20 особенностей жизни неприлично богатых людей, которые оставили нас в легком шоке

В колледже я встретила девушку из богатой семьи. Однажды я услышала, как она просила кого-то помочь ей спуститься на 6 ступеней. Оказывается, всю жизнь ей помогала в этом служанка. А еще она никогда не купалась без служанки. © seeteethree / Reddit

Я работаю в магазине в очень богатом районе и могу определить богатого человека по его одежде, разговору или даже по походке. Так вот я в шоке от того, сколько богатых людей воруют ради того, чтобы получить острые ощущения. И вижу, что многие от 11 до 60 лет крадут вещи в магазине. Похоже, они даже не думают, что вещь за $ 60 имеет какую-то реальную ценность. © BlatantConservative / Reddit

Я живу и работаю в одном из самых богатых городов мира. У нас в магазине продаются люксовые кухонные принадлежности, а также еда премиум-класса. Так вот, люди даже не пытаются скрыть кражу в магазине: они будто не понимают, что делают. Просто открывают пакет с какой-то едой за $ 500 и съедают половину. Бьют стеклянную посуду или китайский фарфор. Крадут серебряные столовые приборы. Я уже даже перестал пытаться привлечь их к ответственности: все равно не выиграешь. Всякий раз, когда я пытался сделать это, мне звонили из корпораций и говорили, чтобы я бросил это дело, предлагали компенсировать потери подарками. Тем более что полгорода знакомо с владельцами магазина. © Shinotochi / Reddit