20+ фактов о жизни в Дании, узнав которые хочешь собрать чемоданы и отправиться туда немедленно

«Богат не тот, у кого все есть, а тот, кому ничего не нужно» — гласит известная поговорка, которая очень точно описывает жителей «скандинавской жемчужины». Данию без преувеличения можно назвать сказочной страной, ведь именно здесь родился известный на весь мир детский писатель Ханс Кристиан Андерсен, а старинный парк развлечений «Тиволи», расположившийся в самом сердце Копенгагена, в свое время вдохновил Уолта Диснея на создание Диснейленда.

Мы в AdMe.ru с головой окунулись в культуру и быт датчан, чтобы выяснить, почему же из года в год их называют одной из самых счастливых наций в мире. А из бонуса вы узнаете, какие анекдотичные ситуации может породить датская вежливость.

Правительство Дании заботится о том, чтобы разнообразить досуг жителей страны. Для этого оно организовывает и спонсирует различные кружки, общественные центры, спортивные секции, устраивает развлекательные мероприятия. Все это абсолютно бесплатно. У датчан также есть возможность собрать свой клуб по интересам, подать заявку в мэрию и получить от правительства помещение и финансы.

Для этого оно организовывает и спонсирует различные кружки, общественные центры, спортивные секции, устраивает развлекательные мероприятия. Все это абсолютно бесплатно. У датчан также есть возможность собрать свой клуб по интересам, подать заявку в мэрию и получить от правительства помещение и финансы. В Дании придерживаются философии гендерного равенства, поэтому местные девушки не боятся остаться одни, они высоко ценят независимость, а свободные женщины после 30–35 лет считаются здесь нормой, на них не оказывается никакого давления общества. Датчанки не спешат как можно быстрее выйти замуж и обзавестись детьми — обычно они создают крепкие и счастливые семьи ближе к 40 годам.

Здесь наблюдается настоящий культ детей. «Им можно все и где угодно. Видела в ресторане на полу ребенка, который валялся у буфета и говорил: „Мама, я подожду тебя здесь“. И ничего, все поулыбались, и малыш продолжал ждать маму на полу, потому что он так захотел», — пишет наша читательница Eli Moor.

«Им можно все и где угодно. Видела в ресторане на полу ребенка, который валялся у буфета и говорил: „Мама, я подожду тебя здесь“. И ничего, все поулыбались, и малыш продолжал ждать маму на полу, потому что он так захотел», — пишет наша читательница Eli Moor. Большинство детей в Дании отдают в ясли, когда им исполняется год , а то и меньше. Там о них заботятся высококвалифицированные специалисты, которые начинают с ними изучать датский язык и осваивать социальные навыки.

, а то и меньше. Там о них заботятся высококвалифицированные специалисты, которые начинают с ними изучать датский язык и осваивать социальные навыки. В холодное время года датчане не кутают детей так, как наши родители, и позволяют им спать на улице в колясках. Таким образом местные жители закаляют их и приучают к суровым зимам. Благодаря выработавшемуся с ранних лет иммунитету дети даже при минусовой температуре могут ходить без шапок и в одной кофте, как и взрослые.

Хотя жаркой погодой датчанам приходится довольствоваться всего 2–3 месяца, за это время они успевают несколько раз сходить в поход, разбить сад и вдоволь насладиться отдыхом в загородных коттеджах , где обязательно найдется уютный уголок, например с гамаком.

, где обязательно найдется уютный уголок, например с гамаком. В Дании нет бездомных кошек и собак , шастающих по улицам в поиске еды. «Но если вдруг кто-то заметит на улице беспризорную кошку или собаку, то этот человек обязан вызвать специальную муниципальную службу, которая заберет животное в приют», — рассказала датчанка Шелина Андерсен. Если же будет доказано, что какой-то хозяин выбросил своего питомца, то ему грозит крупный штраф, так что плохо обращаться с домашними животными здесь просто невыгодно. Еще в стране есть ограничения по их количеству, к примеру вы можете содержать не более 3 собак. Считается, что иначе вы не будете уделять им должное внимание.

, шастающих по улицам в поиске еды. «Но если вдруг кто-то заметит на улице беспризорную кошку или собаку, то этот человек обязан вызвать специальную муниципальную службу, которая заберет животное в приют», — рассказала датчанка Шелина Андерсен. Если же будет доказано, что какой-то хозяин выбросил своего питомца, то ему грозит крупный штраф, так что плохо обращаться с домашними животными здесь просто невыгодно. Еще в стране есть ограничения по их количеству, к примеру вы можете содержать не более 3 собак. Считается, что иначе вы не будете уделять им должное внимание. Тут вы не встретите гаишников, стоящих с жезлом. Местные жители и так стараются соблюдать правила дорожного движения, а те, кто их нарушают, сразу фиксируются камерой наблюдения и получают штраф.

Местные жители и так стараются соблюдать правила дорожного движения, а те, кто их нарушают, сразу фиксируются камерой наблюдения и получают штраф. Кстати, в датском городе Орхус на светофорах изображены маленькие викинги.

Датчанки не изнуряют себя диетами и фитнес-программами. Во главу угла они ставят получение от жизни удовольствия, что помогает им искусно сохранять баланс между сытными трапезами и занятиями спортом. Уплести картофель с лососем или наваристый суп-пюре, а затем отправиться на прогулку на велосипеде вдоль канала для здешних девушек обычное дело.

Во главу угла они ставят получение от жизни удовольствия, что помогает им искусно сохранять баланс между сытными трапезами и занятиями спортом. Уплести картофель с лососем или наваристый суп-пюре, а затем отправиться на прогулку на велосипеде вдоль канала для здешних девушек обычное дело. Еда в супермаркетах вкусная и по вполне приемлемым ценам. Пользователь Pikabu, проживающий в Дании, пишет, что свинина, молочная продукция и хлебобулочные изделия заметно дешевле, а вот яйца и бананы дороже.

Пользователь Pikabu, проживающий в Дании, пишет, что свинина, молочная продукция и хлебобулочные изделия заметно дешевле, а вот яйца и бананы дороже. По нашим меркам одеваются датчане очень скромно — знаменитый скандинавский минимализм проявляется здесь и в модных привычках. На улице вы, скорее всего, даже не поймете, если мимо вас пройдет миллионер. Датчане предпочитают простые вещи, сочетая небольшое количество цветов и дополняя образ минимумом аксессуаров. По их мнению, одежда должна быть удобной и практичной.

Попасть на собеседование в Дании сложнее, чем у нас, поскольку много кандидатов отсеивают еще на этапе рассмотрения резюме. Но если вы его прошли, общаться с вами будут максимально корректно и по существу. Вопросы будут задавать только те, что касаются позиции, условий и предыдущего опыта работы. «Никто никогда не спросит про планы на уход в декрет, количество детей и семейное положение. Это запрещено» , — пишет пользователь Pikabu с ником nfrey, проживающий в Дании.

, — пишет пользователь Pikabu с ником nfrey, проживающий в Дании. Датчане высоко ценят красивый интерьер, а дома их в большинстве своем напоминают фото из глянцевых журналов. Мебель из натуральных материалов, уютные кресла и диваны с шелковыми подушками и пледами, меховые покрывала — в апартаментах жителей этой страны все излучает комфорт, гармонию и нордическое умиротворение.

Местные жители не стесняются проявлять чувства на публике. Влюбленные парочки держатся за руки, целуются и обнимаются буквально на каждом углу, а мужчины очень нежны и обходительны со своими избранницами, и никто их за это не посчитает слюнтяями. Датчане уверены, что сентиментальность и забота о второй половинке ничуть не подрывает их мужественность.

Влюбленные парочки держатся за руки, целуются и обнимаются буквально на каждом углу, а мужчины очень нежны и обходительны со своими избранницами, и никто их за это не посчитает слюнтяями. Датчане уверены, что сентиментальность и забота о второй половинке ничуть не подрывает их мужественность. Общественный порядок в стране строится на доверии. «Нигде нет ни охранников, ни камер; в поездах, автобусах и электричках нет турникетов, во дворах нет шлагбаумов и заборов. Красота, в общем», — утверждает живущий в Дании пользователь Pikabu с ником sleepyNepeta.

«Нигде нет ни охранников, ни камер; в поездах, автобусах и электричках нет турникетов, во дворах нет шлагбаумов и заборов. Красота, в общем», — утверждает живущий в Дании пользователь Pikabu с ником sleepyNepeta. Датчане учатся ездить на велосипеде, едва начав ходить. Здесь это самое популярное средство передвижения, даже если на улице метель. А вот шлемов практически никто не носит.

Здесь это самое популярное средство передвижения, даже если на улице метель. А вот шлемов практически никто не носит. В Дании даже можно встретить необычные мусорные баки, расположенные под наклоном. Сделано это для того, чтобы, проезжая на велосипеде, мусор можно было выбросить прямо на ходу.

Идеологию датчан прекрасно описывает так называемый закон Янте. Это понятие ввел датско-норвежский писатель Аксель Сандемусе в романе «Беглец пересекает свой след». Закон Янте представляет собой свод правил (всего их 10), согласно которым люди не должны выпячивать свое богатство, кичиться достижениями или способностями, считать себя особенными и высмеивать других . Это объясняет, почему датские политики добираются на работу на велосипедах.

. Это объясняет, почему датские политики добираются на работу на велосипедах. Как и интерьер, местная кухня излучает тепло и уют. В целом датские блюда довольно калорийные и очень сытные. Жители этой страны едят много картофеля и овощей, отваренных или приготовленных на пару, а также свинины и рыбы. Поскольку Дания окружена морем, морепродукты составляют немалую долю рациона. Одни из самых популярных повседневных блюд — селедка, сморреброды и фишкейки (рыбные котлеты). Кроме того, датчане обожают сладкое, особенно торты, без которых не обходится ни один праздничный ужин.

Бонус: о неподражаемой датской вежливости

Я учусь в Дании, а поскольку студенту без работы быть плохо, я решил устроиться в контору по ночной доставке писем и прочего добра. Ехал однажды на велосипеде вниз с горочки, нужно было повернуть налево, но я не рассчитал скорость и поскользнулся на листьях. Коленка и нос разодраны, да и головой я приложился хорошо, так что встать было сложно. Лежу на дороге, перевожу дух. Мимо на велосипеде проезжает датчанин, смотрит на меня и говорит: «Доброе утро!» — и едет дальше. Вот тут я и понял, что вежливость важна в любой ситуации. © Dryzd / Pikabu