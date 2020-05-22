20+ человек, для которых знакомство с национальной кухней чуть не закончилось психотравмой
Споры о вкусе различных блюд входят в число самых яростных в мире. Одни терпеть не могут печенку, другим не по вкусу манная каша, третьи душу продадут за лакрицу. Но чаще всего самые противоречивые чувства вызывают у нас блюда непривычные — продукт другой культуры.
У нас в AdMe.ru много любителей попробовать что-нибудь новенькое, поэтому обсуждения национальных блюд, а также ваши комментарии к ним мы читаем с особым интересом. И даже собираем вот в такие подборки.
- Прежде чем переехать во Францию, я боготворил французскую кухню. Поэтому столкновение с реальностью было настолько жестким. Я был искренне шокирован следующим: еда без специй. Мне приходилось добавлять соль и перец во многие блюда. Типичное французское решение, чтобы сделать мясо соленым, — просто добавить соус. Мне очень нравятся кремовые соусы, которые у них здесь есть, но это не повод недосаливать блюда. И добавление майонеза к мясу просто отвратительно. © Michelle Z / Quora
- Финляндия. Соль. Картофель. Масло и загадочное мясо. Вы никогда не знаете, что находится в колбасе. Это свинина? Это лошадь? Это сосна? Кто знает?! © enguldrav / Reddit
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Суп том-ям. Ох, нечто кислое с острым. Да и по запаху как моющее средство. Судя по горящему языку, почему бы и не растворять этим супом налет и ржавчину. © Регина / Thequestion
- Самое ужасное блюдо, которое я когда-нибудь нюхала, — это типичная еда гор Перу, называется токуш. Картошку пару месяцев вымачивают, пока она полностью не сгниет, после этого из нее варят какую-то склизкую, очень вонючую кашу. Она так воняет, что для ее приготовления используется кастрюля, в которой больше ничего не готовят. Говорят, что в токуш куча пенициллина, но я предпочту уколы. © Anna Diatchenko / FB
- Как-то пошли в гости к друзьям, у них как раз мама из Индии приехала. Мне на тот момент было очень интересно попробовать настоящую индийскую кухню. Ну что сказать... Все блюда на вид похожи, на вкус тоже. Все в оранжевом соусе, везде полно специй, которые тебе обжигают все, и ты вообще не знаешь, что ты ешь. В какой-то момент я осознала, что жую нечто завернутое в лавровый лист. Правила приличия заставили меня пробовать все, выражать удовольствие, сдерживать слезы. © Lana Yar / AdMe.ru
- В Одессе хотелось съесть чего-нибудь с местным колоритом, долго выбирала в меню. Официантка говорит: «Не делайте себе беременную голову, берите наше коронное блюдо — биточки из тюлечки!» — и соловьем разливается, какие они нежные да вкусные. Мол, от тюльки в них одно название. Я эту тюльку, как все нормальные люди, терпеть не могу, но так она их расписывала... Принесли. В нос сразу ударил запах бедности. Ковырнула вилкой, а там обычная жареная тюлька, вонючая, да еще и прямо с костями. У меня от этого колорита до сих пор комок к горлу подкатывает.
- Как сейчас помню. Париж. Первый раз с мужем за границей. И заказала себе этот чертов тартар: слышала про соус с таким названием. Принесли фарш с сырым яйцом. Муж ржет. Попросила обжарить. Так самым неприятным было то, что официанты высовывались на меня посмотреть, показывали пальцем и смеялись. © Alina Lin / AdMe.ru
- Болгария и Румыния. Люблю все в этих странах, кроме еды: жирной, маринованной, с обилием переваренного мяса и сухого хлеба. © NewDriverStew / Reddit
- Во Франции довелось отведать теплый салат из вареной редиски и печени. За ним основным блюдом шли тушеные кишки. Это было за гранью добра и зла. Лучше бы я крышечку на горшочке даже не открывала. © Jenia Vladimirova / Thequestion
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Одно из самых сильных потрясений в моей жизни — покупка итальянского сыра марчетто. В переводе означает «подгнивший». По консистенции напоминает безнадежно испорченный творог, запах соответствует названию. Но это все мелочи. Основная фишка, как выяснилось, в том, что в нем копошатся живые черви, вроде мелких опарышей. И полагается их есть. Честно скажу, у меня так и не хватило смелости выяснить, каков на вкус этот шедевр
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В Греции заказала долму. Начала есть. Мяса в ней нет, и кислющая, кошмар, как будто ее варили в лимонном соке. А рядом на тарелке что-то похожее на сметану. Думаю, сейчас полью, все не так кисло будет. Как бы не так! Оказалось, что ни фига это не сметанка, а йогурт, разбавленный догадайтесь чем? Соком лимона-а-а-а!
- Самое гадкое, что я пробовала в жизни, — это норвежский лютефиск. Еще на Рождество принято готовить голову барана, иногда она прямо с глазами и зубами продается. Мы такое не едим, но муж купил для друзей, и я забыла. Утром открыла холодильник, а там голова на меня косится одним глазом. © Анна Лаушкина / FB
- В Словакии попробовала држкову полевку — проще говоря, суп из шкварок или что-то типа того. На вкус как прогорклое сало, еле заставила себя проглотить пару ложек. Хотя все остальные блюда словацкой кухни очень вкусные. © Maria Veselova / FB
- Голландия. Биттербаллен. Я убежден, что это на самом деле общенациональная ловушка для иностранцев. Мы видим вкусный кусочек жареной пищи и кусаем его только для того, чтобы раскаленная лава немедленно разлилась по всему рту, полностью разрушая любую способность наслаждаться едой. © LupineChemist / Reddit
- Традиционное филиппинское порк адобо — куски сала вместе со шкурой и тонким, исчезающе тонким слоем мяса, тушенные в кокосовом молоке со специями и картошкой — просто надругательство над свиньей. Картоха и подлива, впрочем, норм. При этом адобо из морепродуктов или курицы — вещь. © Гороухща / AdMe.ru
- Самый печальный опыт был у нас в Британии. Мы выведали у местных жителей, где в Лондоне лучшее заведение, в котором подают фиш энд чипс (рыба с жареным картофелем — английская классика, как вы знаете). Полчаса пути, заказали. Подали несколько замечательно выглядящих огромных красивых кусков рыбы. Рот наполнился слюной и... абсолютно безвкусно. © Jeff Pellarin / Quora
- Баштай цай. Монгольский зеленый чай с маслом, молоком, солью и пельменями. Были на конференции, нас угощали настоящие степняки, готовили на костре. Молоко жирнющее, масла сливочного туда же щедро бухнули, посолили, и в этом всем пельмени сварили. Есть предполагалось как суп. Съела пару ложек, организм оказался злопамятным, и дальнейшие полсуток мы обнимались с фаянсом разными частями тела. © Алена Артемова / FB
- Венец колумбийского кулинарного искусства — арепа! Та еще гадость. Приносят с любым блюдом на завтрак, обед и ужин. Пресная сухая лепешка из кукурузной муки, на вкус и по консистенции как прессованная туалетная бумага. Жареные арепы еще ничего. Но в общем и целом мне не зашло. © RusalkaMarie / Pikabu
- Я люблю пасту и греческую кухню обожаю, поэтому, когда в Афинах увидела в меню «пастицио», сразу заказала! Принесли. На вид обычная запеканка из макарон, щедро политая соусом. Начала есть. Мамочки, а там, оказывается, щедрая доза корицы! На вкус просто один в один наши макароны по-флотски, щедро перемешанные с кусочками сдобной коричной булочки. Вот такой вот оригинальный греческий рецепт.
- Минога! Как-то привезли из Финляндии. Думали, что надо просто пересилить себя и попробовать, игнорируя запах, но не удалось. Первые кусочки вызвали рвотный рефлекс и желание не то что выкинуть ее, а помыть всю кухню, помыться самому и убежать в другую комнату. Ощущение, что это была какая-то гадюка, а не минога, не покидает до сих пор. © Виталий Цветков / Thequestion
- Холодец, заливное. Представьте желе. Вкусно, правда? Теперь представьте вместо сладкого фруктового аромата вкус курицы. Теперь представьте, что в желе есть кусочки курицы внутри. Звучит менее аппетитно, верно? Теперь подайте его холодным, и вы получите русское чудовище, известное как холодец. Несколько раз при мне русские ели все это ложкой. © russian_hacker_1917 / Reddit
А какое знаменитое блюдо или продукт разочаровали вас до слез? Кухня какой страны оказалась для вас чересчур экзотичной?