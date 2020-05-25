20 человек, которые сумели найти настоящий бриллиант на полке обычного магазина

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Порой бывает жутко приятно наткнуться в магазине на что-то необычное, так что начинаешь одновременно тянуться и за кошельком, и за камерой. Это могут быть самые разные вещи: футболка с огурчиком — Николасом Кейджем, очки для кота или отличное винтажное платье. Главное, что можно найти все это, даже не обладая сверхспособностями и не проводя полжизни в торговых залах, — иногда достаточно лишь толики везения.

Мы в AdMe.ru искренне рады за таких счастливчиков и хотим поделиться их находками с вами.

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Пожалуй, самые лучшие попутчики в мире

«Выжималка тюбиков — вещь! Передавил все тюбики в доме: клеи, медицинские мази, герметики. Выжимается прекрасно, да и процесс приносит удовольствие!»

«Заказал племяннику маску с AliExpress, жуть. Племяннику даже показывать не стал. Подарил старшему брату (33 года). Доволен»

«Искала на AliExpress себе сумку: моя любимица уже на ладан дышит. И нашла эту прелесть. А закажу-ка я ее»

«Самые правильно потраченные ₽ 65 в моей жизни»

«Моя тетя купила ребенку утколеп, но играет сама и присылает мне чудесных уточек»

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«Спасибо, AliExpress, теперь я хочу такое же, но уже себе»

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Разве что очки, которые сделают вашего пса настоящим джентльменом

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«На этом собачьем одеяле есть изображение собаки с инвалидной коляской»