20+ человек, которые подняли настроение всем в вагоне метро

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Люди в униформе или в костюмах для вечеринок, проигравшие спор или просто стильные, смелые и яркие персонажи — кого только не встретишь в подземке. Каждый день они радуют, восхищают или просто удивляют нас своими экстравагантными образами. Мы предлагаем вам получить свою долю позитива от фотографий оригинально выглядящих людей в метро.

AdMe.ru собрал фото самых необычных и даже загадочных людей в городском транспорте. Обещаем, эти снимки точно заставят вас улыбнуться.

Гарри Поттер и поездка в метро

Фредди тоже ездит на работу

Спор — дело чести

Стильно. Информативно. Эффективно

Когда экипаж не везет Шальную Императрицу на окраину Москвы, Императрица едет на метро

Этот парень может украсить обложку любого рэп-альбома

Родила царица в ночь

Сверху — сына, снизу — дочь...

Как и положено — в пальто

Его так и хочется погладить

Яркому человеку — яркая борода

Чего только не сделаешь, лишь бы контейнеры на работу не таскать

Этот человек точно знает, что такое стиль

Когда верный конь тоже устал и вы решили ехать в метро

В час пик в метро просто необходимы доспехи и меч

Когда враги повредили костюм, Тони Старк тоже спустился в подземку

Моя бабушка была бы в восторге от этого костюма

Ничто не красит девушку так, как маленькое черное платье

Всегда уместно подчеркнуть свои дворянские корни

Этот Пеннивайз даже страшнее того, что был в фильме

Свободный человек везде чувствует себя как дома

Они таки собрали DeLorean

Встреча с необычными людьми всегда приносит много эмоций. А каких оригиналов встречали в своей жизни вы?