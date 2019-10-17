20+ пар знаменитостей, которые оказались ровесниками, но в это как-то не верится

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Чего таить, все мы взрослеем по-разному. Кто-то уже в 25 лет замечает первую седину, а кто-то только в 45 обнаруживает первые мимические морщинки. И знаменитости не исключение. Часто звезды одного возраста выглядят так, будто они родились в разные годы.