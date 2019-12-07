19 пар знаменитостей, которые оделись одинаково. И мы не можем понять, кому больше идет
В 1961 году на 2-м Московском международном кинофестивале Элизабет Тейлор и Джина Лоллобриджида случайно появились в одинаковых платьях и, более того, с похожими прическами. Они смотрелись как близнецы. Но звезды не растерялись и сделали вид, что все так и было задумано. Героини нашей статьи тоже выбрали одинаковые наряды, но умудрились выглядеть в них совершенно по-разному.
AdMe.ru вспомнил случаи, когда у знаменитостей совпал вкус в одежде, и в очередной раз убедился, что одно и то же платье может сидеть абсолютно по-разному — все зависит от умения его подать и типа фигуры.
Дженнифер Лопес и Девон Виндзор
Кейт Миддлтон и Ким Кардашьян
Алессандра Амбросио и Вайнона Райдер
Тейлор Момсен и Шакира
Дженнифер Хадсон и Блейк Лайвли
Наташа Поли и Тамара Экклстоун
Фрэнсис Бин Кобейн и Ирина Шейк
Рэйчел Макадамс и Жанель Монэ
Бейонсе и Лупита Нионго
Ким Кардашьян и Мария Хатзистефанис
Дэша Поланко и Даниэла Ди Джакомо
София Вергара и Кэти Би
Алессандра Амбросио и Джордан Данн
Кимора Ли Симмонс и Кристен Стюарт
Бейонсе и Джордан Данн
Дженнифер Меткалф и Ким Кардашьян
Дженнифер Лопес и Светлана Ходченкова
Ева Лонгория и Натали Эммануэль
Эшли Грэхэм и Оливия Уайлд
Что бы вы сделали, если бы оказались на одном мероприятии с человеком, который был бы одет так же, как вы? Смутились бы или не обратили внимания?
Фото на превью Aaron Davidson / Contributor, Theo Wargo / Staff