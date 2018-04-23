20+ человек, которые подняли настроение всем в вагоне метро
Люди в униформе или в костюмах для вечеринок, проигравшие спор или просто стильные, смелые и яркие персонажи — кого только не встретишь в подземке. Каждый день они радуют, восхищают или просто удивляют нас своими экстравагантными образами. Мы предлагаем вам получить свою долю позитива от фотографий оригинально выглядящих людей в метро.
AdMe.ru собрал фото самых необычных и даже загадочных людей в городском транспорте. Обещаем, эти снимки точно заставят вас улыбнуться.
Гарри Поттер и поездка в метро
Фредди тоже ездит на работу
Спор — дело чести
Стильно. Информативно. Эффективно
Когда экипаж не везет Шальную Императрицу на окраину Москвы, Императрица едет на метро
Этот парень может украсить обложку любого рэп-альбома
Родила царица в ночь
Сверху — сына, снизу — дочь...
Как и положено — в пальто
Его так и хочется погладить
Яркому человеку — яркая борода
Чего только не сделаешь, лишь бы контейнеры на работу не таскать
Этот человек точно знает, что такое стиль
Когда верный конь тоже устал и вы решили ехать в метро
В час пик в метро просто необходимы доспехи и меч
Когда враги повредили костюм, Тони Старк тоже спустился в подземку
Моя бабушка была бы в восторге от этого костюма
Ничто не красит девушку так, как маленькое черное платье
Всегда уместно подчеркнуть свои дворянские корни
Этот Пеннивайз даже страшнее того, что был в фильме
Свободный человек везде чувствует себя как дома
Они таки собрали DeLorean
Встреча с необычными людьми всегда приносит много эмоций. А каких оригиналов встречали в своей жизни вы?
Фото на превью vk.com, englishrussia.com