Карли Клосс

11. Возмездие Алека Болдуина за вторжение в его личную жизнь длилось недолго

12. Джозеф Гордон-Левитт умоляет оставить его в покое во время обеда

13. Только показав язык, Дэниел Рэдклифф смог отделаться от фотографов

14. Софи Тернер выслеживает «пиратов» с камерами

15. Шарлиз Терон и Эмили Ратаковски в качестве инструментов используют то, что оказалось в руках в тот момент

16. Так же действуют и Лили Аллен с Беллой Хадид

17. Даже одеяло не помогает Алеку Болдуину спрятаться от вездесущих объективов

18. Певица Кеша прикрывается бойфрендом

19. Дастин Хоффман прятался-прятался и наконец решил нанести ответный удар

20. Рики Мартин передает привет всем охотникам за эксклюзивом

21. Дочь Уилла Смита, Уиллоу, использует собственные волосы, а Кара Делевинь берет пример с Ди Каприо

22. Кэти Перри в Буэнос-Айресе не спасает даже плотная маскировка

23. Бенедикт Камбербэтч посылает назойливых фотографов в Египет

«Поезжайте фотографировать Египет и покажите миру что-нибудь важное».

24. Ева Мендес прячется от камер в своих волосах

25. Лазерная указка телохранителей Криштиану — на борьбу с папарацци

Криштиану Роналду с друзьями отправляется на ужин на Ибице в окружении телохранителей.

26. Ариэль Уинтер на шопинге в Лос-Анджелесе

Бонус: шарф «анти-папарацци» портит фото от вспышки

По всей видимости, ни одна из знаменитостей пока не знает о таком чудо-изобретении.

А вы все еще хотите стать узнаваемым после просмотра нашей подборки? Расскажите в комментариях!