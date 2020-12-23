20+ мест на планете, которые изменились как по волшебству в преддверии праздников

Трудно не согласиться с тем, что новогодние и рождественские праздники самые масштабные и красочные во всех странах и городах мира. Столицы как бы соревнуются друг с другом в том, чья же елка будет самой яркой, улочки — уютными, а угощения — вкуснейшими. К сожалению, мы не можем передать вам ароматы имбирных пряников, новогодних напитков, корицы и мандаринов, однако показать магическую красоту, от которой пропадает дар речи, — легко.

Мы в AdMe.ru с нетерпением ждем волшебства в новогоднюю ночь, а пока с удовольствием полюбуемся на великолепные декорации вместе с вами.

Волшебство под боком

Рождественская елка Рокфеллеровского центра

Нью-Йорк, Нью-Йорк

Московские огни

Красивые огни, скрашивающие хмурый год

Первый снег в последний день осени

Потрясающие виды Варшавы

Кольмар, Франция

Рождество в Амстердаме, Нидерланды

«Моя любимая елка в Лондоне! Фотография сделана в 2019 году»

Отражения огней в новогодней Венеции

Зимние ночи в Квебеке

«Мы будем считать звезды» (Торонто, Онтарио)

Роскошная Прага

Милан, Италия

Фасад магазина полон праздничного настроения

Рыночная площадь Ладенбурга, Германия

Рождественские огни на Сент-Чарльз

«Я считаю, что магазины в это время года красивее, чем когда-либо!»

Рождественские огни на углу улиц Бьют и Нельсон-стрит, Ванкувер

Гальштат, Австрия