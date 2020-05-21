20 особенностей жизни неприлично богатых людей, которые оставили нас в легком шоке
Для большинства людей человек с очень большими деньгами — это кто-то с экрана телевизора или из колонки новостей в интернете. Красивая картинка, небожители из роскошных замков, отдыхающие на яхтах и танцующие на балах с королевскими особами. Однако все они такие же люди, как мы с вами: один храпит, другой просыпается с припухшими глазами, у третьего болит голова или живот, а у четвертого кот потерялся.
Конечно, таких интимных подробностей мы тут не расскажем, все-таки не живем в одном доме с богачами. Но ведь известно, что в редакции AdMe.ru всегда любили находить что-то интересное. И в этот раз мы раздобыли для вас пару десятков историй от тех, кто сталкивался с действительно богатыми людьми и кому есть что рассказать о них.
Отношение к деньгам
- Я заметил, что богатые люди прекрасно осознают ценность денег и при этом часто очень скромны. Если они обсуждают деньги, то говорят о них с точки зрения инвестиций, а не с точки зрения покупок. Деньги инвестируются в то, что растет в цене, а на сиюминутные удовольствия уходит немного. Кроме того, богатые люди тратят время на обучение своих детей: их учат грамотно распоряжаться будущим наследством. © Liam Anderson / Quora
- Миллиардеры, ставшие таковыми по стечению обстоятельств, очень любят демонстрировать богатство. И из-за этого их не считают хорошими деловыми партнерами. В результате вы видите покупки огромных яхт и французских замков. Но когда эти миллиардеры пытаются интегрироваться в «общество», их избегают из-за отсутствия тонкости. Потом они начинают понимать: чтобы тебя приняли в обществе, нужно стать филантропом. И тогда они начинают бросать целые состояния на искусство и благотворительность. © Zachary Abrams / Quora
- Мои родители довольно богаты. Мы не живем в роскоши, а мой папа носит одежду из Costco. Но мы много путешествуем. Родители путешествуют в среднем 5 раз в год, а я — когда у меня каникулы в медицинской школе. Кроме того, я люблю покупать винтажные часы: некоторые из них стоят около $ 30 тыс. А вообще мы живем довольно просто. У нас даже нет машины, мы везде используем Uber. © NotLikely / Reddit
Внешний вид и поведение
- Люди из высшего класса очень уважительно общаются с людьми, в том числе с обслуживающим персоналом. Благодаря множеству официальных мероприятий они способны вести разговор с кем угодно. Кроме того, богатые люди непривередливы в еде: они всегда готовы попробовать новое блюдо. И, разумеется, манеры за столом — они мгновенно показывают, кто есть кто. © Isabelle Sylvie / Quora
- Многие думают, что поцеловать женщине руку — шикарный жест. Однако существуют строгие правила: во-первых, это возможно только в неофициальной обстановке, а во-вторых, так приветствуют только замужних дам. Кроме того, губы не должны коснуться руки, иначе это считается очень грубым и пошлым. © Isabelle Sylvie / Quora
- Однажды моего очень богатого знакомого спросили: «Что самое необычное, что ты когда-либо делал?» Он ответил: «Джентльмен не делает необычных вещей. Лучшее, что ты можешь сделать, — не привлекать к себе внимания». © Larry Strichman / Quora
- Я дружил с парнем из богатой семьи. Однажды в кампусе он вылил ведро воды, чтобы помыть пол. И стало ясно, что он понятия не имеет, как это делать, — полы ведь всегда мыли горничные. © fosh1zzle / Reddit
Одежда
- В Саудовской Аравии так деловые переговоры проходят: партнер-араб приехал из другого города на Porsche и в балахоне за $ 3 000. Переночевал в отеле, утром переоделся в джинсы и майку, и мы поехали в огромную компанию на переговоры. Я и американец выглядели как клоуны: мы в чуть ли не смокингах, а они все в майках и шлепках. © Guutt / Pikabu
- Успешный представитель среднего класса покупает себе готовый костюм в хорошем дорогом магазине. Но костюм действительно богатого человека будет сшит на заказ. В таком костюме подкладка будет из настоящего шелка, на нем не будет никаких монограмм, а на брюках будут тонкие боковые регуляторы, которые меняют ширину — это даст возможность носить такой костюм не один год. © Kimberley Lear / Quora
- В одежде они отдают предпочтение качеству, а не количеству. Их мода классическая, вне времени. Они понимают, что высокое качество и нейтральные цвета присутствуют в моде каждый сезон. © Liam Anderson / Quora
- У меня есть две подруги: Арабелла, аристократка с большими деньгами, и Рейчел, которая разбогатела не так давно. Однажды мы зашли в магазин обуви. Арабелле понравились туфли, но не понравилось, что видно имя дизайнера. Она просила продавца найти такие же, но без упоминаний бренда. А Рейчел купила их как раз из-за логотипа бренда, хотя фасон ей не нравился.
Когда я предложила пойти в Starbucks, Арабелла сказала: «Я никогда не была там!» Ей там не понравилось. А Рэйчел часто ходит в Starbucks, и ей все подходит: она вовсю фотографирует свои напитки для Instagram, где много пишет о своей жизни, одежде, еде. Арабелла же, напротив, очень редко выкладывает что-то в соцсетях. Но однажды я видела фотографии, которыми она нигде не делилась. Там были ее фотки в частных самолетах, круизы на яхтах и даже настоящий королевский бал! © Anonymous / Quora
Образование и спорт
- Богатые уважают определенные виды спорта. Не из-за самого спорта, но из-за ценностей, которые он прививает, и навыков, которые он дает. Также большое внимание они уделяют искусству и языкам. Большинство людей не учит языки, потому что вероятность использования их очень мала. Но высший класс знает, что дело не в языке, а в том, что это ключ к пониманию культурных особенностей. © Liam Anderson / Quora
- Если богатые люди занимаются спортом, то этот вид спорта, скорее всего, будет сочетать в себе маленькие мячи (гольф, теннис) и приличные деньги за участие (горные лыжи, лошади, парусный спорт). © Steve Paul / Quora
- Мой друг довольно богат. Его семья владеет ресторанами, их бизнес успешен, и они живут на широкую ногу. Его родители ездят на BMW, Mercedes-Benz и итальянских спорткарах. Но их дети никак не участвуют в этой роскошной жизни: все время, кроме учебного времени и воскресенья, они работают в ресторанах. © Chode36 / Reddit
- Для большинства семей среднего класса важны хорошие оценки детей и высшее образование. Богатые люди позволяют своим детям проявлять любопытство, искать новое и пробовать разные занятия. Они дают своим детям возможность исследовать свои возможности, чтобы затем найти способ применить это в будущем. © Liam Anderson / Quora
На что еще они готовы тратить деньги
- Полгода назад меня пригласили на свадьбу к китайскому богачу. Парнишка этот еще в 2013-м за душой гроша не имел. Чтобы бизнес начать, занял у родителей ₽ 300 тыс. (30 тыс. юаней) и сколотил состояние. До финансового успеха у девушек был крайне непопулярен. Тут стали виться они вокруг него — одна другой краше! В общем, охмурила его одна модель, решили пожениться. Заплатил наш жених выкуп за невесту ее родителям в размере 20 млн, девушку тоже не обделил — подарил ей Bentley и свой Rolls-Royce с водителем дал — подружкам хвастаться. Подружки невесты такого успеха вынести не смогли и быстро отсеялись, так что на свадьбе была только родня. Торжество проходило в отеле Hayatt. На входе были столы с красными конвертиками под денежный подарок — разных размеров, были даже размера А4. За свадьбу невеста сменила несколько платьев от Gucci. А большинство китайцев обоих полов пришли в майке и кроссовках. В лучшем случае в рубашке. © Dr.Me / Pikabu
- Качественная еда — это то, на что богатые люди готовы тратить деньги. Высшие классы, как правило, предпочитают широкий ассортимент высококачественных продуктов и небольшие порции, тогда как небогатые люди обычно выбирают большие порции из некачественных продуктов. © Liam Anderson / Quora
Разное
- В колледже я встретила девушку из богатой семьи. Однажды я услышала, как она просила кого-то помочь ей спуститься на 6 ступеней. Оказывается, всю жизнь ей помогала в этом служанка. А еще она никогда не купалась без служанки. © seeteethree / Reddit
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Я работаю в магазине в очень богатом районе и могу определить богатого человека по его одежде, разговору или даже по походке. Так вот я в шоке от того, сколько богатых людей воруют ради того, чтобы получить острые ощущения. И вижу, что многие от 11 до 60 лет крадут вещи в магазине. Похоже, они даже не думают, что вещь за $ 60 имеет какую-то реальную ценность. © BlatantConservative / Reddit
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Я живу и работаю в одном из самых богатых городов мира. У нас в магазине продаются люксовые кухонные принадлежности, а также еда премиум-класса. Так вот, люди даже не пытаются скрыть кражу в магазине: они будто не понимают, что делают. Просто открывают пакет с какой-то едой за $ 500 и съедают половину. Бьют стеклянную посуду или китайский фарфор. Крадут серебряные столовые приборы. Я уже даже перестал пытаться привлечь их к ответственности: все равно не выиграешь. Всякий раз, когда я пытался сделать это, мне звонили из корпораций и говорили, чтобы я бросил это дело, предлагали компенсировать потери подарками. Тем более что полгорода знакомо с владельцами магазина. © Shinotochi / Reddit
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Моя мама работала у владельцев группы компаний, производящих медицинское оборудование. Эти люди нас часто приглашали в гости, я дружил с их детьми. В детских у них были пиньяты, наполненные конфетами, — не в честь праздника, а просто так. Некоторые комнаты в особняке были предназначены исключительно для празднования детских дней рождения. А когда я бывал у них в гостях, то мы вместе гоняли по коридорам их дома, причем я ездил на своем «личном» Corvette — они купили его для меня. Потом, когда я поступил в колледж, они сделали мне еще один подарок: оплатили год обучения. Мама не говорила им, что я поступил. Они просто знали. © fosh1zzle / Reddit
А вы знакомы с каким-нибудь богачом? Знаете о каких-то интересных особенностях их жизни?