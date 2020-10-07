20+ фактов о жизни в Дании, узнав которые хочешь собрать чемоданы и отправиться туда немедленно
«Богат не тот, у кого все есть, а тот, кому ничего не нужно» — гласит известная поговорка, которая очень точно описывает жителей «скандинавской жемчужины». Данию без преувеличения можно назвать сказочной страной, ведь именно здесь родился известный на весь мир детский писатель Ханс Кристиан Андерсен, а старинный парк развлечений «Тиволи», расположившийся в самом сердце Копенгагена, в свое время вдохновил Уолта Диснея на создание Диснейленда.
Мы в AdMe.ru с головой окунулись в культуру и быт датчан, чтобы выяснить, почему же из года в год их называют одной из самых счастливых наций в мире. А из бонуса вы узнаете, какие анекдотичные ситуации может породить датская вежливость.
- Правительство Дании заботится о том, чтобы разнообразить досуг жителей страны. Для этого оно организовывает и спонсирует различные кружки, общественные центры, спортивные секции, устраивает развлекательные мероприятия. Все это абсолютно бесплатно. У датчан также есть возможность собрать свой клуб по интересам, подать заявку в мэрию и получить от правительства помещение и финансы.
- В Дании придерживаются философии гендерного равенства, поэтому местные девушки не боятся остаться одни, они высоко ценят независимость, а свободные женщины после 30–35 лет считаются здесь нормой, на них не оказывается никакого давления общества. Датчанки не спешат как можно быстрее выйти замуж и обзавестись детьми — обычно они создают крепкие и счастливые семьи ближе к 40 годам.
- Здесь наблюдается настоящий культ детей. «Им можно все и где угодно. Видела в ресторане на полу ребенка, который валялся у буфета и говорил: „Мама, я подожду тебя здесь“. И ничего, все поулыбались, и малыш продолжал ждать маму на полу, потому что он так захотел», — пишет наша читательница Eli Moor.
- Большинство детей в Дании отдают в ясли, когда им исполняется год, а то и меньше. Там о них заботятся высококвалифицированные специалисты, которые начинают с ними изучать датский язык и осваивать социальные навыки.
- В холодное время года датчане не кутают детей так, как наши родители, и позволяют им спать на улице в колясках. Таким образом местные жители закаляют их и приучают к суровым зимам. Благодаря выработавшемуся с ранних лет иммунитету дети даже при минусовой температуре могут ходить без шапок и в одной кофте, как и взрослые.
- Хотя жаркой погодой датчанам приходится довольствоваться всего 2–3 месяца, за это время они успевают несколько раз сходить в поход, разбить сад и вдоволь насладиться отдыхом в загородных коттеджах, где обязательно найдется уютный уголок, например с гамаком.
- В Дании нет бездомных кошек и собак, шастающих по улицам в поиске еды. «Но если вдруг кто-то заметит на улице беспризорную кошку или собаку, то этот человек обязан вызвать специальную муниципальную службу, которая заберет животное в приют», — рассказала датчанка Шелина Андерсен. Если же будет доказано, что какой-то хозяин выбросил своего питомца, то ему грозит крупный штраф, так что плохо обращаться с домашними животными здесь просто невыгодно. Еще в стране есть ограничения по их количеству, к примеру вы можете содержать не более 3 собак. Считается, что иначе вы не будете уделять им должное внимание.
- Тут вы не встретите гаишников, стоящих с жезлом. Местные жители и так стараются соблюдать правила дорожного движения, а те, кто их нарушают, сразу фиксируются камерой наблюдения и получают штраф.
- Кстати, в датском городе Орхус на светофорах изображены маленькие викинги.
- Датчанки не изнуряют себя диетами и фитнес-программами. Во главу угла они ставят получение от жизни удовольствия, что помогает им искусно сохранять баланс между сытными трапезами и занятиями спортом. Уплести картофель с лососем или наваристый суп-пюре, а затем отправиться на прогулку на велосипеде вдоль канала для здешних девушек обычное дело.
- Еда в супермаркетах вкусная и по вполне приемлемым ценам. Пользователь Pikabu, проживающий в Дании, пишет, что свинина, молочная продукция и хлебобулочные изделия заметно дешевле, а вот яйца и бананы дороже.
- По нашим меркам одеваются датчане очень скромно — знаменитый скандинавский минимализм проявляется здесь и в модных привычках. На улице вы, скорее всего, даже не поймете, если мимо вас пройдет миллионер. Датчане предпочитают простые вещи, сочетая небольшое количество цветов и дополняя образ минимумом аксессуаров. По их мнению, одежда должна быть удобной и практичной.
- Попасть на собеседование в Дании сложнее, чем у нас, поскольку много кандидатов отсеивают еще на этапе рассмотрения резюме. Но если вы его прошли, общаться с вами будут максимально корректно и по существу. Вопросы будут задавать только те, что касаются позиции, условий и предыдущего опыта работы. «Никто никогда не спросит про планы на уход в декрет, количество детей и семейное положение. Это запрещено», — пишет пользователь Pikabu с ником nfrey, проживающий в Дании.
- Датчане высоко ценят красивый интерьер, а дома их в большинстве своем напоминают фото из глянцевых журналов. Мебель из натуральных материалов, уютные кресла и диваны с шелковыми подушками и пледами, меховые покрывала — в апартаментах жителей этой страны все излучает комфорт, гармонию и нордическое умиротворение.
- Местные жители не стесняются проявлять чувства на публике. Влюбленные парочки держатся за руки, целуются и обнимаются буквально на каждом углу, а мужчины очень нежны и обходительны со своими избранницами, и никто их за это не посчитает слюнтяями. Датчане уверены, что сентиментальность и забота о второй половинке ничуть не подрывает их мужественность.
- Общественный порядок в стране строится на доверии. «Нигде нет ни охранников, ни камер; в поездах, автобусах и электричках нет турникетов, во дворах нет шлагбаумов и заборов. Красота, в общем», — утверждает живущий в Дании пользователь Pikabu с ником sleepyNepeta.
- Датчане учатся ездить на велосипеде, едва начав ходить. Здесь это самое популярное средство передвижения, даже если на улице метель. А вот шлемов практически никто не носит.
- В Дании даже можно встретить необычные мусорные баки, расположенные под наклоном. Сделано это для того, чтобы, проезжая на велосипеде, мусор можно было выбросить прямо на ходу.
- Идеологию датчан прекрасно описывает так называемый закон Янте. Это понятие ввел датско-норвежский писатель Аксель Сандемусе в романе «Беглец пересекает свой след». Закон Янте представляет собой свод правил (всего их 10), согласно которым люди не должны выпячивать свое богатство, кичиться достижениями или способностями, считать себя особенными и высмеивать других. Это объясняет, почему датские политики добираются на работу на велосипедах.
- Как и интерьер, местная кухня излучает тепло и уют. В целом датские блюда довольно калорийные и очень сытные. Жители этой страны едят много картофеля и овощей, отваренных или приготовленных на пару, а также свинины и рыбы. Поскольку Дания окружена морем, морепродукты составляют немалую долю рациона. Одни из самых популярных повседневных блюд — селедка, сморреброды и фишкейки (рыбные котлеты). Кроме того, датчане обожают сладкое, особенно торты, без которых не обходится ни один праздничный ужин.
Бонус: о неподражаемой датской вежливости
- Я учусь в Дании, а поскольку студенту без работы быть плохо, я решил устроиться в контору по ночной доставке писем и прочего добра. Ехал однажды на велосипеде вниз с горочки, нужно было повернуть налево, но я не рассчитал скорость и поскользнулся на листьях. Коленка и нос разодраны, да и головой я приложился хорошо, так что встать было сложно. Лежу на дороге, перевожу дух. Мимо на велосипеде проезжает датчанин, смотрит на меня и говорит: «Доброе утро!» — и едет дальше. Вот тут я и понял, что вежливость важна в любой ситуации. © Dryzd / Pikabu
А у вас возникло желание переехать в Данию после прочтения статьи? Или, может, вам приходилось жить в «скандинавской жемчужине» и какие-то особенности местного быта вам оказались чужды?