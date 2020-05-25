20 человек, которые сумели найти настоящий бриллиант на полке обычного магазина
Порой бывает жутко приятно наткнуться в магазине на что-то необычное, так что начинаешь одновременно тянуться и за кошельком, и за камерой. Это могут быть самые разные вещи: футболка с огурчиком — Николасом Кейджем, очки для кота или отличное винтажное платье. Главное, что можно найти все это, даже не обладая сверхспособностями и не проводя полжизни в торговых залах, — иногда достаточно лишь толики везения.
Мы в AdMe.ru искренне рады за таких счастливчиков и хотим поделиться их находками с вами.
AliExpress не перестает удивлять
Пожалуй, самые лучшие попутчики в мире
«Выжималка тюбиков — вещь! Передавил все тюбики в доме: клеи, медицинские мази, герметики. Выжимается прекрасно, да и процесс приносит удовольствие!»
«Заказал племяннику маску с AliExpress, жуть. Племяннику даже показывать не стал. Подарил старшему брату (33 года). Доволен»
«Искала на AliExpress себе сумку: моя любимица уже на ладан дышит. И нашла эту прелесть. А закажу-ка я ее»
«Самые правильно потраченные ₽ 65 в моей жизни»
«Моя тетя купила ребенку утколеп, но играет сама и присылает мне чудесных уточек»
«Теперь я никогда не потеряю свои наушники»
«Спасибо, AliExpress, теперь я хочу такое же, но уже себе»
Глазастые псы-ночники, что может быть лучше?
Разве что очки, которые сделают вашего пса настоящим джентльменом
Кресло, достойное предводителя всех собак
«Мой кот Шредингер в своем старинном американском кресле, которое я нашла в магазине армии спасения в Ван-Найсе»
«Купил этот комбинезончик, чтобы примерить на свой день рождения»
Собака-банан — это даже лучше, чем псы-ночники
«Вчера я нашел эти милые чашки для эспрессо и влюбился в них без памяти»
«Моя девушка купила формочку для льда в виде черепов»
«Самое лучшее платье, которое я когда-либо находила»
«Вот какие ручки-багеты я купил в Париже»
«На этом собачьем одеяле есть изображение собаки с инвалидной коляской»
Уверены, что и вы когда-нибудь натыкались в магазине на что-то интересное. Какие покупки вы считаете действительно удачными? С удовольствием почитаем ваши истории в комментариях.