19 раз, когда люди случайно обидели окружающих своим внешним видом

Я училась в колледже, и мы с друзьями поехали на пляж. Там случайно встретили моего соседа с семьей. Поздоровались, поболтали. Когда приехала домой, случилось нечто. Пришла жена соседа и завела с моей мамой такой разговор:

— Вы знаете, ваша дочка на пляже была в шортах.

— Да, у нее очень красивые шорты.

— Что? Да они же короткие!

— Ну а вы что хотите? Чтобы она длинную юбку носила?

— Пожалуйста, скажите девочке, чтобы она одевалась прилично, а то мой сын на нее пялится. Она его развращает.

— Если ваш сын пялится на мою дочь, то проблема кроется в вашем сыне, а не в моей дочери. И вообще, это не ваше дело. © Manisha Kanoria / Quora

Меня не пустили работать наблюдателем на ЕГЭ в шортах, хотя было очень жарко. Отправили домой еще на пункте сбора и отчитали за несоответствие дресс-коду. Звучала даже фраза, что, мол, ученики на экзамен идут, а коленки ваши отвлекать их будут, хотя там девушки и в коротких платьях, и в юбках были. Но почему-то именно шорты — одежда неподходящая. © Iampost / Pikabu

Мне было лет 20, я тогда работала менеджером на складе. Было жаркое лето, я помогала разбирать товар рабочим. Надела шорты и майку (все парни были просто в шортах). Периодически бегала в офис, чтобы подписать какие-то документы. В один из таких дней меня за руку поймал директор. Сказал, мол, у тебя грудь видно через майку и шорты слишком короткие — оденься нормально. Я наплевала на эту просьбу и всю следующую неделю была на складе в той же одежде. Когда вернулась в офис и ожидала похвалы за отлично выполненную работу, выяснила, что меня уволили. За майку и шорты. © Tori Walker / Quora