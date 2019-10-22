20+ доказательств того, что красота людей прошлых столетий — уникальное явление

90 3 86 22k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Согласитесь, в портретах прошлых веков есть какая-то неуловимая прелесть. Да, раньше фотография была почти роскошью, и люди тщательно готовились к съемке: подбирали образы, костюмы и прически, продумывали позы и в результате получали маленький шедевр. Но дело не только в этом: у людей на этих портретах особенный взгляд.

Редакция AdMe.ru уверена, что такие яркие, выразительные лица, как на старинных фотографиях, теперь встречаются все реже. А в качестве доказательства мы приготовили коллекцию портретов, в которой есть и знаменитости своего времени, и обычные люди — чьи-то прабабушки и прадедушки.

1. Американская актриса немого кино Мари Доро, 1902 год

2. «Моя прекрасная прабабушка, конец 1950-х годов»

3. Американская актриса Этель Клейтон, 1910 год

4. «Моя прабабушка, 1930 год»

5. Американская актриса театра и кино Мод Фили, 1900-е годы

6. «Моя прабабушка в 1930 году»

7. Женщина Викторианской эпохи, которая фотографируется впервые, примерно 1890 год

8. «Моя очаровательная бабушка, 1949 год»

9. Алжирская девушка, примерно 1905 год

10. «Моя прапрапрабабушка, конец 1910-х годов»

11. Американская актриса Джулия Марлоу, 1899 год

12. Французская танцовщица Клео де Мерод, 1902 год

13. «Мой прапрадед,1889 год»

14. Мод Адамс, американская актриса театра, 1890 год

15. «Моя прабабушка, 1917 год»

16. Минни Эшли, американская актриса, 1896 год

17. «Моя прапрапрабабушка, 1890 год»

18. Бродвейская актриса Лон Брайт, 1912 год

19. «Мой прадед Шерман Герберт Форд, примерно 1900 год»

20. Британская актриса Эвелин Лэй, 1917 год

21. «Моя изумительная бабушка, 1955 год»

22. Американская актриса Эвелин Несбит, 1901 год

23. «Это моя прапрабабушка. Фотография сделана в 1900 году, ей тогда было 6 лет»

А вы что-нибудь знаете о своих прапрабабушках и прапрадедушках? Есть ли у вас их фотографии?