20+ фото, которые показывают, как беспощадно время
Время — это то, что мы не видим, но всегда ощущаем. Многое с его течением становится только прекраснее, словно вино, а что-то — разрушается. Но, так или иначе, годы оставляют неизгладимый отпечаток на всем.
AdMe.ru собрал 20+ фотографий, которые показывают необратимый бег времени.
1. Забытый кем-то велосипед, Нидерланды
2. Эхо войны
3. Об эту ножку кот точил свои когти на протяжении 10 лет
4. Прошло 20 лет
5. Время никого не щадит
6. Мяч, забытый в лесу на долгие годы
7. Ступеньки мраморной лестницы 1901 года в Пассаже, Санкт-Петербург, Россия
8. Жизненный цикл винограда
9. Заброшенная синагога в Румынии
10. Разница между фото всего год, но только посмотрите, как изменился пес за это время
11. Столкновение природы и цивилизации
12. Металлический пол в парке развлечений
13. Дружба не стареет
14. Статуя в лесу, Тверская область, Россия
15. Из птенчика во взрослого хищника
16. Затопленная колокольня Никольского собора
17. Разница между фото — 35 лет
18. Сложно поверить, что на этом месте когда-то была дорога
19. Слева — нетронутая рукоятка, справа — такая же, но долгие годы использовавшаяся в детском музее
20. Этим ступенькам около 2 000 лет
21. Любимые качели детей, на которых катались годами. Время безжалостно даже к железу
22. Дорога, на которой бывает плотный поток машин
23. Сквозь годы. На эти фото невозможно смотреть спокойно
Фото на превью J0ND0E297 / Imgur