20+ всем известных двойных стандартов, от которых уже зубы сводит

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Термин «двойные стандарты» появился в XIX веке, хотя само явление существует с незапамятных времен. В наши дни люди стремятся быть объективными и толерантными, но увидеть двойную мораль в действии можно буквально в любой сфере жизни человека.

Мы в AdMe.ru за справедливость и мир во всем мире, поэтому нас задевает за живое подобная предвзятость.

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У меня сын, ему 7 лет. Недавно он влюбился в красивенькую воспитанную девочку. Я рассказала об этом знакомой мамаше, у которой есть сын и дочь. Вот что она мне ответила: «Ты что радуешься? Ты больная? Сын твой потом полжизни на ее маникюрчики будет работать. Видно же, что будущая чайка растет!» При этом своей дочери она дает смотреть только мультики про принцесс, чтобы уже с детства себе цену знала и потом не встречалась с каким-нибудь романтичным нищебродом. А сын у нее, напротив, воспитывается в ключе «все бабы дуры и тебя не заслуживают». © Neta199128 / Pikabu

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Работаю в магазине по изготовлению сувенирной продукции. Одна из самых дешевых и доступных позиций — фото на кружке. В преддверии 23 Февраля очень большой наплыв клиентов прекрасного женского пола. Пока делаю макет, диалог между подругами:

— А прикинь, они нам на Восьмое тоже кружки подарят?

— Они? Нам? КРУЖКИ подарят???

В итоге если в преддверии 23-го в день может быть 30–40 заказов, то перед Восьмым марта — хорошо, если их 10. Из этих 10 половина — «Любимой маме» и «Дорогой бабушке». Бабушки и мамы ценят внимание, а не стоимость. © ulun426 / Pikabu

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Когда мы с женой решили завести собаку, то все родственники ужаснулись и как один твердили, что с собакой нужно каждый день гулять, водить ее по врачам, прививать, воспитывать, а еще она будет шуметь, портить вещи, гадить по углам, да и дома ее одну не оставишь, не съездишь никуда, времени и денег на это нужно жутко много. Но вот когда мы обмолвились о ребенке, то все беспокойства о нашем финансовом и моральном благосостоянии сразу улетучились — все были в восторге. Двойные стандарты и лицемерие, как они есть. Возьмем собаку. © Подслушано / vk

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Ищу работу. Хожу по собеседованиям. В одной фирме директор говорит:

— Вы нас устраиваете! В принципе, может с завтрашнего дня уже выходить. Но заявление пока не пишите, поработаете так.

— Хорошо, согласен. Но только если оговоренную зарплату за первый месяц вы мне выплатите авансом.

Директор аж глаза выкатил:

— Да вы смеетесь? А если вы не отработаете месяца?

— Отработаю, почему вы сомневаетесь? Месяц — это даже не срок.

— Ну, это вы только на словах так говорите!

— Так вы мне тоже, кроме слов, ничего пока не предложили.

Минутное сверление меня взглядом.

— Вы нам не подходите, до свидания. © Buhalsbomjami / Pikabu

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Работала моя подруга мерчандайзером. Работала второй-третий год, работник она добросовестный: на полках всегда порядок, все в наличии. Ее коллеги, отвечающие за другие районы, к делу подходили иначе: могли забить разок-другой, а чаще на весь месяц.

И вот подруга вышла на сессию и стала работать как все, т. е. вместо раза в неделю приезжать в каждый магазин раз в месяц, физически просто не успевала. А тут начальник в конце месяца с проверкой поехал, увидел бардак, на собрании ее отчитал: «Ладно у них бардак, я привык, но ты! От кого угодно, а от тебя не ожидал!» Выписал штраф. © KrasaPolina / Pikabu

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Парень, 26 лет. Занимаюсь настольным теннисом и часто хожу на тренировки в спортзал, расположенный в центре детского творчества. Параллельно с теннисистами на ползала занимаются дети-каратисты. Как же бесят их мамы, которые каждый раз заходят в мужскую раздевалку как к себе домой! Они не удосужились научить своих 8—10-летних детей самостоятельно переодеваться. Представляю, какой вой поднялся бы, зайди я в женскую раздевалку, чтобы помочь переодеться дочке. © Подслушано / vk

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Была у меня в универе фанатичная преподавательница экологии. На каждой лекции увлеченно рассказывала о том, как важно хранить природу, экономно использовать бумагу — это же наш кислород, сортировать мусор, ставить фильтры на авто и т. д. Но она посмотрела на меня как на идиотку, когда во время сессии я принесла ей курсовую, полностью распечатанную на обратной стороне уже использованных ранее листиков, и оскорбленно сказала, что такую работу не примет. Двойные стандарты в действии. © Подслушано / vk

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В моей компании курильщикам разрешается выходить на улицу в любое время. Я тоже делаю такие перерывы по 3–5 минут: дышу свежим воздухом, проверяю почту, читаю новости. Для моего босса это неприемлемо, он считает, что телефоны — это зависимость, на которую расходуется рабочее время. © Rozureido88 / reddit

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А вы сталкивались с похожими ситуациями? Какие двойные стандарты выводят вас из себя?