20+ человек, которые съездили во Францию, и теперь у них впечатлений на год хватит
В 2017 году Франция оказалась на первом месте в списке наиболее посещаемых стран в мире. И это неудивительно: здесь столько достопримечательностей, что и года не хватит, чтобы все их увидеть. И, конечно, не стоит забывать об изумительной атмосфере, которая заставляет туристов из разных уголков света еще долго помнить свое путешествие.
Вот нам в AdMe.ru и стало любопытно, какие фотографии и впечатления увезли с собой счастливчики, побывавшие во Франции. А в конце статьи вас будет ждать история о навязчивых продавцах сувениров.
«Вот что бывает, когда вы останавливаетесь в Париже и вам катастрофически не хватает места»
«Встретил этого малыша на юге Франции»
- Вот это настоящий французский экзистенциальный кризис. © fordprefect294 / Reddit
«В маленькой деревне во Франции мы нашли автомат по продаже багетов»
Здесь даже есть автомат, в котором можно купить сырную доску на любой вкус
«Визуальная граница между Монако (слева) и Францией (справа)»
«Игра перспективы»
«Вот какой вид открывается из моего съемного жилья»
«Ужин во Франции»
«Париж, я тебя обожаю»
«Моя сестра увидела этот рисунок где-то на улице Риволи. Он ей так понравился, что она сделала себе такую татуировку»
«Вагон метро из другой эпохи»
«Во Франции этот вид горчицы продают в фужерах»
- Многие из таких упаковок предназначены для последующего использования. Зайдите в любой дом во Франции, и вы увидите несколько таких банок, которые теперь служат стаканами для сока. © 28inbirdyears / Reddit
«Одна из моих любимых фотографий»
«Парижские окна»
«Монмартр почти без туристов»
«Впервые оказалась в Париже. Мои ноги до сих пор болят, но нет ничего лучше, чем пройти более 30 км в день, чтобы по-настоящему узнать этот изумительный город»
«За 4 года я 83 раза побывал в Лувре и наконец достиг личной цели — увидеть здесь все»
«В Париже есть магазин, где продаются тысячи разных резиновых уток»
«Рыбалка удалась»
«Я турист в Париже. Часто вижу эту мозаику, может, у нее есть какой-то глубокий смысл?»
- Вернись туда ночью и сфотографируй. Вывеска будет гореть красным, получится классно. © baxbooch / Reddit
- Это работа французского уличного художника Space Invader (как старая видеоигра 80-х). У нас в центре Сан-Диего они тоже повсюду после того, как он побывал здесь несколько лет назад. © madamesoybean / Reddit
Бонус: история о навязчивых продавцах сувениров
Была у нас с женой ситуация в Париже. В людных местах там внаглую втюхивают сувениры. Мы поначалу вежливо на ломаном английском отказывались — не помогало. К концу дня нам это надоело, и я четко на русском сказал: «Не надо». И тут же их всех как ветром сдуло, а паренек, уходя, бормотал: «Не надо, не надо, русская мафия». © Remial777 / Pikabu
Расскажите, какой у вас любимый город? И если есть его фотографии, обязательно присылайте, мы хотим его увидеть.