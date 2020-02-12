Как снимают программу «Ревизорро» и почему после ее эфиров люди сами выходят на борьбу с грязью и просрочкой
Программа, которую до сих пор побаиваются недобросовестные владельцы ресторанов, магазинов и отелей, вышла в эфир в 2014 году. Тогда она произвела эффект разорвавшейся бомбы, а строгую блондинку Елену Летучую мгновенно запомнила вся страна.
Мы в AdMe.ru тоже не прочь посмотреть, что творится на кухнях популярных кафе, и понять, как нужно отстаивать свои права при получении некачественных услуг. А из бонуса к этой статье вы узнаете, откуда взялись «народные ревизорро».
Ведущие меняются — принцип работы остается
- Первые 2 года существования программы ее бессменной ведущей была Елена Летучая. В 2016 году ее ненадолго сменила Ольга Романовская, но строгая блондинка вскоре вернулась к работе в скандальном телешоу. В конце 2017 года Елена ушла на Первый канал, а главным ревизором «Пятницы» стала актриса Настасья Самбурская. С 7-го сезона ей помогала блогер Ида Галич. Сейчас проверку общественных заведений проводит Ксения Милас — участница проекта «Пацанки-3».
- Авторы программы подчеркивают, что «Ревизорро» — это не просто телешоу, а социальная акция, благодаря которой зрители могут оценить истинное качество оказываемых им услуг.
- Поклонники программы могут позвать съемочную группу в свой город. Сейчас на сайте телеканала ведется голосование, в котором участвуют зрители аж из 600 населенных пунктов. По результатам на начало февраля Ксения Милас вполне может отправиться в Санкт-Петербург, Владимир или Суздаль.
- Визит съемочной группы всегда становится неожиданностью для сотрудников заведений. В этом и есть главная фишка программы — увидеть, как работает ресторан или отель в режиме реального времени. Ведь все мы прекрасно знаем, что перед проверкой или запланированной съемкой подобные места «вылизывают» дочиста, а их работники на какое-то время становятся вежливыми и предупредительными.
- «Ревизорро» нередко пользуется услугами «тайных агентов», которые посещают заведение одновременно с ведущей или за день до ее приезда. Они точно так же ищут грязь и плесень в помещениях, пробуют еду, а иногда капризничают и выясняют, насколько персонал готов пойти им навстречу.
- Бывает, что тайными агентами становятся звезды. В одном из выпусков московские заведения помогали проверять Тимур Родригез и Елена Темникова. Причем певица оказалась еще дотошнее, чем ведущая Елена Летучая. Она тоже надела белые перчатки и заглянула во все укромные уголки гостиничного номера.
- Для проверки кафе и ресторанов используются современные приборы — от нитратометра до устройств, помогающих определить качество фритюрного масла.
- Елена Летучая упоминала в некоторых интервью, что владельцы заведений в проверяемом городе часто предлагают деньги команде «Ревизорро» и просят заранее предупредить о визите съемочной группы. Но сотрудники программы не идут на уступки: им важно показать, как на самом деле работает отель или заведение общепита, а не выдать глянцевую картинку.
Пара фактов из закулисья программы
- На съемках одного из промороликов Елене Летучей пришлось научиться пользоваться огнеметом. Сначала ведущая не поняла, как работает это устройство, но, когда из него вырвалась первая струя пламени, Елена пришла в настоящий восторг.
- Между съемками ведущей вместе со всей съемочной группой приходится выдерживать долгие переезды на машинах и питаться буквально на ходу.
«В Костроме у нас было 2 ланч-бокса с омлетом, 75 таблеток „Мезима“, 5 упаковок растворимого кофе разных форм и расцветок и половина солонки. Единственное, что вызывало у меня опасение, — это беляши на дороге. Я знала, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь».elenapegas / instagram
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В Туле ведущей Иде Галич пришлось срочно искать аптечку. Это произошло после съемок на площади, где по замыслу режиссера девушка должна была играть со студентами в ручеек. Выяснилось, что кто-то из участников серьезно отдавил ведущей ногу.
Реакция невольных участников съемок: от благодарности до ненависти
- Заветную наклейку от «Ревизорро» удавалось получить далеко не всем. Она появлялась на дверях учреждений, которые на 100 % соответствовали требованиям строгой ведущей. В отелях это была чистота в номерах и внимательное отношение персонала. В ресторанах и кафе внимание уделялось хранению и маркировке продуктов. А еще ведущая не ленилась взвешивать порции, которые приносил ей официант, и сравнивать полученные данные с информацией, указанной в меню. Если заведению удавалось пройти проверку, радости его сотрудников не было предела.
«Горжусь! Горжусь нашим рестораном! Программа „Ревизорро“ у нас в гостях. Наклеечка на двери. Мы лучшие! Елена просто нереальная красотка».elen__elen / instagram
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Некоторые собственники бизнеса утверждают, что команда «Ревизорро» заранее выясняет некоторые неприятные подробности про заведения. Так, владелец одного из кафе в Ярославле, куда нагрянули с проверкой телевизионщики, утверждал, что съемки не просто так совпали с плановой обработкой от тараканов. Поэтому ведущая легко находила на самых видных местах этих неприятных насекомых.
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Один раз Елена Летучая даже взяла интервью у непрошенного гостя: «Как вы тут поживаете, господин Таракан? Вижу, что хорошо. Вы так радостно подергиваете своими усиками». Показатели люминометра — прибора, собирающего данные о чистоте поверхностей, — в этом кафе просто зашкаливали. Здесь были нарушены все мыслимые санитарные нормы.
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Есть и предприниматели, которые публично заявляют, что не боятся проверок. Правда, строгая ведущая из программы «Ревизорро» у них еще не побывала.
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Появились кафе, в которых приглашают в «кухонные туры», предлагая гостям в любой момент оценить свежесть продуктов и увидеть, что в рабочей зоне заведения поддерживается чистота.
О вредительстве и его последствиях
- Елена Летучая рассказала в своем инстаграм-блоге, что в августе 2015 года работники одного из кафе Салехарда напали на съемочную группу «Ревизорро». Они повредили аппаратуру, а оператор программы получил черепно-мозговую травму. После этого инцидента у ведущей был нервный срыв и ей пришлось проходить реабилитацию в клинике.
Журналисты обратились в полицию. Следствие установило, что действия владелицы кафе и 2 сотрудников заведения были незаконными. Нападавшие на съемочную группу получили условные сроки заключения.
- Случаи намеренного вредительства на съемках вовсе не редкость. Конечно, драки случаются не в каждом заведении, но журналистов вполне могут облить водой, прижать пальцы дверцей холодильника или попытаться закрыть в морозильной камере. Часто на кухнях и в подсобных помещениях выключают свет, чтобы испортить оператору картинку и затруднить разглядывание маркировок на продуктах. Но для таких ситуаций у съемочной бригады припасены специальные осветительные приборы.
- Вопрос о том, имеют ли право журналисты входить в помещение, доступ в которое ограничен обычным гостям, для многих остается спорным. Сотрудники программы говорят, что не нарушают закон, а нежелание пускать их в заведение называют попыткой воспрепятствовать их профессиональной деятельности.
Чуть больше подробностей про ведущих программы
- Основная специальность Елены Летучей — финансист. Она окончила Благовещенский финансово-экономический колледж по специальности «финансы предприятий» и Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «экономика». Но ей не нравилась эта работа, поэтому Елена решила попробовать себя в роли телеведущей.
- Летучая испытывает слабость к туфлям, которых у нее целая коллекция. А еще у Елены есть своя марка одежды. На некоторых футболках красуется эпичная надпись «Не оставлю следа...»
- Настасья Самбурская окончила ГИТИС и до весны 2019 года была актрисой Театра на Малой Бронной — играла в спектаклях «Салемские ведьмы», «Принц Каспиан» и «Макбет».
- И Елена Летучая, и Настасья Самбурская активно занимаются благотворительностью. Елена представляет фонд «Подари жизнь», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями. А Настасья устраивает распродажу личных вещей в поддержу приютов для домашних животных.
«Платьев мало, их я отправляю в этом году выпускницам детских домов. Будет обувь, кроме зимней. Одежда. Бижутерия. Что-то совсем новое, что-то немножко б/у. Все собранные средства идут на благотворительность, так что приходите, вместе сделаем хорошее дело. Буду лично находиться и помогу вам что-то подобрать».samburskaya / instagram
Бонус: во многих городах появились «народные ревизорро»
Люди прониклись идеей программы и заодно увидели, что может твориться на кухнях кафе или в подсобках магазинов. В итоге по хештегу #ревизорро в социальных сетях теперь можно найти не только записи о телепрограмме, но и публикации народных контролеров. К примеру, один из них отметил, что подсолнечное масло в магазине хранится в недопустимых условиях — прямо на солнце.
Многие предпочитают сохранять анонимность и присылают свои фото и комментарии к ним в городские паблики типа «Подслушано».
«Вот так выкладывают выпечку без перчаток. И на мое замечание человек просто ответил, что не видит в этом ничего страшного и руки у нее чище, чем у меня».podslushano_nlo / instagram
А один из инстаграм-каналов Сочи даже специально призывает народных контролеров быть активнее и смело выходить на борьбу с плохими организациями. Здесь запустили приложение «Любимый город», где каждый может написать отзыв о работе общественных заведений.
«Вам нахамили в кафе? Испортили прическу в салоне красоты? В ресторане попался волос? Или в магазине рядом с домом продают испорченные продукты? Хватит это терпеть! В приложении можно написать как положительный, так и отрицательный отзыв. Пусть весь город знает правду!»love_city_sochi / instagram
А как вы относитесь к деятельности ведущих этой программы? Пробовали сами выступать в роли «ревизорро» в своем городе?