20+ человек поделились своими первыми воспоминаниями — все это ставит под сомнение явление детской амнезии
Одни люди утверждают, что помнят себя еще в материнской утробе. Другие признаются, что до школы все как в тумане. У большинства детей первые воспоминания формируются примерно в 3–4 года, но мы никогда не сможем угадать, что именно врежется ребенку в память: улетающий Олимпийский Мишка, песня, которая играла по радио в далеком 85-м, или снег на воротнике маминого пальто.
Мы в AdMe.ru расспросили своих близких, а также отыскали соответствующие посты в соцсетях и решили опубликовать самые яркие и интересные воспоминания, которые нам удалось найти.
- Я лежал в кроватке и видел, как на столе грели молоко в бутылочке. Был для этого такой специальный советский аппарат с лампочкой. Если лампочка погасла — значит, бутылочка согрелась. Я тогда уже понимал, что, если лампочка погасла, значит, кормить скоро будут. А позже, когда я уже сидеть научился, отец меня возил на коляске гулять, и там мальчики залезали на черемуху и собирали ягоды, он их попросил скинуть немного и дал мне попробовать. © imploid / pikabu
- У меня есть сестра-близнец. Когда мне было 4 года, мы оказались в магазине, где были большие зеркала, и я была шокирована тем, что выгляжу так же, как моя сестра. Мы даже одеты и причесаны были одинаково. Помню, что буквально застыла от шока, когда увидела наше с сестрой отражение. Конечно, мама говорила нам, что мы близнецы, но я, наверное, не понимала, что это значит. Я видела себя в зеркале и раньше, но до этого момента в магазине никогда не всплывало, что я выгляжу в точности как моя сестра. Для этого мы обе должны были оказаться у зеркала. Сестра была так же шокирована, и мы обе хором закричали: «Мамочка!» © Elsa Kristian / quora
- Меня чуть не задушила моя тетя во время празднования моего первого дня рождения — так сильно она меня обнимала. Потому-то я, годовалый, это и запомнил: думал, что сейчас мне придет конец. © hiheyreddit / reddit
- Помню, было мне где-то 2 года. И отвезли меня на лето к бабушке в деревню в Тамбовскую область. Я стоял в огороде, как вдруг мужик на мотоцикле врезался в нашу кучу угля. Мужик встал, весь в угле и крови, отряхнулся, подошел ко мне, сказал, чтобы я не боялся (я и впрямь чуть не заревел). Потом он достал из внутреннего кармана календарик за 1975 год. Протянул мне его, указал на картинку и сказал: «Запомни, это город Ленинград». Потом, через несколько лет, этот мужик с мотоцикла (дядя Коля) женился на моей тетке. © Владислав
- Мне было 3–4 года, и мы с бабушкой были в кино. В зале было темно, шел черно-белый фильм, и в какой-то момент бабушка сказала: «Смотри, это Ленин». Я была в полном восторге и побежала к Ленину в абсолютной темноте по проходу. © Ольга
- Не помню уже возраст точно, помню, как примерз языком к прицепу машины и как меня потом от него пытались отодрать. Еще помню, как лет в 5 кормил видеомагнитофон сахаром. © Revi / twitter
- Мне было 3 года. Мы были у бабушки в гостях. Собралось много гостей. Был включен телек. И в какой-то момент все ушли за стол. Я остался один перед телевизором. Транслировали закрытие Олимпиады. И когда я остался один, полетел Мишка, а статисты на трибунах составили слезу... Мне было грустно буквально до слез. Меня очень волновал вопрос, куда же он улетел. © Павел
- В 2,5 года я присутствовала при рождении своей младшей сестры. Я помню комнату и кресло-мешок, в котором я сидела, помню, как врачи взяли эту штуку, в которую был обернут ребенок, и положили ее в металлический лоток. Я понятия не имела, что они делают. Потом я увидела свою сестру. Она кричала не переставая. Она была фиолетовым, морщинистым и самым уродливым пришельцем, которого я видела в своей жизни. Сейчас ей 22, и она красавица. © Clover Rose / youtube
- Кто-то из ребят принес в детский сад целую шоколадку «Аленка». Нам не хватало сил ее сломать, чтобы на всех разделить. И мы придумали бросать ее на землю и есть осколки. © lisiy29 / pikabu
- Когда мне было между 2 и 3 годами, мы ездили на море. Там мне показали малюсенькую медузу. Медуза была странная и, видимо, глубоко поразила мое воображение. Потому что я ничего больше не помню из той поездки, только маленькую медузу на ладошке. © Татьяна Хватинина / thequestion
- Старший брат помнит, как грыз перила кроватки и у него переставали болеть десны (первые зубы как раз начинали прорезываться). Когда догрызал до дерева, переходил на новый участок — ему было 10 месяцев. Мне эта кроватка досталась уже погрызенной со всех сторон. © Sobiratelistory / pikabu
- У мамы была швейная машинка, которая стояла на веранде. В тот раз мамы не было дома, а мне очень хотелось понять, как она работает. Я взял носовой платок, положил под иглу, придерживая указательным пальцем, и крутанул колесо... Бам! За миллисекунды иголка трижды проткнула мой палец. Помню, что не заплакал, а просто стоял и смотрел на свой палец, пока не прибежала тетя и не отвезла меня в больницу. © Akshay Kumar / quora
- Помню, как сделала бахрому на диванном покрывале. Мне было завидно, что у кого-то она есть, а у нас не было. Стащила ножницы. Пока взрослые смотрели по телевизору похороны Брежнева, я сидела под диваном и делала бахрому. Мне было 4 года. © Елена
- Мне было 2 года, и я помню, как по телевизору показывали высадку на Луну. Я думал, что это искусственное воспоминание, но я в деталях рассказал маме, что помнил, вплоть до ковра на полу и отцовских усов. © Mike O+ / twitter
- Точно не помню, сколько мне было. Наверное, года 3. Помню, что папа заболел. Кажется, ангиной. Ему нужно было сделать компресс на шею, и мама искала подходящую вещь. Я предложила свой кукольный матрасик. И я запомнила свои двойственные эмоции. С одной стороны, папу было жалко и хотелось ему помочь, с другой — матрасик у меня был один и его тоже было жалко. © Ирина
- Проснулась от того, что моя сережка зацепилась за подушку. Помню, как мама злилась на папу за то, что он отвел меня проколоть уши в столь раннем возрасте. © Irene / twitter
- 2–3 месяца от роду, лежу в детской кроватке, пялюсь на стены и потолок, помню отчетливо, какие обои на стенах, где стоит мебель, откуда падает свет. Приходят сосед с соседкой посмотреть на новорожденного, у соседа большая черная борода, и он крайне мне неприятен. Склоняется надо мной и пытается что-то сказать — все звучит для меня бессмыслицей. Кричу во все младенческое горло, он отстраняется и уходит из комнаты. Родственники подтверждают, что такое было. Помню ощущение общей беспомощности, руки и ноги не слушаются, что происходит — непонятно. © Владимир
- Я помню, как мой двоюродный брат показывал мне в саду, как стрелять из лука. Рассказывал в подробностях, что и как, родные делали круглые глаза: дело было в Латвии, а я уехал оттуда, когда мне и 2 лет не было. © Каджит не виноват / twitter
- Мне было 4 года. Папа не купил мне тапочки с Эсмеральдой, и я поклялась, что не буду с ним разговаривать, пока мне не исполнится 5. Но потом он купил мне чипсы, и я его простила. © imnotdaria1 / twitter
- Едва научившись ходить, я подрался с кастрюлей. Я подумал тогда, что она меня обожгла, потому что хотела сделать мне больно. Я стал ее бить и пинать ногами и обжегся еще несколько раз. Кастрюля победила. © Br0kenMind / reddit
- Помню, что лежу в коляске, над головой козырек, а впереди толком ничего не видно, только потолок и мелькающие стены: коляска ездит туда-сюда. Еще руками хочу пошевелить, но не могу: они прижаты к телу, и меня это бесит. Оказывается, родители-студенты меня так укачивали: сидели с учебниками, а к коляске привязывали веревку. Подтянут коляску, потом оттолкнут. А пеленали меня совсем недолго, так что, может, 3–4 месяца мне было. © Татьяна
- Я был совсем маленьким — года 2–3. Оса приземлилась на мою руку и жалила меня снова и снова. Будучи маленьким и неуклюжим ребенком, я просто вопил после каждого укуса. Помню, мне казалось, что прошла целая вечность, прежде чем родители пришли меня проверить. Они думали, что я кричал во время игры. © Unsurehowigothere / reddit
- Мне было примерно 1,5 года. Я ползала по ковру, увидела несколько монет на журнальном столике и проглотила одну из них. Мама рассказывала, что в этот момент я покраснела, стала задыхаться, и она повезла меня в больницу, где мне сделали рентген и обнаружили, что монетка застряла в глотке. Я помню большую комнату, где меня держали. Там был черно-белый пол, как шахматная доска, бледно-зеленые стены, а по периметру стояли кроватки. © Rhianna Brighten Kane / quora
- Мне было около 3 лет. Я нашел старые ковбойские сапоги в шкафу и надел их. Они полностью закрывали мои ноги. Я помню, как топал в них и падал на попу, хватался за подлокотник стула, чтобы снова встать, и топал дальше. Я посмотрел на маму — она плакала. Потом узнал почему. Это были старые сапоги моего отца, он умер за год до этого. © hereticjones / reddit
- После того как я попыталась сбежать из садика, воспитательница на прогулке привязала меня шарфом на веранде. Мне было года 3. © Ирина
- У нас был кот Шерхан, который меня ни во что не ставил. Помню, как он прыгал мне на ноги и цеплялся за колготки. Мне было года 3, и я, как все советские дети, носил колготки. Было очень больно, я плакал и звал маму. Однажды он подошел, повернулся задом и пометил меня! Второе мое отчетливое детское воспоминание — как я выбрасываю Шерхана из окна, а жили мы на 4-м этаже. У меня и в мыслях не было отомстить ему или сделать больно: просто хотелось проверить гипотезу, что кошки всегда приземляются на 4 лапы. Ничего плохого с ним не случилось, и Шерхан прожил с нами еще несколько лет. Зато я до сих пор себя ругаю за то, что так с ним обошелся. © Денис
- В 6,5 месяцев, когда у меня прорезались первые зубы, я укусил себя за большой палец на ноге. © Roy Javier / quora
- Мне было чуть больше года. И однажды мы с папой пошли гулять в лес недалеко от дома. Это был, наверное, первый и единственный раз, когда папа гулял со мной один. В лесу было место, где водились двухвостки, и папа по пути рассказывал, какие это вредные насекомые. Когда мы пришли туда, я начала давить их палочкой, думая о том, какое хорошее дело я делаю. Повзрослев, я рассказала об этом маме, и она возмущалась, что я запомнила именно тот раз, когда ходила в лес с папой, хотя это было всего однажды, а как гуляла с ней, не запомнила. © Анна
- Где-то в 1,5 года я лежу с градусником и потрепанной азбукой. Читать меня уже научила сестра, а цифры я пока не знаю. Папа спрашивает, какая температура, я не знаю, что сказать, и отвечаю фразой «Не лезь не в свое дело», услышанной по телевизору. Папа обижается, мне очень стыдно. © мужеложница / twitter
- Думаю, мне было не меньше 3 лет. Мы собрались на семейном пикнике у реки. Я пытался снять свои шорты, но мама не давала, потому что под ними у меня ничего не было.
© hiheyreddit / reddit
Помните ли вы себя в раннем детстве? Сможете описать свое самое первое воспоминание?