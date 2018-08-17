20+ фото, которые показывают, как беспощадно время

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Время — это то, что мы не видим, но всегда ощущаем. Многое с его течением становится только прекраснее, словно вино, а что-то — разрушается. Но, так или иначе, годы оставляют неизгладимый отпечаток на всем.

AdMe.ru собрал 20+ фотографий, которые показывают необратимый бег времени.

1. Забытый кем-то велосипед, Нидерланды

2. Эхо войны

3. Об эту ножку кот точил свои когти на протяжении 10 лет

4. Прошло 20 лет

5. Время никого не щадит

6. Мяч, забытый в лесу на долгие годы

7. Ступеньки мраморной лестницы 1901 года в Пассаже, Санкт-Петербург, Россия

8. Жизненный цикл винограда

9. Заброшенная синагога в Румынии

10. Разница между фото всего год, но только посмотрите, как изменился пес за это время

11. Столкновение природы и цивилизации

12. Металлический пол в парке развлечений

13. Дружба не стареет

14. Статуя в лесу, Тверская область, Россия

15. Из птенчика во взрослого хищника

16. Затопленная колокольня Никольского собора

17. Разница между фото — 35 лет

18. Сложно поверить, что на этом месте когда-то была дорога

19. Слева — нетронутая рукоятка, справа — такая же, но долгие годы использовавшаяся в детском музее

20. Этим ступенькам около 2 000 лет

21. Любимые качели детей, на которых катались годами. Время безжалостно даже к железу

22. Дорога, на которой бывает плотный поток машин

23. Сквозь годы. На эти фото невозможно смотреть спокойно