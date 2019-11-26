20+ фотографий, которые станут для вас маленьким открытием
Видели ли вы когда-нибудь обезвоженное яблоко, авокадо весом 2 кг или штору «высотой» с 5-этажный дом? Мы тоже нет. До тех пор, пока фотографии этих и других вещей не показали пользователи интернета.
Мы в AdMe.ru знаем, что мир не перестанет нас удивлять даже в том случае, если мы прочтем все энциклопедии и пересмотрим все программы канала Discovery. Вот 20+ очередных доказательств.
1. Это авокадо. И весит оно почти 2 кг
2. Ученые создали алгоритм Sea-thru, который будто удаляет воду с подводных фотографий и показывает, как на самом деле выглядят морские глубины
3. «Моя бабушка размешивала кофе одной и той же ложкой примерно 45 лет»
4. Место соединения границ трех государств. По сути, люди из Словакии, Австрии и Венгрии могут сидеть за одним столом, находясь при этом в разных странах
5. У этого щенка по кличке Нарвал на лбу вырос «хвостик»
В этом образовании не обнаружены ни мышечные структуры, ни костные. Никакой угрозы для жизни второй «хвостик» не представляет.
6. Этот листочек вырос из листочка
7. Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит обезвоженное яблоко, то вот
8. А вы знали, что существуют микроволновки, в которых стеклянный поддон не вращается, а качается из стороны в сторону?
9. «Этот бинокль моих прадедов похож на глаза ВАЛЛ-И»
10. Вот почему стоит опасаться гусей
11. Эта штора размером с 5-этажный дом
12. Вот как выглядит ель, когда она постепенно обновляет хвою
13. Это жесткий диск на 10 Мб, произведенный в 1960-х годах
14. А это компакт-диск в форме прямоугольника. И он работает
15. Так выглядят лапы всех кошек. Только у животных с шерстью они кажутся куда милее
16. Солнечный луч прошел сквозь глаз собаки и изнутри светит на кожу
17. Этот баран по кличке Шрек не хотел стричься и убежал в пещеру. Его нашли только через 6 лет
Это он же после стрижки
18. Это дерево почти поглотило информационный знак
19. Мотоцикл-катафалк
20. Вот так выглядят сучки дерева внутри ствола
21. Белые медведи — вторые по величине сухопутные хищники планеты. Мы не представляли, что они настолько огромные
22. Это старая бутылка из-под Pepsi
23. Одна из деталей оборудования для АЭС
24. Работа посудомоечной машины изнутри
Фото на превью cistfurcharlie / reddit