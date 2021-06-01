20+ доказательств того, что винтажные вещи могут быть куда круче современных собратьев
Сегодня все популярнее становятся вещи почтенного возраста, ведь они зачастую не только качественнее современных аналогов, но и эффектнее. И люди с удовольствием обставляют свое жилье старинной мебелью, носят винтажную одежду и украшения и пользуются техникой, которой 50 и более лет.
Мы в AdMe.ru тоже обожаем предметы старины и сами бы не отказались от напольного светильника (фото № 6) и зефирного дивана (фото № 16). Правда, стоит последний ни много ни мало почти $ 6 500.
1. «На прошлой неделе я узнал, что брелок на карманных часах моего покойного дедушки сплетен из человеческих волос, скорее всего принадлежавших моей прапрабабушке»
2. «Только что купил эту уникальную тележку в местном комиссионном магазине. Правда, она не совсем подходит под мой довольно современный интерьер»
3. «Это серьги с бриллиантами старой огранки 1930-х годов. Ну как, клевые?»
4. «Я в зимней накидке, купленной в винтажном магазине»
5. «Заплатила за эти стулья всего лишь $ 45»
6. «Нашел этот светильник на улице. У моих бабушки и дедушки когда-то был такой же. Я офигеть как доволен»
7. «Посмотрите на это классное винтажное кресло в виде яйца. Оно очень удобное, еще и крутится»
8. «Мои наручные часы Bulova 1953 года. Они из белого золота 10 карат, с 6 крошечными бриллиантами»
9. Вельветовое платье 1950-х годов
10. «Хочу похвастаться этой полкой, которую я откопала на распродаже»
11. «Этот стул парикмахера был в моей семье с 1930-х годов. Сделан в Италии из эстонского дерева»
12. «Эту винтажную лампу мы подобрали на блошином рынке»
13. «На днях откопала эту красоту»
14. «Мотоцикл моего отца — BMW R-4 1934 года»
15. Это радио Motorola, выпущенное в 1956 году
16. Это зефирный диван, сделанный мебельной компанией Herman Miller
17. «Нашел эти очаровательные светильники в виде попугаев»
18. «Обожаю чайную атрибутику. Вы только посмотрите на эту крутую тележку»
19. Винтажный коврик Casa Pupo
20. «Очки моей бабушки с линзами, сделанными по моему рецепту. Очки, скорее всего, из 1960-х годов»
21. «Это кресло мне досталось бесплатно»
22. Это гигантская лампа в виде цветов лотоса 1980-х годов
23. Уличная мебель Giovanni Travasa Eva, 1965 год
24. «Купил эту зеркальную полку с часами в антикварном отделе местного торгового центра»
А у вас дома есть раритетные вещи, которые вы ни за что не променяете на современные аналоги?
Фото на превью Ice_Queen1836 / Reddit
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