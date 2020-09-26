20+ человек со слезами в голосе рассказали, как попробовали иностранные блюда

Шотландское лакомство — сникерс или марс, обжаренный во фритюре. Звучит многообещающе. И вот мы с приятелем решили побаловать себя этим блюдом. Первый же кусок стал фантастическим разочарованием. Сам шоколад растаял, а у корочки был странный привкус: похоже, батончик окунули в масло, в котором до этого побывали рыба и сосиски. © Luke Proctor / Quora

Решил попробовать вареный арахис. Это блюдо очень любят в юго-восточных штатах Америки. Когда открыл пакет, подумал, что мне насыпали туда червей вместо орехов. Осилил только 3 штуки, а остальное отправил в ближайший мусорный бак. © Mike Criner / Quora