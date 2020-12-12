20+ обескураживающих фактов о том, как жилось в средневековом замке (Cпойлер: любителям ЗОЖ, возможно, понравилось бы)
Средние века называют темными и мрачными, на наш взгляд, совершенно несправедливо. Ведь в это время придумали мельницы, готику, книгопечатание, клавишные инструменты и очки.
В средневековых замках вообще происходили самые увлекательные события: интриги, турниры, пышные пиры. И AdMe.ru захотелось подглядеть, как жили люди в кольце крепостных стен.
Что такое замок, и как он выглядел на самом деле
-
Многие считают, что замок — это высокое красивое сооружение, где живут король и его семья. Это не совсем верно. Термин «замок» означает фортификационное укрепление, то есть по сути крепостные стены, защищающие самые разные постройки. А постройка, в которой живет знатный феодал, — это дворец.
-
Еще в X и XI веках замок больше напоминал укрепленный лагерь. В центре обнесенного рвом и валом с частоколом пространства располагалась единственная долговременная постройка — донжон, представлявший собой сначала деревянную, затем каменную круглую или 4-угольную башню, 2- или 3-этажную. Кроме того, что донжон являлся ключевым оборонительным сооружением, он использовался как жилье: на каждом этаже имелось по одному-два зала, плохо отапливаемых и слабо освещенных. Остальные строения напоминали хутор или деревню, где люди селились как умели. Все эти постройки — склады для инвентаря и фуража, конюшня с кузницей, зал для пиршеств и кухня, а также расположенные вдоль стен жилые пристройки для гарнизона — в случае серьезной опасности просто уничтожались, а все обитатели «замка» укрывались в донжоне, где имелся шанс выдержать долгую осаду.
-
Благодаря кинематографу мы уверены, что внутренние стены замков были мрачными и серыми. На самом деле знатные люди часто украшали интерьер своих жилищ, но яркие краски до наших дней попросту не сохранились.
-
На полу было очень грязно: там валялись остатки еды, напитков, экскрементов собак и кошек. Слуги регулярно подметали полы и устилали их камышом, чтобы хоть как-то сохранить видимость чистоты.
-
Винтовые лестницы строили не только для экономии пространства, но и с оборонительной целью. На лестнице, закрученной по часовой стрелке, проникший в замок мечник-правша будет испытывать немало затруднений в передвижении. Кстати, с той же целью нередко винтовые лестницы имели ступени разного размера.
-
Осада замка могла длиться месяцами и даже годами, а для его защиты на самом деле нужно было совсем небольшое количество воинов. Например, в XIII веке замок Харлех почти год успешно обороняли 36 человек. Во время Войны Алой и Белой розы эта же крепость удерживалась Ланкастерами в течение 7 лет, пока в 1468 году войска Йорков не принудили гарнизон сдаться.
Каково это — жить в замке
-
До XIII века в замках было адски холодно. Там были только крошечные окна, и в результате солнечный свет почти не попадал в комнаты, стены не могли прогреться. Только с появлением готического стиля окна стали больше.
-
Камины тоже появились не сразу. До середины «Темных веков» помещения отапливались открытым огнем. В центральном зале разводили костер, дым от которого уходил через дыру в потолке. Способ согреться так себе, кроме того, в воздухе висела постоянная гарь, а на стенах была копоть.
-
С освещением тоже была проблема. Что-то разглядеть можно было только днем, и то не очень хорошо, потому что стекла сильно отличались от современных и плохо пропускали солнечный свет. Эффективно освещали помещение факелы, но они давали много копоти, портили мебель и ковры.
-
Помещения в замке были просторными, и он мало походил на современные жилища. Нередко в коробке здания делались только большие залы и несколько тайных ходов. Такое несовершенство планировки частично устранялось тем, что залы зонировали коврами, прикрепляя их к дверным и оконным рамам. При необходимости все эти перегородки можно было убрать, например во время больших приемов, празднеств или в летние месяцы.
-
В раннем Средневековье все обитатели замка спали вместе в одном зале: и знать, и воины, охранявшие замок, и слуги. Спящих разделяли только занавески или ширмы, гораздо реже — деревянные перегородки.
-
Позднее у хозяина замка и его жены появились отдельные комнаты. Их покои называли «солнечными», потому что там были большие окна, а значит, в них проникало больше света, чем в другие помещения замка. Были камин и большая кровать с днищем из переплетенных веревок или полосок кожи. Она легко разбиралась, и хозяин замка брал ее с собой, когда выезжал в другие свои владения. Кроме того, у кровати был полог из украшенной вышивкой льняной ткани, и на ночь его обычно задергивали. Прислуга лорда спала в той же комнате на подстилке или скамье.
-
Гостя укладывали в комнате хозяев. Туда устанавливали кровать, завесив ее так, что в большом помещении появлялся своеобразный маленький шатер.
-
Туалеты представляли собой небольшие прихожие, в которых располагались скамейки с дырками, куда и надо было справлять нужду. Содержимое туалета падало по желобам с большой высоты в выгребную яму или в ров. Поскольку ров, как правило, был закрытым, зловоние было невыносимым, особенно летом. Один из способов захватить замок — подняться по желобу, скрестив пальцы, чтобы туалет не был занят.
-
При этом надолго уединиться в таком клозете было невозможно — места не были отгорожены друг от друга. Перегородки появились ближе к позднему Средневековью.
-
Туалеты называли гардеробами. В том числе и потому, что там хранили одежду, ведь считалось, что зловоние отпугивало от плащей моль и блох.
Еда
-
Голод — постоянный спутник средневековых людей. Даже аристократии. Поэтому для обитателей замков пиры были временем обжорства. Некоторые ели до тех пор, пока их не тошнило.
-
Рассадка гостей на пиру соответствовала статусу каждого. Самые значимые люди сидели на постаменте во главе стола, возвышаясь над остальными (иногда под их сидениями устраивали туалеты). Менее значимые сидели у выхода на деревянных скамьях в глубине зала.
-
Если лорд развлекал гостей, он мог произвести на них впечатление, покрыв еду сусальным золотом или подав пирог, полный живых лягушек.
-
Дворяне были одними из тех, кто в Средние века мог постоянно есть мясо. Но в их рационе были не привычные нам говядина, свинина или курица, а мясо диких животных и птиц — любых, которых получилось добыть: лебедей, гусей, куропаток, уток, павлинов, воробьев, ежей, барсуков. Иногда к столу подавали даже твердое вещество из пищеварительного тракта кашалота (амбру). Сейчас оно используется в качестве закрепителя запаха для дорогого парфюма.
-
При этом еда была, как правило, пресной, ведь соль использовали не для того, чтобы усилить вкус блюда, а для того, чтобы сохранять продукты как можно дольше.
-
В рационе средневековых людей было намного меньше сладкого, чем у нас. Привычные нам фрукты, например апельсины, не выращивались в Европе, сахара не было. Европейцы подслащивали еду медом.
-
Обитатели средневекового замка практически не пили воду, потому что она была сильно загрязнена. Вместо нее они предпочитали напитки из перебродившего зерна. Кстати, ответственными за их изготовление в замке всегда были женщины.
Развлечения
-
Одно из любимых развлечений знати в Средние века — охота. Особой популярностью пользовалась соколиная. Леди тоже охотились и даже делали это виртуознее мужчин, ведь им приходилось гнаться за зверем в особом седле, в котором предусмотрена посадка боком. К сиденью-подушке крепился приступок, на которую всадница могла поставить ноги. Активная езда в таком седле была опасна, зато не нарушала правил приличия того времени.
-
Вечером, во время или после ужина, часто слушали бродячих менестрелей. Причем не только из любви к искусству. Это было сродни ежевечернему просмотру новостей.
- На территории средневекового замка регулярно проводились турниры. Вопреки стереотипам, сложившимся благодаря историческим романам и кинематографу, это были исключительно спортивные соревнования или постановочные бои, а не дуэли. Изначально их целью было обучить новичков боевому искусству. Несмотря на это, некоторые состязания, которые имитировали реальные бои, могли приводить к фатальному исходу, ведь оружие, которое там использовали, зачастую было настоящим.
- Множество постановлений относительно турниров издал король Франции Филипп VI Валуа. Согласно его указам, в празднике не имеет права участвовать недворянин, не имеющий воинского звания, а также тот, кто женился на девушке-простолюдинке. А если среди зрителей затесался сварливый человек, то его надлежало немедленно изгнать.
А вы бы хотели попасть в замок к средневековому феодалу? Куда бы заглянули первым делом?