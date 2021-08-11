20 человек, которые были не в восторге от своего отражения в зеркале, поэтому доверили свою внешность профессионалам

В нынешней эпохе бодипозитива и принятия себя таким, какой ты есть, есть масса плюсов: людям больше не нужно подгонять себя под выдуманные стандарты, худеть или накачивать мышцы, отращивать волосы и так далее. Однако истинная идея бодипозитива заключается в том, что человек может быть таким, каким он хочет. И если ему самому хочется что-то исправить в своей внешности, то он может это сделать без оглядки на мнение окружающих.

Мы в AdMe.ru всегда выступаем за перемены к лучшему, поэтому горячо поддерживаем людей, которые решились круто изменить свою внешность с помощью косметологов, ортодонтов и пластических хирургов.

Через 2 недели после ринопластики и липосакции шейно-подбородочной области

«Изменила форму подбородка и сделала губы»

«Прошло 4 месяца после того, как я перенес операцию на обеих челюстях, и я живу лучше, чем когда-либо!»

Спустя 8 недель после операции. Отличный результат

До операции. В процессе восстановления. 5 недель после

«Наконец-то сегодня снял брекеты!»

«Прошло 6 недель после операции на челюстях. Если вы сомневаетесь, скажу, что это того стоит»

«Сегодня прошел месяц после двойной операции на челюсти. Я исправлял прикус»

«10 недель назад я лежала на операционном столе»

«Исправила подбородок с помощью филлеров. В целом довольна результатом»

«Сделала ринопластику в Турции. Мне стало легче дышать»

«5,5 месяцев назад мне сделали остеотомию обеих челюстей. Я хотела исправить свой прикус»

«Пересмотрела старые фотки. Ринопластика была одним из лучших решений, которые я когда-либо принимала. Правое фото сделано через 3 года после операции»

«4 месяца после операции. Мне удалили жир из щек, исправили верхнее веко, уменьшили подбородок и сделали комбинированную мини-подтяжку шеи»

«Я очень нервничала, но сейчас жалею только о том, что не сделала ринопластику раньше. Так приятно больше не думать о своем носе!»

«Увеличила губы с помощью филлеров. Какое счастье, что теперь мне не приходится делать их пухлее с помощью макияжа!»

Прогресс ринопластики: подготовка к операции, 7-й день — снятие гипсовой повязки, 12-й день

4 месяца после операции. Были сделаны азиатская ринопластика и ботокс. Также хирург убрал щечный жир и скорректировал подбородок с помощью наполнителя

«Сегодня сняла повязку! Не могу дождаться, чтобы сделать больше фотографий, поскольку отек уже спадает»

«Я cделала септоринопластику. Фото справа — через 1 неделю после снятия гипса. Все еще есть небольшая припухлость, но я очень довольна результатом!»