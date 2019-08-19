20+ человек поделились своими первыми воспоминаниями — все это ставит под сомнение явление детской амнезии

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Одни люди утверждают, что помнят себя еще в материнской утробе. Другие признаются, что до школы все как в тумане. У большинства детей первые воспоминания формируются примерно в 3–4 года, но мы никогда не сможем угадать, что именно врежется ребенку в память: улетающий Олимпийский Мишка, песня, которая играла по радио в далеком 85-м, или снег на воротнике маминого пальто.