20+ абсурдных упаковок, которые доказывают, что проблемы экологии производителей не волнуют

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Все чаще производители доходят до абсурда, помещая свой товар в нелепую или ненужную упаковку. Например, некоторые маркетологи считают, что для увеличения продаж бананов надо те очистить от кожуры, поместить в лотки из полистирола и обмотать все это дело пленкой. А другая компания решила продавать чищеные зубчики чеснока, поместив их в блистеры. Да-да, прямо как таблетки.

По своей абсурдности от них не отстает и крупнейший мировой онлайн-ритейлер Amazon, который, судя по всему, просто обожает доставлять клиентам коробки, многократно превышающие размеры самих товаров. AdMe.ru покажет 20+ примеров, от которых хочется смеяться и одновременно плакать, так как с таким подходом, кажется, наша планета превратится в огромную свалку гораздо быстрее.

1. Это ломтик чипсов в индивидуальной упаковке

2. Вверху — игрушки, внизу — упаковка от них

3. Клубника в такой «солидной» упаковке продается в Гонконге

4. «Нашел это на кухне на своей работе»

5. Каждый сушеный абрикос — в своей обертке

6. Интересно, кто додумался продавать чищеные зубчики чеснока в индивидуальных пакетиках?

7. А еще чеснок продается в блистерах. Прямо как таблетки

8. Нам сложно понять, для чего вообще так делать

9. Так продают бананы в Таиланде

10. Ну это уже полный абсурд (супермаркет в Таиланде)

11. Яйца продаются поштучно. Каждое — в собственной упаковке. Зачем?

12. Пакет с пакетами с нарезанными яблоками

13. Эти маленькие игрушки имеют непростительно большую упаковку

14. Так продается помада в одном из австралийских магазинов

15. От этой фотографии у автора подборки задергался глаз

16. А это вообще за гранью разумного

17. Все это потребовалось, чтобы отправить маленькие пластиковые детали

18. А тут Amazon превзошел сам себя: вот сколько пузырчатой пленки оказалось в коробке

19. Похоже, компания обожает помещать мелкие товары в огромные упаковки

20. Супермаркет отказался от пластиковых пакетов, но продает вот это

21. Вот сколько мусора образовалось сразу после покупки таких маленьких наушников

22. Как заставить потребителя купить авокадо? Правильно: разрезать его, вынуть косточку и поместить в ненужную красивую упаковку

23. «Заказала виноград по интернету, и вот как его доставили»

К сожалению, товары в таких нелепых упаковках продаются во многих супермаркетах. В соцсетях можно найти сотни и тысячи подобных фотографий. И от этого всего становится как-то совсем невесело. Как вы думаете, что мы, простые потребители, можем сделать для того, чтобы такого абсурда не было на полках магазинов?