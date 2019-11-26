20+ фотографий, которые станут для вас маленьким открытием

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Видели ли вы когда-нибудь обезвоженное яблоко, авокадо весом 2 кг или штору «высотой» с 5-этажный дом? Мы тоже нет. До тех пор, пока фотографии этих и других вещей не показали пользователи интернета.

Мы в AdMe.ru знаем, что мир не перестанет нас удивлять даже в том случае, если мы прочтем все энциклопедии и пересмотрим все программы канала Discovery. Вот 20+ очередных доказательств.

1. Это авокадо. И весит оно почти 2 кг

2. Ученые создали алгоритм Sea-thru, который будто удаляет воду с подводных фотографий и показывает, как на самом деле выглядят морские глубины

3. «Моя бабушка размешивала кофе одной и той же ложкой примерно 45 лет»

4. Место соединения границ трех государств. По сути, люди из Словакии, Австрии и Венгрии могут сидеть за одним столом, находясь при этом в разных странах

5. У этого щенка по кличке Нарвал на лбу вырос «хвостик»

В этом образовании не обнаружены ни мышечные структуры, ни костные. Никакой угрозы для жизни второй «хвостик» не представляет.

6. Этот листочек вырос из листочка

7. Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит обезвоженное яблоко, то вот

8. А вы знали, что существуют микроволновки, в которых стеклянный поддон не вращается, а качается из стороны в сторону?

9. «Этот бинокль моих прадедов похож на глаза ВАЛЛ-И»

10. Вот почему стоит опасаться гусей

11. Эта штора размером с 5-этажный дом

12. Вот как выглядит ель, когда она постепенно обновляет хвою

13. Это жесткий диск на 10 Мб, произведенный в 1960-х годах

14. А это компакт-диск в форме прямоугольника. И он работает

15. Так выглядят лапы всех кошек. Только у животных с шерстью они кажутся куда милее

16. Солнечный луч прошел сквозь глаз собаки и изнутри светит на кожу

17. Этот баран по кличке Шрек не хотел стричься и убежал в пещеру. Его нашли только через 6 лет

Это он же после стрижки

18. Это дерево почти поглотило информационный знак

19. Мотоцикл-катафалк

20. Вот так выглядят сучки дерева внутри ствола

21. Белые медведи — вторые по величине сухопутные хищники планеты. Мы не представляли, что они настолько огромные

22. Это старая бутылка из-под Pepsi

23. Одна из деталей оборудования для АЭС

24. Работа посудомоечной машины изнутри