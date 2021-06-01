20+ доказательств того, что винтажные вещи могут быть куда круче современных собратьев

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Сегодня все популярнее становятся вещи почтенного возраста, ведь они зачастую не только качественнее современных аналогов, но и эффектнее. И люди с удовольствием обставляют свое жилье старинной мебелью, носят винтажную одежду и украшения и пользуются техникой, которой 50 и более лет.

Мы в AdMe.ru тоже обожаем предметы старины и сами бы не отказались от напольного светильника (фото № 6) и зефирного дивана (фото № 16). Правда, стоит последний ни много ни мало почти $ 6 500.

1. «На прошлой неделе я узнал, что брелок на карманных часах моего покойного дедушки сплетен из человеческих волос, скорее всего принадлежавших моей прапрабабушке»

2. «Только что купил эту уникальную тележку в местном комиссионном магазине. Правда, она не совсем подходит под мой довольно современный интерьер»

3. «Это серьги с бриллиантами старой огранки 1930-х годов. Ну как, клевые?»

4. «Я в зимней накидке, купленной в винтажном магазине»

5. «Заплатила за эти стулья всего лишь $ 45»

6. «Нашел этот светильник на улице. У моих бабушки и дедушки когда-то был такой же. Я офигеть как доволен»

7. «Посмотрите на это классное винтажное кресло в виде яйца. Оно очень удобное, еще и крутится»

8. «Мои наручные часы Bulova 1953 года. Они из белого золота 10 карат, с 6 крошечными бриллиантами»

9. Вельветовое платье 1950-х годов

10. «Хочу похвастаться этой полкой, которую я откопала на распродаже»

11. «Этот стул парикмахера был в моей семье с 1930-х годов. Сделан в Италии из эстонского дерева»

12. «Эту винтажную лампу мы подобрали на блошином рынке»

13. «На днях откопала эту красоту»

14. «Мотоцикл моего отца — BMW R-4 1934 года»

15. Это радио Motorola, выпущенное в 1956 году

16. Это зефирный диван, сделанный мебельной компанией Herman Miller

17. «Нашел эти очаровательные светильники в виде попугаев»

18. «Обожаю чайную атрибутику. Вы только посмотрите на эту крутую тележку»

19. Винтажный коврик Casa Pupo

20. «Очки моей бабушки с линзами, сделанными по моему рецепту. Очки, скорее всего, из 1960-х годов»

21. «Это кресло мне досталось бесплатно»

22. Это гигантская лампа в виде цветов лотоса 1980-х годов

23. Уличная мебель Giovanni Travasa Eva, 1965 год

24. «Купил эту зеркальную полку с часами в антикварном отделе местного торгового центра»