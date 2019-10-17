20+ пар знаменитостей, которые оказались ровесниками, но в это как-то не верится

13
9
30
13k

Чего таить, все мы взрослеем по-разному. Кто-то уже в 25 лет замечает первую седину, а кто-то только в 45 обнаруживает первые мимические морщинки. И знаменитости не исключение. Часто звезды одного возраста выглядят так, будто они родились в разные годы.

Редакция AdMe.ru узнала, какие известные личности являются ровесниками, и мы не поверили своим глазам.

Роберт Шиэн, Руперт Гринт и Конор Макгрегор — 31 год

Анна Винтур и Сигурни Уивер — 70 лет

Дэн Браун и Гильермо дель Торо — 55 лет

Стефани Майер и Хайди Клум — 46 лет

Александр Скарсгорд и Сэм Уортингтон — 43 года

Изабель Аджани и Вупи Голдберг — 64 года

Илон Маск и Саша Барон Коэн — 48 лет

Меган Маркл и Серена Уильямс — 38 лет

Саймон Бейкер и Мэттью Перри — 50 лет

Мишель Пфайффер и Джейми Ли Кертис — 61 год

Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Дональд Трамп — 73 года

Ирина Шейк и Леди Гага — 33 года

Павел Дуров, Марк Цукерберг и Ким Чен Ын — 35 лет

Джоан Роулинг и Брук Шилдс — 54 года

Дилан О’Брайен и Эд Ширан — 28 лет

Опра Уинфри и Ангела Меркель — 65 лет

Криштиану Роналду и Александр Овечкин — 34 года

Ким Бейсингер и Брижит Макрон — 66 лет

Фаррелл Уильямс и Николай Цискаридзе — 46 лет

Шарлиз Терон и Сиа — 44 года

Квентин Тарантино и Брэд Питт — 56 лет

Элтон Джон и Игги Поп — 72 года

Зоуи Дешанель и Ева Грин — 39 лет

Кевин Смит и Николай Костер-Вальдау — 49 лет

Зак Брафф и Дэвид Харбор — 44 года

Как вы считаете, влияет профессия на внешний вид человека или нет?

13
9
30
13k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться