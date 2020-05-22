20+ человек, для которых знакомство с национальной кухней чуть не закончилось психотравмой

Одно из самых сильных потрясений в моей жизни — покупка итальянского сыра марчетто. В переводе означает «подгнивший». По консистенции напоминает безнадежно испорченный творог, запах соответствует названию. Но это все мелочи. Основная фишка, как выяснилось, в том, что в нем копошатся живые черви, вроде мелких опарышей. И полагается их есть. Честно скажу, у меня так и не хватило смелости выяснить, каков на вкус этот шедевр

В Греции заказала долму. Начала есть. Мяса в ней нет, и кислющая, кошмар, как будто ее варили в лимонном соке. А рядом на тарелке что-то похожее на сметану. Думаю, сейчас полью, все не так кисло будет. Как бы не так! Оказалось, что ни фига это не сметанка, а йогурт, разбавленный догадайтесь чем? Соком лимона-а-а-а!