20+ обескураживающих фактов о том, как жилось в средневековом замке (Cпойлер: любителям ЗОЖ, возможно, понравилось бы)

Помещения в замке были просторными, и он мало походил на современные жилища. Нередко в коробке здания делались только большие залы и несколько тайных ходов. Такое несовершенство планировки частично устранялось тем, что залы зонировали коврами, прикрепляя их к дверным и оконным рамам. При необходимости все эти перегородки можно было убрать, например во время больших приемов, празднеств или в летние месяцы.

Позднее у хозяина замка и его жены появились отдельные комнаты. Их покои называли «солнечными», потому что там были большие окна, а значит, в них проникало больше света, чем в другие помещения замка. Были камин и большая кровать с днищем из переплетенных веревок или полосок кожи. Она легко разбиралась, и хозяин замка брал ее с собой, когда выезжал в другие свои владения. Кроме того, у кровати был полог из украшенной вышивкой льняной ткани, и на ночь его обычно задергивали. Прислуга лорда спала в той же комнате на подстилке или скамье.