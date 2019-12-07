19 пар знаменитостей, которые оделись одинаково. И мы не можем понять, кому больше идет

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В 1961 году на 2-м Московском международном кинофестивале Элизабет Тейлор и Джина Лоллобриджида случайно появились в одинаковых платьях и, более того, с похожими прическами. Они смотрелись как близнецы. Но звезды не растерялись и сделали вид, что все так и было задумано. Героини нашей статьи тоже выбрали одинаковые наряды, но умудрились выглядеть в них совершенно по-разному.

AdMe.ru вспомнил случаи, когда у знаменитостей совпал вкус в одежде, и в очередной раз убедился, что одно и то же платье может сидеть абсолютно по-разному — все зависит от умения его подать и типа фигуры.

Дженнифер Лопес и Девон Виндзор

Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян

Алессандра Амбросио и Вайнона Райдер

Тейлор Момсен и Шакира

Дженнифер Хадсон и Блейк Лайвли

Наташа Поли и Тамара Экклстоун

Фрэнсис Бин Кобейн и Ирина Шейк

Рэйчел Макадамс и Жанель Монэ

Бейонсе и Лупита Нионго

Ким Кардашьян и Мария Хатзистефанис

Дэша Поланко и Даниэла Ди Джакомо

София Вергара и Кэти Би

Алессандра Амбросио и Джордан Данн

Кимора Ли Симмонс и Кристен Стюарт

Бейонсе и Джордан Данн

Дженнифер Меткалф и Ким Кардашьян

Дженнифер Лопес и Светлана Ходченкова

Ева Лонгория и Натали Эммануэль

Эшли Грэхэм и Оливия Уайлд

Что бы вы сделали, если бы оказались на одном мероприятии с человеком, который был бы одет так же, как вы? Смутились бы или не обратили внимания?

Фото на превью Aaron Davidson / Contributor, Theo Wargo / Staff

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