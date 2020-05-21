19 раз, когда люди случайно обидели окружающих своим внешним видом
Мода и этикет диктуют нам свои условия: на работу мы ходим в чистых рубашках, отутюженных брюках и блестящих от крема туфлях. Мало кому придет в голову отправиться в офис немытым и с кофейным пятном на груди. Однако даже при соблюдении всех мыслимых и немыслимых дресс-кодов порой можно ненароком задеть чувства окружающих, например, надев обычные шорты или туфли на босу ногу.
Редакция AdMe.ru разыскала людей, которым «посчастливилось» попасть в такую ситуацию. Обещаем: скучно не будет.
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Я училась в колледже, и мы с друзьями поехали на пляж. Там случайно встретили моего соседа с семьей. Поздоровались, поболтали. Когда приехала домой, случилось нечто. Пришла жена соседа и завела с моей мамой такой разговор:
— Вы знаете, ваша дочка на пляже была в шортах.
— Да, у нее очень красивые шорты.
— Что? Да они же короткие!
— Ну а вы что хотите? Чтобы она длинную юбку носила?
— Пожалуйста, скажите девочке, чтобы она одевалась прилично, а то мой сын на нее пялится. Она его развращает.
— Если ваш сын пялится на мою дочь, то проблема кроется в вашем сыне, а не в моей дочери. И вообще, это не ваше дело. © Manisha Kanoria / Quora
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Меня не пустили работать наблюдателем на ЕГЭ в шортах, хотя было очень жарко. Отправили домой еще на пункте сбора и отчитали за несоответствие дресс-коду. Звучала даже фраза, что, мол, ученики на экзамен идут, а коленки ваши отвлекать их будут, хотя там девушки и в коротких платьях, и в юбках были. Но почему-то именно шорты — одежда неподходящая. © Iampost / Pikabu
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Мне было лет 20, я тогда работала менеджером на складе. Было жаркое лето, я помогала разбирать товар рабочим. Надела шорты и майку (все парни были просто в шортах). Периодически бегала в офис, чтобы подписать какие-то документы. В один из таких дней меня за руку поймал директор. Сказал, мол, у тебя грудь видно через майку и шорты слишком короткие — оденься нормально. Я наплевала на эту просьбу и всю следующую неделю была на складе в той же одежде. Когда вернулась в офис и ожидала похвалы за отлично выполненную работу, выяснила, что меня уволили. За майку и шорты. © Tori Walker / Quora
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Работаю на госпредприятии и на работе всегда появляюсь в аккуратном виде: туфли, брюки, рубашка. Сейчас у нас стоит жара, + 50 °C на солнце. Так что я приобрел себе кожаные сандалии и продолжал работать в них. До вчерашнего дня. Начальник отдела кадров увидела мою обувь и спросила, почему я без носков. «А вы почему?» — сказал я первое, что пришло в голову. Она замешкалась, потом заявила: «Ты у меня спрашиваешь?! Ты мне еще поговори тут!» Спустя пару часов звонит мне мой непосредственный начальник и говорит, чтобы я надел носки. Я ответил, что носки под сандалии не носят и что весь наш женский коллектив носит такую же обувь (только женскую) без носков. Руководитель положил мне на стол документ, в котором была строчка в разделе «Запрещено»: «Пляжная и спортивная обувь». Все! Финал! Сандалии запрещены, но если в носочках, то допустимо, а девушкам можно без носков. © lovetobreath / Pikabu
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Когда я пришла устраиваться на работу в библиотеку, мой руководитель сразу сказала, что на работу нужно носить юбку длиной до середины икры и блузку без узоров. Потом она призналась, что таков был дресс-код 25 лет назад (сама она до сих пор ему следовала), но продолжала наблюдать за мной. Осуждала даже открытые сандалии и педикюр! Самый смешной случай произошел, когда я пришла с прядкой розовых волос. Руководитель заявила, что позвонит своему начальнику и узнает, не нужно ли меня отправить домой. Домой меня отправлять не стали. В тот же день к нам приехала группа бабушек, которые, увидев меня, наперебой начали расхваливать прическу. А руководитель стояла рядом, слушала и кипела от гнева. © Debbie Todd / Quora
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Подрабатывала свадебным фотографом. Один журнал предложил мне участвовать в фотовыставке. Открытие было в модном клубе. О дресс-коде не было ни слова. Я позвала подругу. Мы накрасились и приоделись, но без фанатизма. На мне была блузка и брюки. На подруге — юбка по колено и кофточка. И нас на входе в клуб не пустила охрана. Типа фейсконтроль. Я пыталась объяснить, что мы на мероприятие, а не потанцевать. «Нет, мы не можем Вас пустить. Нет, мы не позовем менеджера или организаторов. Ну ладно, покажите, что у Вас там за одежда, расстегните пальто. Нет, не пойдет». Я пыталась дозвониться девушке, которая общалась со мной со стороны журнала, но она трубку не взяла. На следующий день звоню в журнал. «Ой, я не знаю, почему не пустили. Нет, дресс-кода не было, но это же закрытый клуб, фейсконтроль на усмотрение охраны. Да, мероприятие состоялось. Нет, списков на вход они не составляли и вообще „ачотакого“, я вот всегда прохожу нормально». Она даже не извинилась. Больше всего мне было стыдно перед подругой. © helendubrovina / Pikabu
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У нас в официальном рабочем документе написано, что запрещены белые носки (яркие — тоже). А еще там есть пункт про яркую подводку. Наверно, у них есть прибор, который измеряет яркость подводки для глаз. И самая соль: первая рабочая неделя, пятница (в пятницу можно надеть джинсы). Начальник отдела кадров лично мне высказывает за то, что я надела туфли без носков! Работа обычная, офисная, не с клиентами, да и офис далеко не лакшери. © Vinelander / Pikabu
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Я обидела тетю неподходящим цветом лака для ногтей. Накрасила ногти черным на свадьбу ее дочери. Тетя увидела, схватила меня за руку и заявила: «Разве ты не в курсе, что ходить на свадьбу в темном — плохая примета? Быстро сотри!» Конечно, ничего я стирать не стала — просто держалась от тетки подальше. © Khushbu Mehta / Quora
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Работаю воспитателем в детском саду. Мой сын ходит туда же. Сейчас еще август, и я в отпуске до понедельника. Вчера пришла за ним в рваных джинсах, футболке и кедах. Встретила мамочку из своей группы. Ей не понравился мой вид. Я, мол, развращаю ее чадо. Хочет теперь идти к заведующей писать заявление на меня. © motherson / Pikabu
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Моя двоюродная сестра выходит замуж. Тема свадьбы у них сине-зелено-фиолетовая. Абсолютно все гости должны быть одеты в эти цвета, иначе их не пропустит охрана. Она еще и попросила всех девчонок, у кого волосы ниже талии, обрезать их. Вот у меня волосы как раз ниже талии. Ну да ладно. Сестра сказала мне или покрасить волосы в темный рыжий цвет (я блондинка, а все мои родственники рыжие), или купить парик специально для торжества. Мы разругались. Позже ее мама (моя тетя) позвонила и извинилась, попросила прийти на свадьбу, но я как-то сомневаюсь: волосы мне красить не хочется, а с естественным цветом охрана может не пустить. © freakingmerida / Reddit
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Мы были на Гавайях. Пошли на пляж и нашли там несколько очень красивых гавайских ожерелий. Я, мой брат и моя сестра выбрали себе по одному, нацепили на шею и отправились в город. Шли мимо церкви, а там была толпа. Почти все люди глазели на нас и перешептывались. В итоге один человек из этой толпы подбежал к нам и сказал: «Прошу прощения, но у нас тут похороны. По традиции, мы бросаем ожерелья в океан, чтобы почтить усопшего. Поэтому вы должны вернуть нам их». Это было неописуемо неловко. © Eva Glasrud / Quora
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Когда училась в институте, преподавала информатику в другом вузе. В обычной жизни я нескромно одевалась, а для работы все было прикрыто по максимуму. Как-то директор пригласил к себе в кабинет и сказал, что на меня поступила жалоба, мол, я сегодня вызывающе одета. На мне была водолазка, сапоги и брюки, то есть открыты были только лицо и ладони. Видимо, надо было еще платочек на голову и перчатки. © Kosshechka / Pikabu
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Брат прислал приглашение на свадьбу с заметкой: «Дресс-кода нет. Приходите в чем хотите». Я подумал, что неуважительно будет идти в чем попало, и надел синий костюм-тройку. Вчера была свадьба. В основном люди были одеты в шорты и футболки, хотя некоторые пришли в костюмах. Отец еще пошутил, мол, я так разоделся, будто это я женюсь, а не мой брат. На следующий день звонит моя новоиспеченная невестка и злобно спрашивает, какого черта я вырядился на их свадьбу как сутенер. Мол, на всех фотографиях я сильно выделяюсь. Уже потом, когда мне показали фотографии, я понял, о чем идет речь, и извинился. Невестка в ответ тоже извинилась. © Not_A_P1mp / Reddit
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В 13 лет у меня неожиданно выросла грудь (это у нас семейное). Пошла в школу в блузке с большим вырезом. Никто из учителей ни слова не сказал. А во время перемены подошли ко мне 3 девицы и обвиняюще заявили, что я набила лифчик ватой. Я очень удивилась. До сих пор стараюсь носить такую одежду, которая не подчеркивает грудь, потому что нервничаю, когда на меня смотрят. © Andy Summers / Quora
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Муж — учитель. Летом выбрались к его маме. Погостили, уехали. После звонит мама: сосед громко возмущался, что муж был в шортах. Я удивилась: ничего из них не выпадало. Что не так? Оказывается, по мнению соседа, учитель не должен в шортах ходить, а особенно филолог! Даже в жару, даже если ехать долго и далеко. Неприлично ножищами сверкать! © RazNast / Pikabu
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Отправились с мужем в музей естественной истории и увидели выставку рептилий. А я обожаю их! Зашли внутрь. Люди как-то на нас странно смотрели. Потом одна женщина прямо спросила, какого черта я сюда пришла. Когда я сказала, что люблю рептилий, она спросила, не на ужин ли я их люблю. Тут муж начал хихикать и прошипел мне в ухо: «Рубашка!» И тут до меня дошло. На рубашке было написано: «Аллигатор — белое мясо». © Karin Cozzolino / Quora
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Когда училась в школе, меня один раз отправили в кабинет к директору, потому что я надела не те носки. Они, понимаете ли, были с оборками. Директор согласился со мной, что это правило дресс-кода никуда не годится, и попросил посидеть у него в кабинете несколько минут, чтобы всем казалось, что мне выговор делают. Крутой был. © childfree_IPA / Reddit
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Пошел на собеседование в компанию, которая занимается разработкой ядерных реакторов. Надел джинсы и фланелевую рубашку. Пришел и выяснил, что все мужики в этой фирме носят костюмы. Все, с кем я разговаривал, неодобрительно посматривали на мою одежду. А двое из них спросили напрямую: «Почему ты так одет? Посмотри на остальных — все в костюмах!» Я ответил, что пришел обсуждать мои навыки и опыт, а не щеголять модными шмотками. Работу мне в итоге предложили, но вот только я отказался. © Les Niles / Quora
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Пошли с отцом на пляж. Снимаю верхнюю одежду и остаюсь в бикини. И тут подбегают к нам мужчина с женщиной, заявляют, что я, такая распутная девчонка, должна стыдиться того, что почти голая стою. Я в шоке. Это же пляж! Женщина объяснила, что из-за меня могут поругаться парочки, потому что мужики в этих парах на меня смотрят. Отец захихикал и сказал, что, если им не нравится мой вид, то они могут просто отвернуться. Видите ли, папа просто «забыл» сообщить мне, что на этом пляже в Северной Америке (а я сама живу в Южной) люди более консервативны. © Leilane Castro / Quora
А у вас бывало такое, что ваш внешний вид обидел кого-то из окружающих?