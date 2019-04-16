20+ абсурдных упаковок, которые доказывают, что проблемы экологии производителей не волнуют
Все чаще производители доходят до абсурда, помещая свой товар в нелепую или ненужную упаковку. Например, некоторые маркетологи считают, что для увеличения продаж бананов надо те очистить от кожуры, поместить в лотки из полистирола и обмотать все это дело пленкой. А другая компания решила продавать чищеные зубчики чеснока, поместив их в блистеры. Да-да, прямо как таблетки.
По своей абсурдности от них не отстает и крупнейший мировой онлайн-ритейлер Amazon, который, судя по всему, просто обожает доставлять клиентам коробки, многократно превышающие размеры самих товаров.
AdMe.ru покажет 20+ примеров, от которых хочется смеяться и одновременно плакать, так как с таким подходом, кажется, наша планета превратится в огромную свалку гораздо быстрее.
1. Это ломтик чипсов в индивидуальной упаковке
2. Вверху — игрушки, внизу — упаковка от них
3. Клубника в такой «солидной» упаковке продается в Гонконге
4. «Нашел это на кухне на своей работе»
5. Каждый сушеный абрикос — в своей обертке
6. Интересно, кто додумался продавать чищеные зубчики чеснока в индивидуальных пакетиках?
7. А еще чеснок продается в блистерах. Прямо как таблетки
8. Нам сложно понять, для чего вообще так делать
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9. Так продают бананы в Таиланде
10. Ну это уже полный абсурд (супермаркет в Таиланде)
11. Яйца продаются поштучно. Каждое — в собственной упаковке. Зачем?
12. Пакет с пакетами с нарезанными яблоками
13. Эти маленькие игрушки имеют непростительно большую упаковку
14. Так продается помада в одном из австралийских магазинов
15. От этой фотографии у автора подборки задергался глаз
16. А это вообще за гранью разумного
17. Все это потребовалось, чтобы отправить маленькие пластиковые детали
18. А тут Amazon превзошел сам себя: вот сколько пузырчатой пленки оказалось в коробке
19. Похоже, компания обожает помещать мелкие товары в огромные упаковки
20. Супермаркет отказался от пластиковых пакетов, но продает вот это
21. Вот сколько мусора образовалось сразу после покупки таких маленьких наушников
22. Как заставить потребителя купить авокадо? Правильно: разрезать его, вынуть косточку и поместить в
ненужную красивую упаковку
23. «Заказала виноград по интернету, и вот как его доставили»
К сожалению, товары в таких нелепых упаковках продаются во многих супермаркетах. В соцсетях можно найти сотни и тысячи подобных фотографий. И от этого всего становится как-то совсем невесело.
Как вы думаете, что мы, простые потребители, можем сделать для того, чтобы такого абсурда не было на полках магазинов?
Фото на превью sirmakoto / reddit