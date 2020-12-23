20+ мест на планете, которые изменились как по волшебству в преддверии праздников
Трудно не согласиться с тем, что новогодние и рождественские праздники самые масштабные и красочные во всех странах и городах мира. Столицы как бы соревнуются друг с другом в том, чья же елка будет самой яркой, улочки — уютными, а угощения — вкуснейшими. К сожалению, мы не можем передать вам ароматы имбирных пряников, новогодних напитков, корицы и мандаринов, однако показать магическую красоту, от которой пропадает дар речи, — легко.
Мы в AdMe.ru с нетерпением ждем волшебства в новогоднюю ночь, а пока с удовольствием полюбуемся на великолепные декорации вместе с вами.
Волшебство под боком
Рождественская елка Рокфеллеровского центра
Нью-Йорк, Нью-Йорк
Московские огни
Красивые огни, скрашивающие хмурый год
Первый снег в последний день осени
Потрясающие виды Варшавы
Кольмар, Франция
Рождество в Амстердаме, Нидерланды
«Моя любимая елка в Лондоне! Фотография сделана в 2019 году»
Отражения огней в новогодней Венеции
Зимние ночи в Квебеке
«Мы будем считать звезды» (Торонто, Онтарио)
Роскошная Прага
Милан, Италия
Фасад магазина полон праздничного настроения
Рыночная площадь Ладенбурга, Германия
Рождественские огни на Сент-Чарльз
«Я считаю, что магазины в это время года красивее, чем когда-либо!»
Рождественские огни на углу улиц Бьют и Нельсон-стрит, Ванкувер
Гальштат, Австрия
Поделитесь фотографиями своего города. Как у вас украшены улицы?
Фото на превью giasemii / reddit