19 шедевров, на которые мы уже не сможем взглянуть ни за какие деньги

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Необязательно ехать в Париж, чтобы полюбоваться «Моной Лизой» Леонардо да Винчи, ведь можно организовать себе виртуальную экскурсию по Лувру, чтобы увидеть ее и другие произведения искусства. Но есть шедевры, которые мы, к сожалению, уже не сможем увидеть ни при каких условиях. Некоторые из них исчезли при необъяснимых обстоятельствах, а иные были разрушены по обычной человеческой глупости.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какими произведениями искусства нам не суждено полюбоваться. Надо признать, их список впечатляет.

239 произведений искусства из 172 музеев

Французский официант Стефан Брайтвизер был большим поклонником искусства. Он много путешествовал по Европе, посещал музеи Франции, Швейцарии, Бельгии, Германии и воровал оттуда различные шедевры. Самым дорогим трофеем клептомана был портрет принцессы Клевской кисти Лукаса Кранаха (на фото вверху). Но целью Брайтвизера была отнюдь не жажда наживы. Украденное он складировал в доме своей матери в маленьком городке на востоке Франции. Возможно, он хотел просто наслаждаться искусством в одиночку. Однако мать Стефана, узнав о преступлениях сына, выбросила награбленные «безделушки» в протекавшую неподалеку реку, а картины порезала на мелкие кусочки и отправила на свалку. Среди погибших шедевров — работы Питера Брейгеля — младшего и старшего, Корнеля де Лиона и Ватто, статуи из серебра и слоновой кости, фарфоровое и средневековое оружие XVIII века, а также древние музыкальные инструменты.

Фильм «Горный орел» Альфреда Хичкока

Актриса Нита Нальди, сыгравшая главную роль в картине «Горный орел».

По разным данным, эта немая картина вышла в 1926 или 1927 году и является второй режиссерской работой Хичкока. Однако у зрителей, как, впрочем, и у критиков, «Горный орел» успеха не имел. Сам мэтр, на тот момент в копилке которого было много выдающихся лент, называл эту работу ужасной. Проверить, так ли это, у современных кинозрителей не получится, поскольку ни одной известной копии картины не сохранилось. Тем не менее киноведы не теряют надежды: «Горный орел» стоит на 1-м месте в списке фильмов, разыскиваемых Британским институтом кино.

Яйца Фаберже

Серия ювелирных изделий Фаберже создавалась в период между 1885-м и 1917-м для российской императорской семьи и частных покупателей. Всего известно о создании 71 экземпляра, из которых императорскими являются 54. Однако большинство яиц было утеряно после задержания во время революции главных лиц ювелирного дома. 10 яиц остались в музеях Кремля, 4 попали в частные коллекции. Судьба остальных остается неизвестной. Среди исчезнувших яиц — малахитовые «Херувим и колесница» (на фото вверху) и «Несессер», «Розово-лиловое яйцо с 3 миниатюрами» из золота и бриллиантовое «Портреты Александра III».

Королевские регалии Ирландии

Драгоценности, принадлежавшие ирландским монархам, были похищены из Дублинского замка в 1907 году. Среди украденного оказались алмазная звезда и регалии великого магистра ордена Святого Патрика, а также цепи 5 рыцарей ордена. Ирландская полиция дважды в неделю публиковала изображение украшений, но регалии отыскать так и не удалось. Прошло уже более 100 лет с того времени, а уникальные драгоценности с тех самых пор так никто в глаза и не видел.

Скрипка Страдивари

В XIX веке инструмент работы Антонио Страдивари 1727 года принадлежал русскому композитору и виолончелисту Карлу Давыдову, а после его смерти оказалась у одной из первых американских женщин-скрипачек Муд Пауэлл. Незадолго до своей смерти в 1920 году Пауэлл завещала отдать скрипку «великому мастеру». Ее овдовевший муж, услышав однажды игру молодой скрипачки Эрики Морини, принял решение передать инструмент именно ей. С тех пор скрипка носит тройное имя Davidoff-Morini Stradivarius. После смерти Эрики музыкальный инструмент таинственным образом исчез из ее квартиры, и до сих пор его судьба неизвестна. В 2005 году скрипка попала в список самых разыскиваемых ФБР произведений искусства.

Ожерелье «Патиала»

Индийский махараджа Бхупиндер Сингх владел украшением «Патиала» (на фото вверху), которое состояло из 2 930 бриллиантов общим весом 962,25 карата. В центре оправы из платины сияло 2 рубина и алмаз «Де Бирс» (между прочим, 7-й по величине камень в мире на то время). В конце 40-х — начале 50-х годов для махараджей Индии наступили непростые времена, наиболее крупные камни, включая алмаз и рубины, были сняты и проданы. В 1998 году геммолог Эрик Нуссбаум случайно обнаружил в ювелирном магазине Лондона части ожерелья. Несколько лет украшение пытались реставрировать. Ювелиры старались использовать натуральные камни — белые алмазы и цветные топазы, но выходило плохо. В конце концов реставраторы решились на имитацию с помощью искусственных камней. Новое ожерелье выглядит шикарно, но только для неопытного глаза. Настоящий же шедевр утрачен навсегда.

«Портрет Альфреда Жарри» Анри Руссо

Работы постимпрессиониста Анри Руссо оказали большое влияние на многих художников. В 1895 году знаменитый драматург Жарри попросил написать его портрет. Из-за длинных волос Жарри на выставке картина была ошибочно указана в каталоге как «Портрет мадам А. Ж.». Возможно, из-за этого инцидента тщеславный писатель впоследствии уничтожил холст, тем самым лишив сегодняшних зрителей возможности взглянуть на работу известного художника.

Наклонная арка Ричарда Серра

Массивная стальная скульптура толщиной 6,2 см, длиной более 36 м и высотой более 3 м была установлена в Нью-Йорке в 1981 году. На протяжении многих лет из-за нее было затруднено движение по площади, многие жители злились и публично называли произведение Серра «бельмом на глазу». В 1985 году было принято решение об уничтожении работы. К несчастью для Серра, общественное восприятие «Наклонной арки» было противоположным тому, что он ожидал.

Картины из серии «Антаблемент» Роя Лихтенштейна

В начале 1970-х годов автор комиксов Рой Лихтенштейн занялся изготовлением полотен на основе антаблемента. Антаблемент — это декоративные панели, расположенные над колоннами зданий. Некоторые оригинальные полотна были размещены на одной из башен-близнецов в Нью-Йорке. Они были уничтожены во время террористического акта 11 сентября 2001 года.

Работы Сандро Боттичелли

Некоторые полотна этого знаменитого художника также утеряны навсегда. Точнее, они были сожжены на «Костре тщеславия». Уничтожение произведений искусства инициировал в конце XV века религиозный реформатор Джироламо Савонарола, который провозгласил все работы на светскую и мифологическую тему греховными. Согласно преданию, художник Сандро Боттичелли так проникся проповедями итальянского священника, что самолично бросил в костер несколько лучших своих полотен на мифологические темы.

Жемчужный монумент в Бахрейне

Монумент на площади Пёрл-Сквер в столице государства Манаме был построен в 1982 году. Его высота составляла 90 м, а сам памятник состоял из 6 парусов и жемчужины наверху. Паруса символизировали 6 арабских стран Персидского залива, а жемчуг — единое наследие стран и историю выращивания жемчуга в стране. Однако жители и гости Бахрейна уже не смогут насладиться лицезрением этого шедевра архитектуры. 18 марта 2011 года правительственные войска снесли монумент.

Портрет молодого человека кисти художника Джона Майкла Райта

Британский искусствовед Бендор Гросвенор приобрел произведение знаменитого портретиста XVII века Джона Майкла Райта и занялся его восстановлением: картина была испорчена холодом и на ней проступил конденсат. Отойдя от полотна, чтобы оценить результат работы, он увидел свою кошку, летящую в прыжке прямо в центр картины. Кошка Падме вцепилась в произведение искусства когтями и расцарапала его. И хотя картина не была полностью испорчена, сам искусствовед утверждает, что полотно никогда не будет восстановлено до прежнего состояния.

Картина Бэнкси «Девочка с шаром»

Картина всемирно известно-неизвестного художника Бэнкси была продана на аукционе Sotheby’s за € 1,4 млн. Однако сразу же после объявления об окончании торгов полотно на глазах у присутствующих прошло через шредер, который был встроен в раму, и разрезалось на тонкие полоски.

Нотные записи Йозефа Гайдна

В 1779 году оперный театр австро-венгерского замка Эстерхази, в котором долгие годы работал композитор, был подожжен. Многие из неопубликованных работ Гайдна сгорели. Время от времени части партитур находят в разных местах, но музыковеды боятся, что утерянные композиции нам уже никогда не удастся прослушать целиком.

Картины «Юриспруденция, «Медицина», «Философия» Густава Климта

Фрагмент утраченного полотна «Медицина».

Полотна, которые художник писал специально для выставки в Венском университете, заказчики сочли неприличными. Климтовские дамы, которые символизировали философию, юриспруденцию и медицину, считались чересчур жеманными и несовместимыми с тогдашним духом строгой науки. После скандала Климт сам выкупил картины, и долгое время они хранились в частных коллекциях, а затем в художественной галерее замка Иммендорф. В 1945 году замок был сожжен отступавшими немецкими войсками вместе со всеми хранившимися в нем художественными ценностями.

2 300-летний храм майя

В 2013 году на севере Белиза местная строительная компания с помощью экскаваторов и бульдозеров разрушила храм-пирамиду майя и пустила известняк, из которого она была сделана, на строительство дорог. Компания просто решила сэкономить на расходах на материалы и топливо, и поэтому рабочие спокойно начали крушить пирамиду. Когда о происходящем сообщили полиции, разрушение храма было остановлено, однако большая его часть оказалась разломанной, а находящиеся внутри святилища артефакты были разбиты или исчезли без следа.

Самая большая панорамная картина

Американский художник Джон Банвард славился своим умением создавать потрясающе реалистичные и масштабные панорамы. Его произведение, на котором изображен вид на реку Миссисипи, стало самым большим панорамным изображением: длина полотна составляла около 4 км, а высота — 3,6 м. Сам автор называл свою работу «3-мильным изображением». Для создания шедевра мастер почти 3 месяца путешествовал вниз по реке, создавая эскизы и наброски. Однако размеры картины сыграли с ней злую шутку: для удобства транспортировки шедевр разрезали на фрагменты, а после так и не сумели восстановить. Ходили слухи, что некоторые части полотна использовались как декорации в оперном театре. А одна легенда вообще гласит, что панорама Банварда была порезана для использования в качестве изоляции в домах.

Рукопись «О сфере» Архимеда

Как предполагают исследователи, это был сборник инструкций и чертежи по сборке планетариев, астрономических часов и других приспособлений для наблюдения за небесными светилами. Сам оригинал канул в Лету, а существующие копии или зарыты неизвестно где, или были уничтожены римлянами при пожаре в Александрийской библиотеке.

Незаконченные романы Терри Пратчетта

Жесткий диск с незаконченными рукописями писателя был раскатан паровым катком. Но это не злой умысел и не роковая случайность. Пратчетт сам указал в своем завещании, что хотел бы уничтожить личную информацию после своей смерти. Остатки жесткого диска в 2017 году были выставлены на обозрение поклонникам Пратчетта на выставке Terry Pratchett: HisWorld, посвященной жизни и работе писателя.

Жалеете, что некоторые их этих шедевров полностью исчезли? А может, они вовсе и не были настолько великолепны?