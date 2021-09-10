20+ человек, которые съездили во Францию, и теперь у них впечатлений на год хватит

В 2017 году Франция оказалась на первом месте в списке наиболее посещаемых стран в мире. И это неудивительно: здесь столько достопримечательностей, что и года не хватит, чтобы все их увидеть. И, конечно, не стоит забывать об изумительной атмосфере, которая заставляет туристов из разных уголков света еще долго помнить свое путешествие.

Вот нам в AdMe.ru и стало любопытно, какие фотографии и впечатления увезли с собой счастливчики, побывавшие во Франции. А в конце статьи вас будет ждать история о навязчивых продавцах сувениров.

«Вот что бывает, когда вы останавливаетесь в Париже и вам катастрофически не хватает места»

«Встретил этого малыша на юге Франции»

Вот это настоящий французский экзистенциальный кризис. © fordprefect294 / Reddit

«В маленькой деревне во Франции мы нашли автомат по продаже багетов»

Здесь даже есть автомат, в котором можно купить сырную доску на любой вкус

«Визуальная граница между Монако (слева) и Францией (справа)»

«Игра перспективы»

«Вот какой вид открывается из моего съемного жилья»

«Ужин во Франции»

«Париж, я тебя обожаю»

«Моя сестра увидела этот рисунок где-то на улице Риволи. Он ей так понравился, что она сделала себе такую татуировку»

«Вагон метро из другой эпохи»

«Во Франции этот вид горчицы продают в фужерах»

Многие из таких упаковок предназначены для последующего использования. Зайдите в любой дом во Франции, и вы увидите несколько таких банок, которые теперь служат стаканами для сока. © 28inbirdyears / Reddit

«Одна из моих любимых фотографий»

«Парижские окна»

«Монмартр почти без туристов»

«Впервые оказалась в Париже. Мои ноги до сих пор болят, но нет ничего лучше, чем пройти более 30 км в день, чтобы по-настоящему узнать этот изумительный город»

«За 4 года я 83 раза побывал в Лувре и наконец достиг личной цели — увидеть здесь все»

«В Париже есть магазин, где продаются тысячи разных резиновых уток»

«Рыбалка удалась»

«Я турист в Париже. Часто вижу эту мозаику, может, у нее есть какой-то глубокий смысл?»

Вернись туда ночью и сфотографируй. Вывеска будет гореть красным, получится классно. © baxbooch / Reddit

Это работа французского уличного художника Space Invader (как старая видеоигра 80-х). У нас в центре Сан-Диего они тоже повсюду после того, как он побывал здесь несколько лет назад. © madamesoybean / Reddit



Бонус: история о навязчивых продавцах сувениров

Была у нас с женой ситуация в Париже. В людных местах там внаглую втюхивают сувениры. Мы поначалу вежливо на ломаном английском отказывались — не помогало. К концу дня нам это надоело, и я четко на русском сказал: «Не надо». И тут же их всех как ветром сдуло, а паренек, уходя, бормотал: «Не надо, не надо, русская мафия». © Remial777 / Pikabu