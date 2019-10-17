20+ пар знаменитостей, которые оказались ровесниками, но в это как-то не верится
Чего таить, все мы взрослеем по-разному. Кто-то уже в 25 лет замечает первую седину, а кто-то только в 45 обнаруживает первые мимические морщинки. И знаменитости не исключение. Часто звезды одного возраста выглядят так, будто они родились в разные годы.
Редакция AdMe.ru узнала, какие известные личности являются ровесниками, и мы не поверили своим глазам.
Роберт Шиэн, Руперт Гринт и Конор Макгрегор — 31 год
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Анна Винтур и Сигурни Уивер — 70 лет
Дэн Браун и Гильермо дель Торо — 55 лет
Стефани Майер и Хайди Клум — 46 лет
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Александр Скарсгорд и Сэм Уортингтон — 43 года
Изабель Аджани и Вупи Голдберг — 64 года
Илон Маск и Саша Барон Коэн — 48 лет
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Меган Маркл и Серена Уильямс — 38 лет
© v.d. Werf / DDP Images / East News © Ксавье Коллин / Имидж-пресс агентство / BWP Media / East News
Саймон Бейкер и Мэттью Перри — 50 лет
Мишель Пфайффер и Джейми Ли Кертис — 61 год
Билл Клинтон, Джордж Буш — младший и Дональд Трамп — 73 года
Ирина Шейк и Леди Гага — 33 года
Павел Дуров, Марк Цукерберг и Ким Чен Ын — 35 лет
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Джоан Роулинг и Брук Шилдс — 54 года
Дилан О’Брайен и Эд Ширан — 28 лет
Опра Уинфри и Ангела Меркель — 65 лет
Криштиану Роналду и Александр Овечкин — 34 года
Ким Бейсингер и Брижит Макрон — 66 лет
Фаррелл Уильямс и Николай Цискаридзе — 46 лет
Шарлиз Терон и Сиа — 44 года
© Ксавье Коллин / Имидж-пресс агентство / BWP Media / East News © Charles Sykes / Invision / AP / East News
Квентин Тарантино и Брэд Питт — 56 лет
Элтон Джон и Игги Поп — 72 года
Зоуи Дешанель и Ева Грин — 39 лет
Кевин Смит и Николай Костер-Вальдау — 49 лет
Зак Брафф и Дэвид Харбор — 44 года
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