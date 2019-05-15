20+ доказательств того, что работа ветеринара — для людей с огромным сердцем

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Работа ветеринара — очень непростая, требующая ответственности и стрессоустойчивости. Например, некоторые Айболиты утверждают, что нет зверя страшнее, чем испуганная кошка, которая превращается в пушистый комок ненависти, пытающийся убить доброго доктора. Но есть в этой работе и тысячи трогательных моментов: когда начинает дышать спасенный щенок или на прием приносят необычных пациентов вроде пары совят.

AdMe.ru докажет, что работа ветеринара — это не только благородно, но и очень мило.

Фото в кабинете ветеринара

«Я студент-ветеринар и сегодня впервые спасла маленькую жизнь. Час отчаянных манипуляций, и да — он задышал! А я окончательно поняла, что правильно выбрала профессию»

«Я работаю в ветеринарной клинике. Вот что нам подкинули 1 апреля»

«Этим кроликам нужен дом (простите)».

Дилан — норвежская лесная кошка. Работники ветеринарной клиники провели его по офису, чтобы показать сотрудникам. И он гордится этим!

Так подпиливают когти тигру

Очень часто ветеринарам помогают их подопечные

«Подстригаем коготки мангусту. Рикки полностью доверяет своим стилистам и не переживает за конечный результат»

Для осмотра зубов животных приучают к определенным жестам и словам. Толстенького медведя Степана можно приманить на фундук и попросить открыть ротик

Витамины для йеменского хамелеона

Иногда что-то идет не так, и инициативу могут перехватить

Слоны в центре спасения животных IFAW сильно замерзали холодными зимними ночами, поэтому ветеринар изготовил для них одежду, и теперь животные спят крепко

Пытается запугать ветеринара. Но это не так просто!

Проверка здоровья маленькой летучей мышки

Новый помощник ветеринара

«Вы не поверите мне, даже если я скажу вам... Эти ветеринары злые!»

P. S. С котиком все в порядке, он просто после наркоза.

«Моя мама впервые отвезла нашу кошку к ветеринару. Та была не в восторге»

«Моя кошка у ветеринара прячется в стеллаже и нервно выдавливает из себя улыбку, когда ее там находят»

Ветеринар ест еду из собачьей миски, чтобы испуганный и голодный спасенный щенок делал то же самое

Эта очаровашка сидит на стойке регистрации, приветствуя всех, кто заходит в клинику. Один из клиентов купил ей настоящий маленький свитер!

«Я работаю в ветеринарной клинике. Кто-то принес этого парня, чтобы кастрировать, и заявил, что потом вернет его обратно на улицу. Я сказала: „Нет!“ И теперь он мой!»

Что ветеринары делают с вашими питомцами, когда никто не видит

«Моя лучшая подруга — ветеринар, и этой ночью ей принесли самых милых пациентов»

Кошечка волнуется перед приемом у ветеринара

А вот Рокки совсем не против пойти к ветврачу

«В ветеринарной клинике, где я работаю, живут 9 золотистых ретриверов. Вот 6 из них, и они усердно трудятся»

Самый шикарный пациент ветеринара

А у вас есть трогательные фото «с места событий»?