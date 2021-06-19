19 пар фото крупным планом, которые покажут, как изменились яркие актрисы нашего кино

Неумолимое время накладывает отпечаток на каждого человека, но на всех по-разному. Одни за прожитые годы приобретают новые морщинки и складочки, а другие выглядят практически такими же молодыми, как 10–15 лет назад.

Мы в AdMe.ru разыскали старые и современные фотографии отечественных актрис, чтобы наглядно показать, как они изменились за эти годы.

Юлия Снигирь

Чулпан Хаматова

Дарья Мороз

Светлана Ходченкова

Агния Дитковските

Анна Михалкова

Анна Чиповская

Мария Кожевникова

Ксения Раппопорт

Юлия Пересильд

Анна Снаткина

Елена Лядова

Мария Шалаева

Мария Машкова

Виктория Толстоганова

Юлия Высоцкая

Агата Муцениеце

Ольга Сутулова

Марина Александрова