20+ человек со слезами в голосе рассказали, как попробовали иностранные блюда
Знакомиться с традициями и обычаями других стран увлекательнее всего за обеденным столом. Экзотические блюда, невероятные ароматы и сбивающие с толку вкусы — кулинарное путешествие может стать настоящим приключением. Главное, не спрашивать, что на самом деле оказалось у вас в тарелке.
Мы в AdMe.ru изучили множество историй, размещенных в интернете, и выяснили, какие шедевры национальной кухни запомнились людям больше всего.
- Фаршированная рыба. Смог заставить себя попробовать это кулинарное нечто только единожды. Малюсенький кусочек на самом кончике ложки. Беее. © Bernard Mendoza / Quora
- Как-то на рынке французского города Туар мое внимание привлек ларек с различными колбасными изделиями. Один сорт выглядел очень интересно: высушенный батон колбасы с благородным меловым налетом на боках. Похоже, местный деликатес, так что я решил попробовать. Зря. Мне показалось, что я набил рот резиновыми ремнями. Выяснилось, что я отведал андуйет (это колбаса, которую готовят из тонко нарезанных кишок, вымоченных в вине со специями). © Dave Milnes / Quora
- Многие бенгальцы считают дой потол одним из самых аппетитных блюд, а я до сих пор вижу его в кошмарах. Случайно заказал его недавно в ресторане. В итоге получил тарелку, где 2 большие остроконечные тыквы (местный овощ) плавали в йогуртовом соусе. Несколько минут ошеломленно думал, как от этого избавиться. А потом со слезами на глазах попытался это съесть. © Riddhi Mahaldar / Quora
- Самая невообразимая еда — это дублинский коддл. Какому только умнику пришло в голову взять великолепный традиционный завтрак: сосиски, бекон, картошка и лук — и, вместо того чтобы обжарить, отварить эти продукты. В результате получается розовато-серая каша из разваренного мяса и крахмала. На мой взгляд, верный способ испортить еду. © Alex Johnston / Quora
- Так и не смогла заставить себя попробовать фесикх. Это традиционное египетское блюдо готовится так: сырую кефаль сначала высушивают на солнце, а потом засаливают. Запах от этого деликатеса исходит ужасающий. К тому же фесикх часто приводит к тяжелым отравлениям, и я как-то не готова отдавать свою жизнь за право отведать это. © Yara Abdullatif / Quora
- Флиппер пай (пирог из тюленьих ласт). Скорее даже не пирог, а жаркое, которое сверху накрыто пластом теста. Мясо темное, жесткое и маслянистое. На любителя. © Austin Bugden / Quora
- Суп, который называют «читтерлингс» (блюдо юга Америки), только одним своим запахом может отпугнуть кого угодно. Готовят его из свиных внутренностей. Мясо разваривают до консистенции резины, и есть это невозможно. © Jon Mixon / Quora
- Я хотела попробовать пой — гавайское блюдо. И вот оказались мы на острове Оаху в Полинезийском культурном центре, где можно было отведать все местные деликатесы. В первую очередь я решила съесть пой. Набрала большую ложку и отправила в рот. Первая моя мысль была: «Как можно считать эту вязкую массу чем-то восхитительным?» Вторая: «Куда бы это поскорее выплюнуть?» В конце концов я смогла проглотить пюре, но пой определенно не мое блюдо. © Len Landers / Quora
- «Вонючая рыба». Это кушанье родом из китайской провинции Аньхой. Мой партнер заказал нам это блюдо, и можно сказать, что оно полностью соответствует своему названию. Запах был настолько отвратительным, что я едва проглотил один кусочек. © Mike Fye / Quora
- Во время отдыха в Италии мы заглянули в ресторанчик, и нам предложили особое блюдо — аппетитную рыбу. Цвет настораживал: деликатес отливал серым. Я отправила в рот целый кусок и застыла. Глотать или не глотать — вот в чем вопрос. Но как же выплюнуть, когда сам шеф-повар не сводит с тебя восторженного взгляда? Пришлось аккуратно отправить нечто в платочек и спрятать в сумочку. Оказывается, нам на стол попало стоккафиссо (вымоченная и высушенная треска). © Julia Davies / Quora
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Угостился как-то английским деликатесом — тостом, намазанным пастой «Мармайт» (Marmite). На вид это темно-коричневый густой джем. Но вкус! Я бы назвал это соленым бензином. Даже моя собака, которая была готова сожрать что угодно, с визгом спряталась за диван, спасаясь от этого «лакомства». © Malcolm Marshall / Quora
- Мне хотелось попробовать одно из традиционных корейских блюд — острые куриные лапки. Все за столом дружно уверяли меня, что делать этого не следует. В результате хрустящие пряные пальчики провели в моем рту всего пару секунд и вернулись обратно на тарелку. © Debaleena Chowdhury / Quora
- В одном из ресторанов Латвии или Литвы я заказал свиные уши. Мои родители рассказывали, что ели это блюдо в детстве, поэтому я подумал: почему бы нет? Официантка еще странно на меня посмотрела. И вот приносят тарелку, на ней возлежит оно. Ни гарнира, ни соуса, никаких прикрас — просто ухо. Втыкаю вилку, и ощущения какие-то странные: вроде блюдо и не желеобразное, и не твердое. После короткого исследования выяснилось, что ухо состоит только из вареных хрящей и кожи. Ни грамма мяса. Увы, вкус был не менее разочаровывающим. Как будто бесконечно жуешь смазанную маслом жвачку. © Michael Burke / Quora
- Пожалуй, одно из самых странных блюд, которые я пробовал, — это желе из лосиных носов. © Frederick Wilson / Quora
- Английский сыр «Вонючий епископ» (Stinky Bishop Cheese) — это настоящий кулинарный посланец адских сил. Единственный выбор, который остается у дегустатора, — это выплюнуть кусочек, элегантно или вульгарно. © Emma Sharratt / Quora
- Были в модном корейском ресторане, и в качестве деликатеса нам подали внутренности морских ушек. Морепродукты были сдобрены кунжутным маслом и зеленым луком. Самая ужасная вещь, которую я пробовала в этой жизни. Склизкие, с ноткой меди и таким сильным рыбным привкусом, что мне буквально стало дурно. Чтобы избавиться от этого божественного сочетания, пришлось съесть целую головку свежего чеснока. © Sandy Prater / Quora
- Сушеные креветки хай би, которые используются в качестве приправы. Вещь. Самое аппетитное блюдо превращают в нечто со вкусом протухшей рыбы. © Gary Ow / Quora
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Шотландское лакомство — сникерс или марс, обжаренный во фритюре. Звучит многообещающе. И вот мы с приятелем решили побаловать себя этим блюдом. Первый же кусок стал фантастическим разочарованием. Сам шоколад растаял, а у корочки был странный привкус: похоже, батончик окунули в масло, в котором до этого побывали рыба и сосиски. © Luke Proctor / Quora
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Решил попробовать вареный арахис. Это блюдо очень любят в юго-восточных штатах Америки. Когда открыл пакет, подумал, что мне насыпали туда червей вместо орехов. Осилил только 3 штуки, а остальное отправил в ближайший мусорный бак. © Mike Criner / Quora
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Чикагская пицца. Блюдо готовят в глубокой сковородке, так что на вид это скорее пирог. В результате получается жирный томатный суп, поверхность которого покрыта слоем расплавленного сыра. К тому же в тесто добавляют кукурузную муку. Все это удовольствие готовится 45 минут. © Sam Murray / Quora
- Когда я в первый раз отправилась в Австралию, мечтала попробовать местную сладость — мускусные палочки. «На вид они такие очаровательные, так что и вкус должен быть великолепным», — вот что я подумала, покупая целую пачку. Как только я открыла пакет, нос наполнил резкий аромат, похожий на запах старых роз. Но это было не самое удивительное. Я думала, палочки будут мягкие и сладкие, но на деле во рту они превратились в зернистую кашу со вкусом гнилых цветов, приправленных пудрой. © Inivas Ahgnisabus / Quora
- Заказал себе салат с сыром «Лимбургер». Блюдо выглядело очень вкусно: кружочки лука, дольки помидоров черри, кусочки сыра, и все это полито бальзамическим уксусом. Но первая же ложка оказалась и последней. Вкус «Лимбургера», он... просто непередаваем. © Jonathan-Jetski Thorn / Quora
А что из блюд вашей национальной кухни вы не готовы попробовать? Почему?