Как снимают программу «Ревизорро» и почему после ее эфиров люди сами выходят на борьбу с грязью и просрочкой

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Программа, которую до сих пор побаиваются недобросовестные владельцы ресторанов, магазинов и отелей, вышла в эфир в 2014 году. Тогда она произвела эффект разорвавшейся бомбы, а строгую блондинку Елену Летучую мгновенно запомнила вся страна.

Мы в AdMe.ru тоже не прочь посмотреть, что творится на кухнях популярных кафе, и понять, как нужно отстаивать свои права при получении некачественных услуг. А из бонуса к этой статье вы узнаете, откуда взялись «народные ревизорро».

Ведущие меняются — принцип работы остается

Первые 2 года существования программы ее бессменной ведущей была Елена Летучая. В 2016 году ее ненадолго сменила Ольга Романовская, но строгая блондинка вскоре вернулась к работе в скандальном телешоу. В конце 2017 года Елена ушла на Первый канал, а главным ревизором «Пятницы» стала актриса Настасья Самбурская. С 7-го сезона ей помогала блогер Ида Галич. Сейчас проверку общественных заведений проводит Ксения Милас — участница проекта «Пацанки-3».

Авторы программы подчеркивают, что «Ревизорро» — это не просто телешоу, а социальная акция, благодаря которой зрители могут оценить истинное качество оказываемых им услуг.

Поклонники программы могут позвать съемочную группу в свой город. Сейчас на сайте телеканала ведется голосование, в котором участвуют зрители аж из 600 населенных пунктов. По результатам на начало февраля Ксения Милас вполне может отправиться в Санкт-Петербург, Владимир или Суздаль.

Визит съемочной группы всегда становится неожиданностью для сотрудников заведений. В этом и есть главная фишка программы — увидеть, как работает ресторан или отель в режиме реального времени. Ведь все мы прекрасно знаем, что перед проверкой или запланированной съемкой подобные места «вылизывают» дочиста, а их работники на какое-то время становятся вежливыми и предупредительными.

«Ревизорро» нередко пользуется услугами «тайных агентов», которые посещают заведение одновременно с ведущей или за день до ее приезда. Они точно так же ищут грязь и плесень в помещениях, пробуют еду, а иногда капризничают и выясняют, насколько персонал готов пойти им навстречу.

Бывает, что тайными агентами становятся звезды. В одном из выпусков московские заведения помогали проверять Тимур Родригез и Елена Темникова. Причем певица оказалась еще дотошнее, чем ведущая Елена Летучая. Она тоже надела белые перчатки и заглянула во все укромные уголки гостиничного номера.

Для проверки кафе и ресторанов используются современные приборы — от нитратометра до устройств, помогающих определить качество фритюрного масла.

Елена Летучая упоминала в некоторых интервью, что владельцы заведений в проверяемом городе часто предлагают деньги команде «Ревизорро» и просят заранее предупредить о визите съемочной группы. Но сотрудники программы не идут на уступки: им важно показать, как на самом деле работает отель или заведение общепита, а не выдать глянцевую картинку.

Пара фактов из закулисья программы

На съемках одного из промороликов Елене Летучей пришлось научиться пользоваться огнеметом. Сначала ведущая не поняла, как работает это устройство, но, когда из него вырвалась первая струя пламени, Елена пришла в настоящий восторг.

Между съемками ведущей вместе со всей съемочной группой приходится выдерживать долгие переезды на машинах и питаться буквально на ходу.

«В Костроме у нас было 2 ланч-бокса с омлетом, 75 таблеток „Мезима“, 5 упаковок растворимого кофе разных форм и расцветок и половина солонки. Единственное, что вызывало у меня опасение, — это беляши на дороге. Я знала, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь». elenapegas / instagram

В Туле ведущей Иде Галич пришлось срочно искать аптечку. Это произошло после съемок на площади, где по замыслу режиссера девушка должна была играть со студентами в ручеек. Выяснилось, что кто-то из участников серьезно отдавил ведущей ногу.

Реакция невольных участников съемок: от благодарности до ненависти

Заветную наклейку от «Ревизорро» удавалось получить далеко не всем. Она появлялась на дверях учреждений, которые на 100 % соответствовали требованиям строгой ведущей. В отелях это была чистота в номерах и внимательное отношение персонала. В ресторанах и кафе внимание уделялось хранению и маркировке продуктов. А еще ведущая не ленилась взвешивать порции, которые приносил ей официант, и сравнивать полученные данные с информацией, указанной в меню. Если заведению удавалось пройти проверку, радости его сотрудников не было предела.

«Горжусь! Горжусь нашим рестораном! Программа „Ревизорро“ у нас в гостях. Наклеечка на двери. Мы лучшие! Елена просто нереальная красотка». elen__elen / instagram

Некоторые собственники бизнеса утверждают, что команда «Ревизорро» заранее выясняет некоторые неприятные подробности про заведения. Так, владелец одного из кафе в Ярославле, куда нагрянули с проверкой телевизионщики, утверждал, что съемки не просто так совпали с плановой обработкой от тараканов. Поэтому ведущая легко находила на самых видных местах этих неприятных насекомых.

Один раз Елена Летучая даже взяла интервью у непрошенного гостя: «Как вы тут поживаете, господин Таракан? Вижу, что хорошо. Вы так радостно подергиваете своими усиками». Показатели люминометра — прибора, собирающего данные о чистоте поверхностей, — в этом кафе просто зашкаливали. Здесь были нарушены все мыслимые санитарные нормы.

Есть и предприниматели, которые публично заявляют, что не боятся проверок. Правда, строгая ведущая из программы «Ревизорро» у них еще не побывала.

Появились кафе, в которых приглашают в «кухонные туры», предлагая гостям в любой момент оценить свежесть продуктов и увидеть, что в рабочей зоне заведения поддерживается чистота.

О вредительстве и его последствиях

Елена Летучая рассказала в своем инстаграм-блоге, что в августе 2015 года работники одного из кафе Салехарда напали на съемочную группу «Ревизорро». Они повредили аппаратуру, а оператор программы получил черепно-мозговую травму. После этого инцидента у ведущей был нервный срыв и ей пришлось проходить реабилитацию в клинике.



Журналисты обратились в полицию. Следствие установило, что действия владелицы кафе и 2 сотрудников заведения были незаконными. Нападавшие на съемочную группу получили условные сроки заключения.

Случаи намеренного вредительства на съемках вовсе не редкость. Конечно, драки случаются не в каждом заведении, но журналистов вполне могут облить водой, прижать пальцы дверцей холодильника или попытаться закрыть в морозильной камере. Часто на кухнях и в подсобных помещениях выключают свет, чтобы испортить оператору картинку и затруднить разглядывание маркировок на продуктах. Но для таких ситуаций у съемочной бригады припасены специальные осветительные приборы.

Вопрос о том, имеют ли право журналисты входить в помещение, доступ в которое ограничен обычным гостям, для многих остается спорным. Сотрудники программы говорят, что не нарушают закон, а нежелание пускать их в заведение называют попыткой воспрепятствовать их профессиональной деятельности.

Чуть больше подробностей про ведущих программы

Основная специальность Елены Летучей — финансист. Она окончила Благовещенский финансово-экономический колледж по специальности «финансы предприятий» и Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «экономика». Но ей не нравилась эта работа, поэтому Елена решила попробовать себя в роли телеведущей.

Летучая испытывает слабость к туфлям, которых у нее целая коллекция. А еще у Елены есть своя марка одежды. На некоторых футболках красуется эпичная надпись «Не оставлю следа...»

Настасья Самбурская окончила ГИТИС и до весны 2019 года была актрисой Театра на Малой Бронной — играла в спектаклях «Салемские ведьмы», «Принц Каспиан» и «Макбет».

И Елена Летучая, и Настасья Самбурская активно занимаются благотворительностью. Елена представляет фонд «Подари жизнь», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. А Настасья устраивает распродажу личных вещей в поддержу приютов для домашних животных.

«Платьев мало, их я отправляю в этом году выпускницам детских домов. Будет обувь, кроме зимней. Одежда. Бижутерия. Что-то совсем новое, что-то немножко б/у. Все собранные средства идут на благотворительность, так что приходите, вместе сделаем хорошее дело. Буду лично находиться и помогу вам что-то подобрать». samburskaya / instagram

Бонус: во многих городах появились «народные ревизорро»

Люди прониклись идеей программы и заодно увидели, что может твориться на кухнях кафе или в подсобках магазинов. В итоге по хештегу #ревизорро в социальных сетях теперь можно найти не только записи о телепрограмме, но и публикации народных контролеров. К примеру, один из них отметил, что подсолнечное масло в магазине хранится в недопустимых условиях — прямо на солнце.

Многие предпочитают сохранять анонимность и присылают свои фото и комментарии к ним в городские паблики типа «Подслушано».

«Вот так выкладывают выпечку без перчаток. И на мое замечание человек просто ответил, что не видит в этом ничего страшного и руки у нее чище, чем у меня». podslushano_nlo / instagram

А один из инстаграм-каналов Сочи даже специально призывает народных контролеров быть активнее и смело выходить на борьбу с плохими организациями. Здесь запустили приложение «Любимый город», где каждый может написать отзыв о работе общественных заведений.

«Вам нахамили в кафе? Испортили прическу в салоне красоты? В ресторане попался волос? Или в магазине рядом с домом продают испорченные продукты? Хватит это терпеть! В приложении можно написать как положительный, так и отрицательный отзыв. Пусть весь город знает правду!» love_city_sochi / instagram